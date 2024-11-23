Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan duruşmaya damga vuran sözler: Milletvekilleri bile beni arardı - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan duruşmaya damga vuran sözler: Milletvekilleri bile beni arardı

Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı\'dan duruşmaya damga vuran sözler: Milletvekilleri bile beni arardı

İstanbul'da yeni doğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan çetenin başındaki isim olarak gösterilen Fırat Sarı, mahkemedeki savunmasında ''Hor görülen sevk sistemi için beni milletvekilleri de arardı, herkes aradı. Çünkü yoğun bakımda yer yoktu'' dedi.

23.11.2024 12:09
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Haksız kazanç sağlamak için bebeklerin ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan "Yenidoğan Çetesi" davasında bugün kritik gün... Duruşmanın 6. gününde hakkında 582 yıla kadar hapis cezası istenen ve örgütün lideri olduğu belirtilen Fırat Sarı, savunmasını yapıyor. "Buraya gelmek istedim hayattan bir beklentim yok artık her şeyi anlatmak istiyorum" sözleriyle savunmasına başlayan Sarı, çarpıcı bir iddia ortaya attı.

"MİLLETVEKİLLERİ DE BENİ ARARDI"

Sevk sistemi için milletvekillerinin de kendisini aradığını öne süren Sarı, "Hor görülen sevk sistemi için beni milletvekilleri de arardı, herkes aradı. Çünkü yoğun bakımda yer yoktu" ifadelerine yer verdi.

İşte Sarı'nın ifadesinden bir kısım;

  • Biraz sevklere değinmek istiyorum. 112 dışında sevkleri tıp merkezlerinden aldık. Diğer türlü, 112'de kimseye rüşvet vererek hasta almadık. Bugün siz 112'yi ararsanız, bir tuşla sistem yanıt veriyor.
  • 2023 Temmuz'da operasyon başlamıştı. Bu tarihten sonra kaç hasta sevk edildiği bilgisine 112'den ulaşabilirsiniz. Üstelik hastanın gideceği yere hasta yakını karar veremez
  • İstanbul Avrupa Yakası'nda 20'den fazla özel hastane var. Ancak 112'de yalnızca 4 tane küvözlü ambulans bulunuyor. Bu durumda ne yapabilirsiniz?
  • Hor görülen sevk sistemi için beni milletvekilleri de arardı, herkes aradı. Çünkü yoğun bakımda yer yoktu.
  • Tapelerde, iki kişinin konuşmasından sanki bebekler sokaktaymış gibi bir algı yaratıldı. O bebekler kuvözde, ciddi yatırımlar yapılan hastanelerdeydi.

"ŞİKAYET EDENİ EVLADIM GİBİ GÖRÜRDÜM"

CİMER şikayetini yapan hemşire Deniz Korkmaz'a sitem eden Sarı, "CİMER şikayeti yapanı da evladım gibi yanımda taşırdım. Şikayeti yaptıktan sonra da Duygu Hastanesi'nde çalışmaya devam etti. Deniz Korkmaz, Deniz Gezmiş parkası giyerdi, hastane molalarında Mao okurdu. Deniz Korkmaz, 'Aziz milletim' diyerek şikayetini yapmış. Ama Deniz böyle bir şey bilmez, o aşırı solcudur. Vatan emniyet ile ilişkisi olduğunu düşünüyorum, Deniz vatan millet kaygısı taşımaz" dedi.

"SİSTEMİ BEN KURMADIM, ZATEN VARDI"

Sözlerinin devamında böyle bir sistemin zaten var olduğunu söyleyen Sarı, "İstanbul'da her taraf işletme. Benden önce de birçok kişi bu işi yapıyordu. Sözleşme ise 'hizmet işbirliği sözleşmesi' olarak adlandırılıyor. Bu sözleşmeyle her şey hastaneye aitti; doktor, hemşire vs., tamamen hastanenin kendi kurumsal sistemi aynen çalışıyordu. Bu sistemi ben keşfetmedim, bu sistem zaten vardı" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan duruşmaya damga vuran sözler: Milletvekilleri bile beni arardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Firdevss null:
    sen ne alçak bir adammissin 25 1 Yanıtla
  • YUSUF YUSUF:
    Adam dogru söylüyor adım başı çiğ köfteci tavuk dönerci özel hastane. kokusmuş bir sistem icersinde herkesin izledigi yolu bulmuş bu yolu açanlar zaten memleketin sayıli zenginleri degilmi buralar hastaya hizmet degil ticarethane parqn varsa yasarsin yoksa öl zihniyet bu. Devlet acıklasin bakalim kimlerin ozel hastanesi var gorelim 17 1 Yanıtla
  • Perihan Sabaz:
    Aklanmaya çalışmalarına destek vermeyin 17 0 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    Bu ülkede herkes kendi çapında gücünün yettiğince sahtekarlık yapıyor, hepsinin altında bir ton pislik. Dürüst insan 85 milyonda 10 bin kişi var mı bilmiyorum 15 0 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    Bu ülkede herkesi yargılayın, şunu göreceksiniz, ülkenin %99,5 i suçlu ve hapse atılması gerekiyor. tbmm pkk ya hazine yardımı adı altında katrilyonlar aktarıyor, buradan başlayabiliriz. 6 1 Yanıtla
  • k K:
    70 yıl boyunca Komunizmi beklerken gele gele Koyunizm geldi…! ?? 5 0 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    Ne oldu netenyahudisini tutuklanmasına destek vermeyi düşünüyor musunuz, yoksa sadece kendisine mi destek vermeye devam edeceksiniz? 1 0 Yanıtla
  • Ömer Sancar:
    hangi hastane olursa olsun hepsini kapatın torpil yok şafak hastaneleri hizmete devam ediyormuş sahibi kim ona baksınlar 0 0 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    kadınlar soyunma yarışında, erkekler de sadece boxer la gezse tam uyum sağlanır aslında, kadınlar boxerlı erkeğe bakarsa taciZ etmiş olurlar onların mantığına göre haberleri olsun. 0 0 Yanıtla
  • Fatih Özer:
    Bağlantılı oldukları kişileri de davaya ekleyiniz bak altından neler çıkar ama nerdeeee 0 0 Yanıtla
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