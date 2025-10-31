Yıkılan binada hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay: Nasip olmadı - Son Dakika
Yıkılan binada hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay: Nasip olmadı

31.10.2025 14:27
Gebze'de yıkılan binada 18 yaşındaki Dilara hariç hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay ortaya çıktı. Ailenin akrabası Niyazi Turgut, "Dilara'nın ailesinin öldüğünden haberi yok. Deprem olarak biliyor galiba. Ev almışlardı, 2 ay sonra taşınacaklardı ama nasip olmadı" dedi. Yoğun bakımda tedavisi süren Dilara'nın ise sağ kolunda parçalı kırık olduğu ve ameliyat olacağı öğrenildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'ne bağlı Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan 7 katlı bina, 2 gün önce saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple devrildi. Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

ENKAZDA BİR AİLE YOK OLDU

Ekiplerin çalışmaları neticesinde gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Hayrunisa Bilir'in (14) cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Arama ve kurtarma çalışmalarının 19'uncu saatinde baba Levent Bilir'in (44), kısa süre sonra da anne Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı. Bilir ailesinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından dün toprağa verildi.

EŞYALARI ALABİLMEK İÇİN 2 SAAT SÜRE VERİLDİ

Ekiplerin devrilen binadaki incelemeleri devam ederken, tedbir amacıyla ilk günden boşaltılan çevredeki 12 binada yaşayan 45 aileye belediye tarafından mesaj gönderildi. Mesajda, "Saat 14.00-16.00 saatleri arasında emniyet ve zabıta ekipleri nezaretinde şahsi ve acil eşyalarınızı alabilmek için evlerinize girebileceksiniz" denildi.

DİLARA AMELİYAT OLACAK

Dilara'nın tedbirden yoğun bakım süreci devam ettiği, sağ kolunda parçalı kırık olduğu, ameliyat olacağı ve yüzeysel deri soyukları olduğu öğrenildi. Ayrıca Dilara'nın psikologlar eşliğinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

"EV ALMIŞLARDI, 2 AY SONRA TAŞINACAKLARDI"

Bilir ailesinin akrabası Niyazi Turgut, "4 kişi toprağa verdik. Bir kişi hastanede. Dilara'nın ailesinin öldüğünden haberi yok. Deprem olarak biliyor galiba. Dilara hafız. Ev almışlardı, 2 ay sonra taşınacaklardı ama nasip olmadı" dedi.

Kaynak: İHA

