Komşu alevler içinde kaldı! 40 ayrı yangın başkent sınırına dayandı

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Mayıs ayından bu yana orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'da başkent Atina yakınlarındaki Varnava köyü ve Megara kasabasında dün çıkan orman yangını yayılıyor. Ülkede Cumartesi gününden bu yana 40 yangın çıkarken itfaiyenin 7 yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

KÖYDE ÇIKAN YANGINA 670 KİŞİYLE MÜDAHALE

Ağaçlar, evler ve arabaların yandığı orman yangını nedeniyle bölgedeki bazı hastaneler ve çok sayıda kasaba ile köy boşaltıldı. İtfaiye Sözcüsü Vassilis Vathrakogiannis, yangının Penteli Dağı'na doğru ilerlediğini açıklayarak Penteli bölgesinde en az 3 hastanenin tahliye edildiğini söyledi.

Yunan yetkililer, başkent Atina'nın 35 kilometre kuzeyinde Varnava köyünde dün çıkan yangını söndürme çalışmalarının 190'dan fazla itfaiyeci ve gönüllülerden oluşan 670 kişilik ekiple müdahale edildiğini açıkladı.

Yetkililer, alevlerin rüzgar ve sıcak havanın da etkisiyle kısa sürede Atina sınırına kadar yayıldığını, Atina'nın bir kısmının ise dumanlar altında kaldığını bildirdi. Dumanlardan dolayı, yetkililer tarafından vatandaşlara gerekmediği sürece dışarı çıkmamaları talimatında bulunuldu.

"ÖNÜMÜZDE ÇOK ZOR BİR GÜN VAR"

Atina Ulusal Gözlemevi'ndeki araştırmacı Theodore Giannaros, rüzgarların önümüzdeki saatlerde daha da şiddetlenmesiyle yangının daha da yayılmasının beklendiğini söyleyerek, "Önümüzde çok zor bir gün var" dedi.

Rüzgarın da etkisiyle şiddetlenen yangını söndürme çalışmalarına gece saatlerinde ara verildi. Yangın söndürme uçakları, verilen gecelik aranın ardından sabahın erken saatlerinde yangın söndürme faaliyetlerine yeniden başlarken bölgeden en az 250 kişi tahliye edildi.

BAŞBAKAN MİÇOTAKİS TATİLİ YARIDA KESTİ

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Girit'teki tatilinin ardından sabah saatlerinde itfaiye operasyon merkezini ziyaret etti.

Marathon kabasında alevlerle mücadele sürerken bir itfaiyeci kollarında ve bacaklarında ikinci derece yanık oluşması sonucu, 5 kişi de solunum problemleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

TÜRKİYE'DEN YARDIM TEKLİFİ

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atina'da devam eden orman yangınları nedeniyle Yunanistan'a yardım teklif etti.

Cumartesi günü, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, ülkenin yarısının yüksek sıcaklıklar, rüzgarlar ve kuraklık nedeniyle yüksek yangın riski altında olduğu uyarısında bulunmuştu. Yunanistan bu yıl, kayıtların tutulmaya başlandığı 1960'tan beri en sıcak Haziran ve Temmuz ayını yaşadı.