 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gazze'deki çocuklar için sokaklara inen yüzlerce Amerikalı, Beyaz Saray'a yürüdü - Son Dakika

Gazze'deki çocuklar için sokaklara inen yüzlerce Amerikalı, Beyaz Saray'a yürüdü

ABD'nin başkenti Washington'da, Filistin için Amerikalı Müslümanlar adlı sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen yürüyüşte çocuklar ve aileleri, Gazze'deki çocuklar için Beyaz Saray'a yürüdü.

19.11.2023 23:31

ABD'nin başkenti Washington D.C.'de, çocuklar ve aileleri, İsrail işgali altında insanlık dramının yaşandığı Gazze'deki çocuklar için Beyaz Saray'a yürüdü.

"BİDEN'A OY VERDİ AMA BİR DAHA ASLA"

Filistin için Amerikalı Müslümanlar adlı sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen yürüyüş, Washington'daki Franklin Parkı'nda başladı. Çocuklar ve aileleri, ellerinde "Ateşkes şimdi. Gazze'de çocuklar acı çekiyor", "Hiçbir çocuk terörist değildir", "Bu Hristiyan anne utanıyor. Biden'a oy verdi ama bir daha asla", " Hawaii'den Filistin'e işgal suçtur" pankartlarıyla parktan Beyaz Saray'a kadar yürüdü.

ABD'de Gazze için yürüyüş düzenlendi

"BİDEN SEN YALANCISIN"

Yüzlerce kişi, "Biden sen yalancısın", "Filistin'e özgürlük", "Utanın" "Hemen şimdi ateşkes istiyoruz" ve "Çocuklar için buradayız" sloganları attı. Gazze'deki çocuklar için yürüyen göstericiler, Filistin bayrakları ve Gazze'deki yıkımı yansıtan fotoğraflar da taşıdı.

ABD'de Gazze için yürüyüş düzenlendi

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 62'si Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 383 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

ABD'de Gazze için yürüyüş düzenlendi

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI 13 BİNE YÜKSELDİ

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bin 500'ü çocuk ve 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bin kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

ABD'de Gazze için yürüyüş düzenlendi

İSRAİL ORDUSU HASTANELERE SALDIRIYOR

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

ABD'de Gazze için yürüyüş düzenlendi

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Lübnan topraklarında bulunan Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Filistin, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'deki çocuklar için sokaklara inen yüzlerce Amerikalı, Beyaz Saray'a yürüdü - Son Dakika


Son Dakika
23:31 Gazze'deki çocuklar için sokaklara inen yüzlerce Amerikalı, Beyaz Saray'a yürüdü
23:25 Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bir araya geliyor
22:43 İsrail ordusunun Gazze işgalinde 13 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti
22:23 AFAD, çok sayıda ili turuncu ve sarı kodla uyardı
21:27 Olumsuz hava şartları eğitimi vurdu: Birçok il ve ilçede okullar tatil edildi
21:16 Manisa'da asansörde ölü bulunan anne ve kızın en yakınındaki isim gözaltında
20:25 Şiddetli sağanak, fırtına ve kar İstanbul'u esir aldı
19:18 29 yıl boyunca CHP'nin sesi olan isim partiye veda etti: Hoşça kal baba ocağı
19:17 Kaybolan gemiden haber yok! Fırtınanın vurduğu şehrimizde zaman geçtikçe umutlar tükeniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2023 00:54:10. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze'deki çocuklar için sokaklara inen yüzlerce Amerikalı, Beyaz Saray'a yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement