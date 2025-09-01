Hükümet 81 ilde düğmeye bastı! Sığınakların inşası 120 günde bitecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Hükümet 81 ilde düğmeye bastı! Sığınakların inşası 120 günde bitecek

Haberin Videosunu İzleyin
Hükümet 81 ilde düğmeye bastı! Sığınakların inşası 120 günde bitecek
01.09.2025 09:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hükümet 81 ilde düğmeye bastı! Sığınakların inşası 120 günde bitecek
Haber Videosu

Bölgedeki savaş ve gerilimler nedeniyle farklı senaryoları gündemine alan hükümet, 81 ilde yeni sığınaklar inşa etme kararı almıştı. TOKİ, 81 ilde modern sığınak projesi için harekete geçti. Millet bahçelerinin altına yapılacak sığınaklar ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Sığınaklar 120 günde tamamlanacak ve kişi başına bir metrekarelik alan sunacak.

Türkiye, bölgedeki savaş ve gerilimlerin artmasıyla birlikte olası savaş ve afet senaryolarına karşı hazırlıklarını hızlandırdı. Son gelişmeler ışığında Türkiye'nin sığınak altyapısı masaya yatırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ülke genelinde kapsamlı bir çalışma başlattı. Cumhurbaşkanı rdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantılarında da bu konu gündeme gelirken, mevcut sığınakların yetersiz olduğu ve ciddi bir altyapı eksikliği bulunduğu tespit edildi.

3 ÜLKENİN ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Çalışmalarda İsrail, Japonya ve İsviçre'nin sığınak sistemleri örnek gösterildi. Alınan karar doğrultusunda TOKİ'nin 81 ilde yeni sığınaklar inşa etmesi kararlaştırıldı.

"HÜKÜMETİMİZ ONAY VERDİKTEN SONRA 120 GÜNDE TAMAMLANACAK"

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Hükümetimiz onay verdikten ve alan belirlendikten sonra sığınaklar 120 gün içerisinde tamamlanacak şekilde hazır hale gelecek" dedi.

"STRATEJİK TESİSLERDE SIĞINAKLAR KURULMALI"

Milli İstihbarat Teşkilatı Akademisi (MİA), İsrail ile İran arasında yaşanan ve bölgede dengeleri sarsan 12 günlük savaşa dair çarpıcı bir analiz yayımladı. MİA'nın raporundaki en dikkat çekici çağrılardan biri "kitlesel sığınak" vurgusu oldu. Raporda, "Stratejik tesislerde gerekli teknik şartlara sahip sığınaklar kurulmalı, özellikle büyük şehirlerde kolay ulaşılabilir kitlesel sığınaklar inşa edilmelidir" ifadeleri yer aldı.

TOKİ 81 İLDE ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Orta Doğu'da son yaşanan savaş ve gerilimler sırasında MİT Akademisi'nin hazırladığı raporlar doğrultusunda TOKİ ise çalışmalara başladı. Türkiye'nin sığınak altyapısı tehditlere uygun hale getirilecek. TOKİ 81 ilde modern sığınaklar yapacak. Başta millet bahçelerinin altı olmak üzere birçok alana sığınakların inşa edilmesi bekleniyor.

"120 GÜN İÇERİSİNDE İNŞALAR BAŞLAYACAK"

Konuyla ilgili Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, hükümetimiz gerekli talimatları verdikten sonra inşa sürecinin hemen başlayacağını belirterek, "Çeşitli üniversitelerde sığınakların yalıtımları projelendirdikten sonra mevcut millet bahçelerin ve belirlenecek alanlarda 120 gün içerisinde hepsi bitebilecek şekilde inşalar başlayacak. Sığınağı sadece savaş olarak algılamamalıyız, salgın hastalık ve deprem, afet ve sel var" diye konuştu.

