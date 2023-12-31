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Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu - Son Dakika
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Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu

Ukrayna'nın Rusya'nın Belgorod kentine düzenlendiği saldırıda ölenlerin sayısı 24'e çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı "Bu saldırı cezasız kalmayacak" derken Rus ordusu misilleme olarak Ukrayna'nın Harkov kentini füzelerle vurdu.

31.12.2023 - 14:48,
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Ukrayna tarafından Rusya'nın Belgorod şehrine düzenlenen füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından misilleme sözü verilirken Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov kentini bombaladı.

24 RUS HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna'nın Rusya saldırılarına misilleme olarak dün düzenlediği saldırının bilançosu artıyor. Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod şehrine dün düzenlenen füzeli saldırı ile ilgili güncel bilgiler aktararak, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Belgorod şehrine yapılan yoğun füze saldırısı sonrası 24 kişi hayatını kaybetti" dedi. Gladkov yaralı olan 108 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiğini, durumu ağır 25 yaralının ise tam donanımlı hastanelere sevkleri için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi

HALKA "SIĞINAKTA KALIN" ÇAĞRISI YAPILDI

Kentte hala korku ve panik devam ederken, bu sabah yine Belgorod'ta siren sesleri duyuldu. Ukrayna tarafından yapılması muhtemel yeni bir saldırıya karşı çalan sirenlerin ardından Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, halka sığınaklarda veya güvenli alanlarda kalmaları çağrısında bulundu.

Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi

RUSYA MİSİLLİME YAPARAK HARKOV'U VURDU

Rusya, bu eylemin karşılıksız kalmayacağını ve Ukrayna'yı hedef alan saldırılarına misilleme yapacaklarını belirtti. Ukrayna tarafından Belgorod kentine yapılan saldırının ardından Rusya'da Ukrayna'nın Harkov kentine füze saldırısı gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belgorod'a yapılan saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirerek bu saldırıya karşılık verildiğini duyurdu. Açıklamada, Belgorod'daki can kayıpları hatırlatılarak, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, bu terör eylemine karşılık olarak suç işleyen Kiev rejimi tarafından kullanılan Harkov kentindeki karar alma merkezlerini ve askeri tesisleri vurdu" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi

BM SALDIRIYI KINADI

Ukrayna'nın Belgorod'ya yaptığı saldırı uluslararası kamuoyunda da büyük yankı uyandırırken, Birleşmiş Milletler'den de saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımlandı. BM Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın saldırısı kınanarak, "Sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılar uluslararası insani hukuku ihlal ediyor. Bu saldırılar kabul edilemez ve derhal durdurulmalı" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi
Ukrayna\'nın Rusya\'ya füze saldırısında ölü sayısı 24\'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov\'u vurdu
Kaynak: İHA
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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Savunma, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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