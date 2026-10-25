Cizre'de Melayê Cizîrî anmasında Kürtçenin doğal yapısı içinde geliştirilmesi istendi - Son Dakika
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Cizre'de Melayê Cizîrî anmasında Kürtçenin doğal yapısı içinde geliştirilmesi istendi

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Cizre\'de Melayê Cizîrî anmasında Kürtçenin doğal yapısı içinde geliştirilmesi istendi
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Cizre\'de Melayê Cizîrî anmasında Kürtçenin doğal yapısı içinde geliştirilmesi istendi
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Cizre'de Banga Heq Dergisi'nin düzenlediği anmada Melayê Cizîrî'nin dil, edebiyat ve tasavvuf dünyasına katkıları ele alındı. Kırmızı Medrese avlusundaki programda dergi editörü Kürtçenin doğal yapısı içinde geliştirilmesini istedi; etkinlik kaside ve dualarla sona erdi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Banga Heq Dergisi tarafından düzenlenen anma programında Melayê Cizîrî’nin dil, edebiyat, tasavvuf ve irfan dünyasındaki yeri ele alındı. Kırmızı Medrese’de düzenlenen program, kaside ve dualarla sona erdi.

Cizre'de Melayê Cizîrî anmasında Kürtçenin doğal yapısı içinde geliştirilmesi istendi

Kırmızı Medrese’de anlamlı buluşma

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Banga Heq Dergisi tarafından “Hayalden Hakikate Melayê Cizîrî’nin Günümüz İnsanına Çağrısı” temasıyla anma programı düzenlendi. Kırmızı Medrese avlusunda gerçekleştirilen programa akademisyenler, kanaat önderleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Melayê Cizîrî’nin Kürt dili, edebiyatı, tasavvuf ve düşünce dünyasına katkıları ele alınırken, eserlerinin günümüz insanına verdiği mesajlar üzerinde duruldu.

Cizre'de Melayê Cizîrî anmasında Kürtçenin doğal yapısı içinde geliştirilmesi istendi

“Kürtçeyi kendi doğal yapısı içinde geliştirmeliyiz”

Banga Heq Dergisi Editörü Abdussamed Yalçın, açılış konuşmasında Melayê Cizîrî’nin Kürt şiiri, edebiyatı ve düşünce tarihinde öncü bir yere sahip olduğunu belirtti. Yalçın, Cizîrî’nin fikirlerinin günümüzde de önemini koruduğunu ifade etti.

Melayê Cizîrî’nin yalnızca bir şair değil, aynı zamanda irfan, rehberlik ve toplumsal yaşam alanlarında da öncü bir isim olduğunu vurgulayan Yalçın, Kürtçenin korunması ve geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Dilin kendi kuralları ve doğal yapısı içinde geliştirilmesi gerektiğini belirten Yalçın, Kürtçenin özünden ve halkından uzaklaşmasına neden olabilecek müdahalelere karşı dikkatli olunması gerektiğini dile getirerek, “Kürtçeyi kendi doğal yapısı içinde geliştirmeli ve ileriye taşımalıyız.” dedi.

Cizre'de Melayê Cizîrî anmasında Kürtçenin doğal yapısı içinde geliştirilmesi istendi

Toplumsal barış ve ortak düşünce vurgusu

Kürtlerin karşı karşıya olduğu temel meselelerden birinin dilin korunması, diğerinin ise toplumsal barış temelinde ortak bir düşünce ve felsefenin geliştirilmesi olduğunu belirten Yalçın, birlikte yaşama kültürünün güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Melayê Cizîrî’nin yaşamı ve eserlerinin bu konularda önemli bir birikim sunduğunu ifade eden Yalçın, dil ile düşüncenin birbirinden ayrı değerlendirilemeyeceğini kaydetti. Dilin düşünceyi, felsefeyi, bilgiyi ve irfanı taşıyan temel unsurlardan biri olduğunu vurguladı.

Cizre'de Melayê Cizîrî anmasında Kürtçenin doğal yapısı içinde geliştirilmesi istendi

Tasavvuf ve irfan geleneği anlatıldı

Melayê Cizîrî’nin düşünce dünyasının merkezinde tasavvufun bulunduğunu belirten Yalçın, onun İslam düşünce geleneğiyle güçlü bir bağ kurduğunu ve tasavvufi anlayışı şiirleriyle harmanlayarak kendine özgü bir üslup geliştirdiğini ifade etti.

Tasavvufun Kürt dili ve kültürünün gelişmesine önemli katkılar sunduğunu dile getiren Yalçın, bu geleneğin aşk ve muhabbet anlayışını güçlendirdiğini söyledi. Tasavvufi düşüncede yalnızca insanın Allah’a duyduğu sevginin değil, insanların birbirlerine ve diğer yaratılmışlara yönelik muhabbetinin de önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Cizre'de Melayê Cizîrî anmasında Kürtçenin doğal yapısı içinde geliştirilmesi istendi

“Gönlümde yüzlerce Nil ve Fırat akar”

Konuşmasında Melayê Cizîrî’nin irfan anlayışını yansıtan bir beyte de yer veren Yalçın, şu ifadeleri paylaştı

“Yüzlerce Nil ve Fırat, benim gönlümde akar; Ben ise bunların yanında bir okyanus ve denizim.”

Beyti yorumlayan Yalçın, gönülde akan bilgi ve hikmet nehirlerinin dahi irfanın enginliğini anlatmaya yetmeyeceğini ifade etti.

Cizre'de Melayê Cizîrî anmasında Kürtçenin doğal yapısı içinde geliştirilmesi istendi

Kaside ve şiirlerle anıldı

Programın akşam bölümünde Kırmızı Medrese avlusunda kaside ve şiir dinletisi gerçekleştirildi. Cizre Müftülüğü imamları Orhan Kalkan ve Hasan Kutlu ile ilahi sanatçısı Salih Gül, Melayê Cizîrî’nin kasidelerini seslendirdi.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği dinletide, Cizîrî’nin şiir ve irfan geleneği kasideler aracılığıyla yaşatıldı.

Anma programı, seslendirilen kasidelerin ardından edilen dualarla sona erdi.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu
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