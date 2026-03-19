12 Ülke İran\'ı Kınadı

TÜRKİYE'nin de aralarında bulunduğu 12 ülke, yayımladıkları ortak bildiriyle İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını kınayarak askeri eylemlerin derhal sonlandırılmasını istedi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelen Türkiye, Azerbaycan, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Suriye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, İran'ın saldırılarına ilişkin istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, İran'ın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ile Ürdün, Azerbaycan ve Türkiye'ye yönelik balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılar kınandı. Yerleşim alanları, konut binaları, diplomatik misyonlar, sivil altyapı, petrol tesisleri, tuzdan arındırma tesisleri ve havalimanlarının kasıtlı olarak hedef alınmasının hiçbir bahaneyle haklı gösterilemeyeceği vurgulanırken, devletlerin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51'inci maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkına sahip olduğu hatırlatıldı.

Bildiride, krizin diplomasi yoluyla çözülmesi ve bölgede istikrarın sağlanması için ilk adım olarak İran'a saldırılarını derhal durdurması; uluslararası hukuka, uluslararası insancıl hukuka ve iyi komşuluk ilkelerine saygı göstermesi çağrısı yapıldı. İran ile ilişkilerin geleceğinin; ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesine, iç işlerine karışılmamasına, toprak ihlallerinden kaçınılmasına ve askeri kabiliyetlerin bölgeyi tehdit edecek şekilde kullanılmamasına bağlı olduğunun altı çizildi.

Tahran yönetiminin, Arap ülkelerinin çıkarlarına aykırı olarak kendi hedeflerine hizmet etmek amacıyla bölgedeki bağlantılı milisleri destekleme, finanse etme ve silahlandırma faaliyetlerini durdurmasını öngören 2817 (2026) sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı'nı eksiksiz uygulaması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiğini engellemeye veya Babülmendep'te deniz güvenliğini tehlikeye atmaya yönelik her türlü adımdan uzak durulması istendi.

Bölgedeki diğer gelişmelere de değinilen bildiride, Lübnan'ın güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğüne olan destek yinelenerek, Lübnan devletinin egemenliğinin tüm topraklarda etkin kılınması ve silahların yalnızca devletin kontrolünde olması kararı desteklendi. Ortak metinde ayrıca İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığı ve bölgedeki yayılmacı politikaları da kınandı. Bakanlar, gelişmeleri izlemek, ülkelerinin güvenliğini, istikrarını ve egemenliğini korumak ve İran'ın topraklarına yönelik saldırılarını durdurmak adına gerekli meşru adımların atılması için istişare ve koordinasyonun kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.