Hava sıcaklığı 5 derece birden yükseliyor! Meteoroloji saat verdi: Ay sonuna kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde havanın çoğunlukla az bulutlu ve açık geçeceği öngörülürken, kuzeydoğu kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı, güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerine çıkması beklenirken, sıcak havanın etkisinin ay sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli yağışlar, Doğu ve Güneydoğu'nun kuzeyinde ise akşam saatlerinden itibaren fırtınaya varan rüzgarların etkili olacağı bildirildi.

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT' YAĞIŞ UYARISI GELDİ

Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Iğdır'ın güney ve Ağrı'nın doğu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin ile Doğu Anadolu'daki Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, yetkililer, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

5 DERECE BİRDEN YÜKSELECEK

Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ SAAT VERDİ: KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, ilgililerin ve vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN AFRİKA VE BASRA UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümü hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına giriyor.

Önümüzdeki 7-10 günlük dönemde bölgede yağış beklenmezken, havanın çoğunlukla güneşli geçeceği ve sıcaklıkların 31-35 derece aralığında seyredeceği bildirildi.

İstanbul genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği öngörülürken, nem oranının yüzde 45 ila 85 arasında değişeceği, rüzgarın ise poyrazdan orta kuvvette, aralıklarla sert (10-30 km/saat) eseceği kaydedildi.

İŞTE BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Parçalı ve az bulutlu 38

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 37

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38