Cizre'de Toplumsal Bütünleşme Desteklendi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Kadim Aşiretler Federasyonu İl Başkanlığı önünde bir araya gelen aşiret liderleri, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”ne destek verdi.

Kadim Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Rasim Aslan tarafından yapılan basın açıklamasında, çerçeve yasanın “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Açıklamaya Batuyan, Keççan, Manğıran, Goyan, Siperti, Keran, Besuveyi, Tayan Aşireti Baliyan Kolu, Zevki, Harunan, Domana, Çiyayi, Elika, Meman, Butikan, Muserasan ve Omerka aşiretlerinin liderleri ile kanaat önderleri destek verdi.

Basın açıklamasına ayrıca Kuyumcular Derneği, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ziraat Odası, Muhtarlar Derneği ile Omerka Aşireti Derneği Başkanı da katılarak destek sundu.

“İç barış ve toplumsal bütünleşme açısından stratejik bir adım”

Kadim Aşiretler Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, yasalaşan düzenlemenin ülkenin iç barışı, toplumsal bütünleşmesi ve istikrarı açısından olumlu ve stratejik bir adım olarak değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, gelinen sürecin toplumun tüm kesimlerini ve bölgenin kanaat önderlerini kapsayacak şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekildi. Sürecin şeffaf, rasyonel ve kapsayıcı bir diyalog mekanizmasıyla ilerlemesi gerektiği vurgulanırken, hukuki güvencelerin ve meşru siyaset zemininin esas alınması çağrısı yapıldı.

Federasyon açıklamasında, toplumsal barışın kalıcı hale gelmesi için yalnızca güvenlik alanındaki gelişmelerin yeterli olmayacağı, aynı zamanda bölgenin ekonomik ve sosyal sorunlarına yönelik somut adımların da atılması gerektiği ifade edildi.

Ekonomik kalkınma vurgusu

Açıklamada, güvenlik ortamının kalıcı hale gelmesine katkı sağlayacak sosyo-ekonomik kalkınma çalışmalarının da eş zamanlı yürütülmesi gerektiği kaydedildi.

Özellikle bölge gençlerine yönelik istihdam olanaklarının artırılması gerektiği belirtilirken, tarım, hayvancılık ve sanayi alanlarındaki yatırımların güçlendirilmesi yönünde somut bir ekonomik kalkınma planının hayata geçirilmesi çağrısında bulunuldu.

Bölgenin sahip olduğu ekonomik potansiyelin değerlendirilmesinin, gençlerin istihdam edilmesinin ve üretimin desteklenmesinin toplumsal huzurun güçlendirilmesine de katkı sağlayacağı ifade edildi.

“Geçmişin kırgınlıkları giderilmeli”

Açıklamada, geçmişten kaynaklanan kırgınlıkların giderilmesi, adalet ve hakkaniyetin gözetilmesi gerektiği vurgulandı.

Dil, kültür ve kardeşlik bağlarını güçlendirecek yapıcı söylemlerin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, toplumun farklı kesimleri arasında güvenin yeniden ve daha güçlü bir şekilde tesis edilmesinin önemine işaret edildi.

Kadim Aşiretler Federasyonu’nun devletin bekası ve toplumun huzuru için yapıcı bir rol üstlenmeye devam edeceği belirtilen açıklamada, federasyonun taraflar arasında köprü olmaya ve toplumsal sağduyuya katkı sunmaya hazır olduğu bildirildi.

“Sürece katkı sunmaya hazırız”

Federasyon tarafından yapılan açıklamanın sonunda, Türkiye’nin huzur, barış ve kardeşlik ortamının güçlendirilmesine yönelik yürütülen sürece katkı sunan devlet adamlarına, siyasi aktörlere ve vatandaşlara teşekkür edildi.

Açıklamada, toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek adımların kararlılıkla sürdürülmesi temennisinde bulunularak, yürütülen sürecin ülke, bölge ve toplum açısından hayırlı sonuçlar doğurması dileğiyle basın açıklaması sona erdi.

Haber: Halil Azizoğlu