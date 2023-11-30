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100 yaşında ölen Henry Kissinger, 5 milyondan fazla kişinin ölümünden sorumluydu - Son Dakika

100 yaşında ölen Henry Kissinger, 5 milyondan fazla kişinin ölümünden sorumluydu

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Henry Kissinger 100 yaşında hayatını kaybederken, hayatı boyunca eleştirilen isimden geriye kanlı bir geçmiş kaldı. Kamboçya, Doğu Timor ve Bangladeş'te soykırımları kolaylaştıran Kissinger, Afrika'da hızlanan iç savaşları, Güney Amerika'daki darbeleri ve ölüm mangalarını destekleyerek 5 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu.

30.11.2023 - 11:39,
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Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, 100 yaşında öldü. Kissinger'in kişisel internet sitesinden yapılan açıklamada, eski bakanın Connecticut eyaletindeki evinde yaşamını yitirdiği duyuruldu.

DIŞİŞLERİ BAKANI OLARAK GÖREV YAPMIŞTI

Nazi Almanyasından kaçan Yahudi bir ailenin çocuğu olan Kissinger, Richard Nixon ve 38'inci ABD Başkanı Gerald Ford dönemlerini kapsayan 1973-1977 yılları arasında Dışişleri Bakanı, 1969-1975 yılları arasında ise Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yaptı.

"SAVAŞ SUÇLUSU" OLARAK ANILIYORDU

Kissinger, özellikle Kamboçya'nın bombalanması ve 1970'te Vietnam'ın güneyinin işgal edilmesindeki rolü nedeniyle ABD'de ve dünya çapında "savaş suçlusu" olarak anılıyor.

100 yaşında ölen Henry Kissinger, 5 milyondan fazla kişinin ölümünden sorumluydu

KAMBOÇYA'DA 500 BİNDEN FAZLA İNSANIN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU

Kamboçya'ya atılan ve 500 binden fazla insanın ölümüne neden olan misket bombaları, Kissinger'ı hayatı boyunca eleştirilerin hedefinde tutmaya devam etti. Misket bombaları, düştüğü yerde ya da havada açılarak içindeki küçük bombaları etrafa saçıyor. Mayın işlevi gören bu küçük bombalar, savaş sona erdikten onlarca yıl sonra dahi sivilleri öldürmeye ve sakat bırakmaya devam etti.

BANGLADEŞ'TE 3 MİLYON KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KATLİAMA DESTEK OLDU

Kissinger, 1969 ile 1976 yılları arasında, özellikle Kamboçya ve Şili gibi ülkelerde gerçekleşen olaylarla ilişkilendirilen 3 ila 4 milyon kişinin ölümüne sebep oldu. Kissinger ayrıca Endonezya'nın Doğu Timor'da gerçekleştirdiği katliama yeşil ışık yakması; Pakistan'ın Bangladeş'te gerçekleştirdiği katliama destek olması gibi suçlarla da hatırlanıyor.

100 yaşında ölen Henry Kissinger, 5 milyondan fazla kişinin ölümünden sorumluydu

ARJANTİN GİBİ ÜLKELERDE İÇ SAVAŞLARA ZEMİN HAZIRLADI

Kissinger, Vietnam Savaşı'nın uzamasında ve çatışmanın Kamboçya'ya genişlemesinde önemli bir rol oynadı. Ayrıca, Kamboçya, Doğu Timor ve Bangladeş'te soykırımlara zemin hazırladı, Güney Afrika'da iç savaşları hızlandırdı ve Latin Amerika'da darbelere ve ölüm mangalarına destek verdi.

5 MİLYON KİŞİYİ ÖLDÜREN KISSINGER'A "NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ"

1973'te Norveç Nobel Komitesi, Kissinger ve Kuzey Vietnamlı mevkidaşı Le Duc Tho'ya "1973'te Vietnam'da ateşkese varmaları konusunda ortaklaşa müzakere ettikleri için" Nobel Barış Ödülü verdi. 1969'da Nixon'ın Kamboçya'ya yönelik bombardımanını desteklediği ortaya çıkan Kissinger'a verilen bu ödül, Nobel tarihindeki en tartışmalı ödüllerden biri oldu ve iki Nobel komitesi üyesi karar üzerine istifa etti. Söz konusu anlaşma hem çatışmaları durdurmada başarısız olmuş hem de neredeyse tüm taraflarca ihlal edilmişti. Ödülü reddeden Tho, ABD'nin anlaşmayı ihlal ettiğini ve Güney Vietnam'ın müttefiklerine aynı şeyi yapmaya teşvik ettiğini söyledi; aynı zamanda anlaşmayı bir Amerikan teslimiyeti olarak değerlendirdi: "Son 18 yıl boyunca Amerika, Vietnam'a karşı bir saldırganlık savaşı başlattı ve Amerikan emperyalizmi mağlup oldu."

100 yaşında ölen Henry Kissinger, 5 milyondan fazla kişinin ölümünden sorumluydu

KISSINGER'IN KANLI GEÇMİŞİ

100 yaşında ölen Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'dan geriye kanlı bir geçmiş kalırken, "savaş suçlusu" olarak anılan ismin karıştığı olaylardan bazıları şu şekilde;

  • Kamboçya'nın bombalanması: 500,000 ölüm
  • Doğu Timor'un işgaline yardım: 200,000 ölüm
  • Şili Hükümetinin Devrilmesi: ABD destekli Pinochet'in diktatörlüğü
  • Bangladeş katliamları: 3 milyon ölüm
  • Arjantin'de savaş: 30.000 ölüm ve 30.000 kayıp
  • Laos'un bombalanması: 200,000 ölüm
  • Vietnam savaşı: 2.5-3 milyon ölüm

Henry Kissinger, Kamboçya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 100 yaşında ölen Henry Kissinger, 5 milyondan fazla kişinin ölümünden sorumluydu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 100 yaşında ölen Henry Kissinger, 5 milyondan fazla kişinin ölümünden sorumluydu - Son Dakika
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