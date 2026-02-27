Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil oluyor - Son Dakika
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil oluyor

Haberin Videosunu İzleyin
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil oluyor
27.02.2026 13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil oluyor
Pakistan ile Afganistan arasındaki savaş devam ederken, Eylül 2025'te imzalanan stratejik savunma anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'ın da her an çatışmalara dahil olabileceği yönündeki değerlendirmeler uluslararası kamuoyunda gündeme taşındı.

Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmaların tam kapsamlı savaşa dönüşmesiyle bölgesel güvenlik gündemi yeniden şekillenirken, Suudi Arabistan-Pakistan ilişkilerini çerçeveleyen kritik bir savunma paktı uluslararası arenada dikkat çekiyor.

SAVUNMA ANLAŞMASI DİKKAT ÇEKİYOR

Suudi Arabistan ve Pakistan, Eylül 2025'te imzaladıkları Stratejik Karşılıklı Savunma Anlaşması ile birbirlerinin güvenliğine bağlılık taahhüt etti. Bu anlaşmaya göre, bir ülkeye yapılan saldırı, her iki ülkeye yapılmış sayılacak şekilde kolektif güvenlik prensibi kabul edildi. Bu madde, iki ülke arasındaki tarihî ve derin güvenlik iş birliğinin resmî bir çerçeveye oturtulması anlamına geliyor.

Savunma anlaşması, yıllardır süren askerî ve diplomatik ilişkilerin yanı sıra bölgede artan güvenlik riskleri karşısında Suudi Arabistan ile Pakistan'ın ortak caydırıcılık stratejisini güçlendirme hedefi taşıyor. Analistler, bu paktın metninin uygulamada nasıl işleyeceğinin ise bölgesel gelişmelerle test edileceğini belirtiyor.

HAVA KUVVETLERİ HER AN YOLA ÇIKABİLİR

Suudi Arabistan'ın Pakistan'ın Afganistan ile devam eden savaşına doğrudan hava kuvveti gibi unsurlar göndermeye hazır olduğu ifade ediliyor. Suudi yönetimi, mevcut anlaşma çerçevesinde kolektif savunma mekanizmasını kabul ederken, Taliban ile savaşın genişlemesi durumunda somut bir askeri müdahaleye girişip girişmeyeceği ise merak konusu.

Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil oluyor

BİLANÇO HER SAAT AĞIRLAŞIYOR

Gece boyunca Durand Hattı boyunca şiddetli çatışmalar yaşandı; Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, operasyonlarda Afgan tarafında 133 kişinin öldüğünü ve 200'den fazla kişinin yaralandığını öne sürdü. Afganistan yönetimi ise misilleme operasyonlarında 55 Pakistan askerinin öldüğünü ve bazı karargâhların ele geçirildiğini bildirdi.

Pakistan Savunma Bakanlığı, düşman mevzilerinin tahrip edildiğini ve çok sayıda askeri noktayı kontrol altına aldığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında özellikle Taliban güçlerine ait karargâhlar ve mevziler hedef alındı. Bölgede hava saldırıları da artarken, Pakistan Hava Kuvvetleri'nin Kabil, Kandahar ve Paktia gibi kritik noktalara yönelik bombardımanlar düzenlediği aktarıldı. Bu saldırıların, taraflar arasındaki gerginliği daha da tırmandırdığı belirtiliyor.

Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil oluyor

AFGANİSTAN-PAKİSTAN ANLAŞMAZLIĞI

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı. Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada, Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti. Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" bildirmişti.

14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:56
CHP’li Veli Ağbaba’nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
13:16
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
13:16
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
13:07
ABD’nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
12:56
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
12:56
Savaş sırasında bomba görüntü O anları cep telefonuyla kaydettiler
Savaş sırasında bomba görüntü! O anları cep telefonuyla kaydettiler
12:45
Türkiye barış diplomasi için devrede Peş peşe görüşmeler
Türkiye barış diplomasi için devrede! Peş peşe görüşmeler
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
12:26
Galatasaray ve Samsunspor’un Süper Lig’deki 27. hafta maçları ertelendi
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi
12:03
PFDK’dan hem Dursun Özbek’e hem de Galatasaray’a şok ceza
PFDK'dan hem Dursun Özbek'e hem de Galatasaray'a şok ceza
11:54
Savaş büyüyor Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban’ın üst düzey ismi öldürüldü
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü
11:24
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan’ın son hali
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan'ın son hali
11:18
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil’den itiraf gibi sözler
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler
11:12
Öcalan’dan PKK’nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz
