Komşu alevler içinde kaldı! 40 ayrı yangın başkent sınırına dayandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Komşu alevler içinde kaldı! 40 ayrı yangın başkent sınırına dayandı

Geniş Video İzle

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava köyü ve Megara kasabasında çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayılıyor. Bölgedeki hastaneler ve köyler boşaltılırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

12.08.2024 13:54  Güncelleme: 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mayıs ayından bu yana orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'da başkent Atina yakınlarındaki Varnava köyü ve Megara kasabasında dün çıkan orman yangını yayılıyor. Ülkede Cumartesi gününden bu yana 40 yangın çıkarken itfaiyenin 7 yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

KÖYDE ÇIKAN YANGINA 670 KİŞİYLE MÜDAHALE

Ağaçlar, evler ve arabaların yandığı orman yangını nedeniyle bölgedeki bazı hastaneler ve çok sayıda kasaba ile köy boşaltıldı. İtfaiye Sözcüsü Vassilis Vathrakogiannis, yangının Penteli Dağı'na doğru ilerlediğini açıklayarak Penteli bölgesinde en az 3 hastanenin tahliye edildiğini söyledi.

Ormanda başlayan yangın başkent Atina sınırına dayandı! 9 köy ile 3 hastane tahliye edildi

Yunan yetkililer, başkent Atina'nın 35 kilometre kuzeyinde Varnava köyünde dün çıkan yangını söndürme çalışmalarının 190'dan fazla itfaiyeci ve gönüllülerden oluşan 670 kişilik ekiple müdahale edildiğini açıkladı.

Ormanda başlayan yangın başkent Atina sınırına dayandı! 9 köy ile 3 hastane tahliye edildi

Yetkililer, alevlerin rüzgar ve sıcak havanın da etkisiyle kısa sürede Atina sınırına kadar yayıldığını, Atina'nın bir kısmının ise dumanlar altında kaldığını bildirdi. Dumanlardan dolayı, yetkililer tarafından vatandaşlara gerekmediği sürece dışarı çıkmamaları talimatında bulunuldu.

Ormanda başlayan yangın başkent Atina sınırına dayandı! 9 köy ile 3 hastane tahliye edildi

"ÖNÜMÜZDE ÇOK ZOR BİR GÜN VAR"

Atina Ulusal Gözlemevi'ndeki araştırmacı Theodore Giannaros, rüzgarların önümüzdeki saatlerde daha da şiddetlenmesiyle yangının daha da yayılmasının beklendiğini söyleyerek, "Önümüzde çok zor bir gün var" dedi.

Ormanda başlayan yangın başkent Atina sınırına dayandı! 9 köy ile 3 hastane tahliye edildi

Rüzgarın da etkisiyle şiddetlenen yangını söndürme çalışmalarına gece saatlerinde ara verildi. Yangın söndürme uçakları, verilen gecelik aranın ardından sabahın erken saatlerinde yangın söndürme faaliyetlerine yeniden başlarken bölgeden en az 250 kişi tahliye edildi.

Ormanda başlayan yangın başkent Atina sınırına dayandı! 9 köy ile 3 hastane tahliye edildi

BAŞBAKAN MİÇOTAKİS TATİLİ YARIDA KESTİ

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Girit'teki tatilinin ardından sabah saatlerinde itfaiye operasyon merkezini ziyaret etti.

Marathon kabasında alevlerle mücadele sürerken bir itfaiyeci kollarında ve bacaklarında ikinci derece yanık oluşması sonucu, 5 kişi de solunum problemleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Ormanda başlayan yangın başkent Atina sınırına dayandı! 9 köy ile 3 hastane tahliye edildi

TÜRKİYE'DEN YARDIM TEKLİFİ

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atina'da devam eden orman yangınları nedeniyle Yunanistan'a yardım teklif etti.

Cumartesi günü, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, ülkenin yarısının yüksek sıcaklıklar, rüzgarlar ve kuraklık nedeniyle yüksek yangın riski altında olduğu uyarısında bulunmuştu. Yunanistan bu yıl, kayıtların tutulmaya başlandığı 1960'tan beri en sıcak Haziran ve Temmuz ayını yaşadı.

Ormanda başlayan yangın başkent Atina sınırına dayandı! 9 köy ile 3 hastane tahliye edildi
Komşu alevler içinde kaldı! 40 ayrı yangın başkent sınırına dayandı
Kaynak: İHA

Orman Yangını, Yunanistan, İtfaiye, atina, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Komşu alevler içinde kaldı! 40 ayrı yangın başkent sınırına dayandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • aslan null: bize yardım ettikleri gibi bizimde yardım etmemiz gerek 21 4 Yanıtla
  • celal doğan: Okadar düşmanalarki bize geçmiş yıllarda yardım teklifimizi kabul etmediler yanan yunanistan değil doğa bunu anlamaları lazım 0 0 Yanıtla

14:22 Özdağ’dan Akşener’le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce beni dinlenemeyen odaya götürüp ’adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz’ dedi Özdağ'dan Akşener'le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce beni dinlenemeyen odaya götürüp 'adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi
13:55 Sancaktepe Belediyesi’nin çalıştayında bir vatandaşın Kürtçe konuşması MHP ilçe başkanını küplere bindirdi Sancaktepe Belediyesi'nin çalıştayında bir vatandaşın Kürtçe konuşması MHP ilçe başkanını küplere bindirdi
12:37 En İyi Keskin Nişancı Yarışması’na Türk askerinin başarısı damga vurdu En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na Türk askerinin başarısı damga vurdu
11:26 Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı
11:19 Türkiye’nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı Bakan Güler’den dikkat çeken 3 madde Türkiye'nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı! Bakan Güler'den dikkat çeken 3 madde
23:32 Tuzla’da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı Tuzla'da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı
23:25 Beşiktaş, Süper Lig’in ilk haftasında Samsunspor’u 2-0 yendi Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u 2-0 yendi
23:03 Beşiktaş’ta sakatlık şoku Gabriel Paulista, ikinci yarıya çıkmadı Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Gabriel Paulista, ikinci yarıya çıkmadı
22:50 Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı Zaporijya Nükleer Santrali’nde yangın Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı! Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın
22:41 Taraftarlar küplere binecek Abdullah Avcı’dan istifa sorusuna bomba cevap Taraftarlar küplere binecek! Abdullah Avcı'dan istifa sorusuna bomba cevap
21:52 Yurt dışına çıkacaklar dikkat Bu geceden itibaren 500 lira oldu Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Bu geceden itibaren 500 lira oldu
21:21 Netanyahu’nun yanıtı bekleniyor Hamas’ın yeni lideri Sinvar’dan yeni ateşkes teklifi Netanyahu'nun yanıtı bekleniyor! Hamas'ın yeni lideri Sinvar'dan yeni ateşkes teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 15:16:27. #1.13#
SON DAKİKA: Komşu alevler içinde kaldı! 40 ayrı yangın başkent sınırına dayandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement