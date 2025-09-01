Hükümet 81 ilde düğmeye bastı! Sığınakların inşası 120 günde bitecek

Türkiye, bölgedeki savaş ve gerilimlerin artmasıyla birlikte olası savaş ve afet senaryolarına karşı hazırlıklarını hızlandırdı. Son gelişmeler ışığında Türkiye'nin sığınak altyapısı masaya yatırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ülke genelinde kapsamlı bir çalışma başlattı. Cumhurbaşkanı rdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantılarında da bu konu gündeme gelirken, mevcut sığınakların yetersiz olduğu ve ciddi bir altyapı eksikliği bulunduğu tespit edildi.

3 ÜLKENİN ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Çalışmalarda İsrail, Japonya ve İsviçre'nin sığınak sistemleri örnek gösterildi. Alınan karar doğrultusunda TOKİ'nin 81 ilde yeni sığınaklar inşa etmesi kararlaştırıldı.

"HÜKÜMETİMİZ ONAY VERDİKTEN SONRA 120 GÜNDE TAMAMLANACAK"

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Hükümetimiz onay verdikten ve alan belirlendikten sonra sığınaklar 120 gün içerisinde tamamlanacak şekilde hazır hale gelecek" dedi.

"STRATEJİK TESİSLERDE SIĞINAKLAR KURULMALI"

Milli İstihbarat Teşkilatı Akademisi (MİA), İsrail ile İran arasında yaşanan ve bölgede dengeleri sarsan 12 günlük savaşa dair çarpıcı bir analiz yayımladı. MİA'nın raporundaki en dikkat çekici çağrılardan biri "kitlesel sığınak" vurgusu oldu. Raporda, "Stratejik tesislerde gerekli teknik şartlara sahip sığınaklar kurulmalı, özellikle büyük şehirlerde kolay ulaşılabilir kitlesel sığınaklar inşa edilmelidir" ifadeleri yer aldı.

TOKİ 81 İLDE ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Orta Doğu'da son yaşanan savaş ve gerilimler sırasında MİT Akademisi'nin hazırladığı raporlar doğrultusunda TOKİ ise çalışmalara başladı. Türkiye'nin sığınak altyapısı tehditlere uygun hale getirilecek. TOKİ 81 ilde modern sığınaklar yapacak. Başta millet bahçelerinin altı olmak üzere birçok alana sığınakların inşa edilmesi bekleniyor.

"120 GÜN İÇERİSİNDE İNŞALAR BAŞLAYACAK"

Konuyla ilgili Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, hükümetimiz gerekli talimatları verdikten sonra inşa sürecinin hemen başlayacağını belirterek, "Çeşitli üniversitelerde sığınakların yalıtımları projelendirdikten sonra mevcut millet bahçelerin ve belirlenecek alanlarda 120 gün içerisinde hepsi bitebilecek şekilde inşalar başlayacak. Sığınağı sadece savaş olarak algılamamalıyız, salgın hastalık ve deprem, afet ve sel var" diye konuştu.

Açıklamasını sürdüren Karslıoğlu, "TOKİ'nin tecrübesi ve müteahhit firmalarımızın güvenilirliği ile bu projeler kısa sürede tamamlanacaktır. Her bir kişiye bir metrekare düşecek bir alan yapılacak ve orada en az 21 gün yaşayabilecek şekilde planlanacak. Önümüzdeki süreçte her ilin valiliklerinin belirleyeceği yerlerde bu projeler yapılacak. Bugün 100 bin nüfuslu bir ildeki sığınak adeti ile büyükşehirlerdeki sığınak adetleri aynı olmayacak" ifadelerini kullandı.