Zonguldak'ta Maden Göçüğünde İki İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Zonguldak'ta Maden Göçüğünde İki İşçi Hayatını Kaybetti

16.02.2026 23:28
Gelik beldesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte Ziya Kiret ve Veysel Oruçoğlu hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden ve 8 saat süren çalışmaların ardından cansız bedenine ulaşılan Ziya Kiret'in çizmeleriyle morga kaldırılan cenazesi yürek burktu.

Edinilen bilgiye göre, Gelik beldesi Dağbaca mevkisinde ruhsatlı olarak faaliyet gösteren kömür ocağında temizlik ve bakım çalışması yapıldığı sırada havalandırma bacasında daha önce oluşan göçüğü onarmaya çalışan 3 işçi yeni bir göçüğe maruz kaldı. Saat 14.00 sıralarında gelen ihbar üzerine bölgeye TTK tahlisiye, AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçilerden İsmet Kabuk, olaydan 2 saat sonra yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kabuk'un tedavisinin ardından taburcu edildiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden işçilerden Veysel Oruçoğlu'na yaklaşık 8 saat süren yoğun çalışmaların ardından saat 21.00 sıralarında ulaşılırken, en son Ziya Kiret'in (60) cansız bedeni de göçük altından çıkarıldı. Kömür yığınları arasından çıkarılan Kiret'in cenazesi, mesai arkadaşlarının omuzlarında ambulansa taşındı. Çizmeleri çıkarılmadan ambulansa alınan ve morga kaldırılan madencinin cenazesi yürek burktu. Emekli olduğu ve iki çocuğunun eğitimini tamamlamasını beklediği öğrenilen Kiret'in ölümü ailesini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.

"Vali Hacıbektaşoğlu'ndan açıklama"

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, olay yerinde yaptığı açıklamada kaza haberi ile birlikte saat 14.00 itibarıyla müdahalenin başladığını ve 9 saat süren kurtarma çalışmasının tamamlandığını söyledi. Hacıbektaşoğlu, göçük altında kalan 3 işçiden Ziya Kiret ve Veysel Oruçoğlu'nun hayatlarını kaybettiğini ifade ederek, "Oruçoğlu'na saat 21.00'de ulaşıldı. Ziya Kiret'e de 22.30 gibi ulaşıldı. Ekip arkadaşlarımız müdahale ettiler ancak hayatlarını kaybettikleri belirlendi. İsmet Kabuk işçimiz saat 16.00'da çıkarılmıştı. Şu anda taburcu, genel durumu iyi. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. İlk andan itibaren müdahale eden TTK tahlisiye, AFAD, UMKE, jandarma ve tüm ekiplere teşekkür ediyoruz. Allah sabırlar versin. Büyük geçmiş olsun, başımız sağ olsun" dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu, olayın temizlik ve bakım çalışması sırasında meydana geldiğini belirterek, "Havalandırma bacasında oluşan göçüğü gidermek için çalışıyorlardı. Bu çalışmayı yaparken göçüğe maruz kalmışlar. Olayın ilk anından itibaren cumhuriyet başsavcımızın talimatıyla oluşturulan bilirkişi heyeti süreci takip ediyor. Arama kurtarma çalışması tamamlandı, bölge emniyete alındı. Adli soruşturma devam edecek, inceleme sürecek" ifadelerini kullandı.

Gözaltı olup olmadığına ilişkin soru üzerine Vali Hacıbektaşoğlu, "Tamamen soruşturmanın seyrine ve savcının talimatına göre süreç devam edecek" cevabını verdi.

Öte yandan, aynı maden ocağında yaklaşık 1 yıl önce de bir işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