Açıklamasını sürdüren Karslıoğlu, "TOKİ'nin tecrübesi ve müteahhit firmalarımızın güvenilirliği ile bu projeler kısa sürede tamamlanacaktır. Her bir kişiye bir metrekare düşecek bir alan yapılacak ve orada en az 21 gün yaşayabilecek şekilde planlanacak. Önümüzdeki süreçte her ilin valiliklerinin belirleyeceği yerlerde bu projeler yapılacak. Bugün 100 bin nüfuslu bir ildeki sığınak adeti ile büyükşehirlerdeki sığınak adetleri aynı olmayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Mustafa Karslıoğlu, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Türkiye, Hükümet, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hükümet 81 ilde düğmeye bastı! Sığınakların inşası 120 günde bitecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ana vatana akın akın veda ediyorlar: Kilometrelerce kuyruk oluştu Ana vatana akın akın veda ediyorlar: Kilometrelerce kuyruk oluştu
Artık 81 ilde birden zorunlu Bunu yapmayan devletten destek alamayacak Artık 81 ilde birden zorunlu! Bunu yapmayan devletten destek alamayacak
Teşhis kondu yıllarca ilaç kullandı, gerçek ise diş çekimi sonrasında ortaya çıktı Teşhis kondu yıllarca ilaç kullandı, gerçek ise diş çekimi sonrasında ortaya çıktı
Evladının gözü önünde öldürüldü, katillerden korkunç paylaşım: Aslanlar gibi ensesinden tutup... Evladının gözü önünde öldürüldü, katillerden korkunç paylaşım: Aslanlar gibi ensesinden tutup...
31 ülkede kolera alarmı Ölümler her geçen saat hızla artıyor 31 ülkede kolera alarmı! Ölümler her geçen saat hızla artıyor
İzmir’de 32 saatlik su kesintisi vatandaşları isyan ettirdi: Halk çok perişan İzmir'de 32 saatlik su kesintisi vatandaşları isyan ettirdi: Halk çok perişan
Barış Alper yuvadan uçuyor İşte kazandıracağı dev bonservis Barış Alper yuvadan uçuyor! İşte kazandıracağı dev bonservis
Anıtkabir’de gergin anlar Görevliler devreye girip dışarı çıkarttı Anıtkabir'de gergin anlar! Görevliler devreye girip dışarı çıkarttı
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için İstanbul’a geliyor Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
Kerem Aktürkoğlu Dursun Özbek’in başını yaktı On binlerce kişi istifa çağırıyor Kerem Aktürkoğlu Dursun Özbek'in başını yaktı! On binlerce kişi istifa çağırıyor
Volkan Demirel’den sürpriz açıklama: Göreve gelirse yanında olmaya hazırım Volkan Demirel'den sürpriz açıklama: Göreve gelirse yanında olmaya hazırım

10:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşüyor İşte ilk görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşüyor! İşte ilk görüntü
10:31
Özel bakım merkezinde dehşete düşüren görüntüler Bakıcıların savunması daha skandal
Özel bakım merkezinde dehşete düşüren görüntüler! Bakıcıların savunması daha skandal
10:03
Ersin Düzen’den bomba iddia Fenerbahçe’nin Mourinho’ya nasıl veda ettiği ortaya çıktı
Ersin Düzen'den bomba iddia! Fenerbahçe'nin Mourinho'ya nasıl veda ettiği ortaya çıktı
10:02
Türkiye ekonomisi yüzde 4,8 büyüdü
Türkiye ekonomisi yüzde 4,8 büyüdü
09:48
Tartışma yaratan fotoğraf gerçek mi İşte meselenin aslı
Tartışma yaratan fotoğraf gerçek mi? İşte meselenin aslı
09:27
Ünlü yorumcular Kerem’e demediğini bırakmadı: Boşuna dayak yemedi, sen adam değilsin
Ünlü yorumcular Kerem'e demediğini bırakmadı: Boşuna dayak yemedi, sen adam değilsin
08:49
Endonezya’da protestolara yol açan milletvekili ödeneklerinin iptaline karar verildi
Endonezya'da protestolara yol açan milletvekili ödeneklerinin iptaline karar verildi
08:30
Ünlü iş insanı borç ve alacak listesi bırakıp intihar etti
Ünlü iş insanı borç ve alacak listesi bırakıp intihar etti
08:24
Konteynerde ölü bulunan bebeğin annesi gözaltında Çöpe atıp alışverişe gitmiş
Konteynerde ölü bulunan bebeğin annesi gözaltında! Çöpe atıp alışverişe gitmiş
07:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Çin’de bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Çin'de bir araya geldi
07:21
Afganistan’da 6.0 büyüklüğünde deprem En az 622 kişi hayatını kaybetti
Afganistan'da 6.0 büyüklüğünde deprem! En az 622 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2025 11:19:31. #7.11#
SON DAKİKA: Hükümet 81 ilde düğmeye bastı! Sığınakların inşası 120 günde bitecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.