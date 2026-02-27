Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil oluyor

Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmaların tam kapsamlı savaşa dönüşmesiyle bölgesel güvenlik gündemi yeniden şekillenirken, Suudi Arabistan-Pakistan ilişkilerini çerçeveleyen kritik bir savunma paktı uluslararası arenada dikkat çekiyor.

SAVUNMA ANLAŞMASI DİKKAT ÇEKİYOR

Suudi Arabistan ve Pakistan, Eylül 2025'te imzaladıkları Stratejik Karşılıklı Savunma Anlaşması ile birbirlerinin güvenliğine bağlılık taahhüt etti. Bu anlaşmaya göre, bir ülkeye yapılan saldırı, her iki ülkeye yapılmış sayılacak şekilde kolektif güvenlik prensibi kabul edildi. Bu madde, iki ülke arasındaki tarihî ve derin güvenlik iş birliğinin resmî bir çerçeveye oturtulması anlamına geliyor.

Savunma anlaşması, yıllardır süren askerî ve diplomatik ilişkilerin yanı sıra bölgede artan güvenlik riskleri karşısında Suudi Arabistan ile Pakistan'ın ortak caydırıcılık stratejisini güçlendirme hedefi taşıyor. Analistler, bu paktın metninin uygulamada nasıl işleyeceğinin ise bölgesel gelişmelerle test edileceğini belirtiyor.

HAVA KUVVETLERİ HER AN YOLA ÇIKABİLİR

Suudi A rabistan'ın Pakistan'ın Afganistan ile devam eden savaşına doğrudan hava kuvveti gibi unsurlar göndermeye hazır olduğu ifade ediliyor. Suudi yönetimi, mevcut anlaşma çerçevesinde kolektif savunma mekanizmasını kabul ederken, Taliban ile savaşın genişlemesi durumunda somut bir askeri müdahaleye girişip girişmeyeceği ise merak konusu.

BİLANÇO HER SAAT AĞIRLAŞIYOR

Gece boyunca Durand Hattı boyunca şiddetli çatışmalar yaşandı; Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, operasyonlarda Afgan tarafında 133 kişinin öldüğünü ve 200'den fazla kişinin yaralandığını öne sürdü. Afganistan yönetimi ise misilleme operasyonlarında 55 Pakistan askerinin öldüğünü ve bazı karargâhların ele geçirildiğini bildirdi.

Pakistan Savunma Bakanlığı, düşman mevzilerinin tahrip edildiğini ve çok sayıda askeri noktayı kontrol altına aldığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında özellikle Taliban güçlerine ait karargâhlar ve mevziler hedef alındı. Bölgede hava saldırıları da artarken, Pakistan Hava Kuvvetleri'nin Kabil, Kandahar ve Paktia gibi kritik noktalara yönelik bombardımanlar düzenlediği aktarıldı. Bu saldırıların, taraflar arasındaki gerginliği daha da tırmandırdığı belirtiliyor.

AFGANİSTAN-PAKİSTAN ANLAŞMAZLIĞI

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı. Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada, Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti. Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" bildirmişti.