ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filistin lideri Abbas ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında bugün Batı Şeria'da Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Bölgedeki gazetecilere göre Blinken, Ramallah'a ulaşmak için İsrail kontrol noktalarından geçti.

Filistinliler, Ramallah şehir merkezinde ziyareti protesto ederek ABD ve Blinken aleyhinde sloganlar attı. Ancak protestocuların Abbas-Blinken görüşmesinin yapıldığı binaya yaklaşmaları polis tarafından engellendi.

Blinken sıkı güvenlik önlemleri altında binaya ulaştığında bir grup protestocu "Soykırımı durdurun", "Özgür Filistin" ve "Blinken dışarı" yazılı pankartlar açtı. Bazı protestocular ile çevik kuvvet polisleri arasında arbede yaşandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede ABD'nin Batı Şeria'daki "aşırılık yanlısı şiddetle" mücadelesi, Gazze'de sivil zararları en aza indirme çabaları, insani yardımın bölgeye ulaştırılması ve iki devletli çözüm olasılığı ele alındı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre Abbas, hiçbir Filistinlinin Gazze ya da Batı Şeria'dan sürülmemesi ve "İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistin halkına yönelik saldırganlığının durdurulması" gerektiğini söyledi.

Abbas ayrıca "başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti topraklarındaki İsrail işgalini sona erdirecek ve herkes için barış ve güvenliği sağlayacak uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesi" çağrısında bulundu, Gazze'nin Filistin'in devletleşme umutlarının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve İsrail'in Hamas ile savaşının sonucu tecrit edilmemesi gerektiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Abbas ve Blinken'ın "uygulanması halinde Filistin halkının yararına olacak idari reformları" da görüştüğünü söyledi.

Geçtiğimiz günlerde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelen Blinken, Filistin devletine giden yolun savaşın çözümünün bir parçası olması gerektiğini vurgulamıştı.

Bugünkü görüşmede Blinken, ABD'nin İsrail devletinin yanında, her ikisinin de barış ve güvenlik içinde yaşayacağı bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik somut adımları desteklediğini yineledi.

Görüşmeden önce Salı gecesi katıldığı basın toplantısında Blinken, Abbas ile Filistin Yönetimi'nin kendini yenileme ve yönetimini iyileştirme sorumluluğunu konuşmak istediğini söylemişti.

Blinken, Washington'un 88 yaşındaki Abbas'ın savaş sonrasında Gazze'yi yönetmeye hazırlanmak için örgütü elden geçirmesi gerektiği görüşünü paylaşacağını belirtmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde sınırlı özerklik uygulayan Filistin Yönetimi, hem Gazze hem de Batı Şeria'da birleşik bir Filistin hükümeti için en olası seçenek olmaya devam ediyor.

Türkiye'yi ve Arap ülkelerini de ziyaret etti

Blinken Orta Doğu turu kapsamında Cumartesi günü ilk olarak Türkiye'yi, ardından Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etti.

Blinken Türkiye'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edildi.

Edinilen bilgiye göre Bakan Fidan derhal ateşkes ilan edilerek Gazze’ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurguladı ve iki devletli çözüme yönelik müzakerelere bir an önce başlanması çağrısında bulundu.

Turun ilerleyen günlerinde yapılan görüşmelerin ardından Blinken, Arap liderlerinin İsrail ile daha yakın ilişki kurmak istediklerini, ancak bunun yalnızca Filistin devletine giden "pratik bir yol" şartıyla mümkün olabileceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde İsrailli liderlerle de bir araya gelen Blinken, İsrail'e "sivil ölümlerin azaltılması" uyarısı yaptı, Gazzeli çocukların savaşta çok fazla bedel ödediğini söyledi.

Öte yandan Tel Aviv'de yaptığı açıklamada Blinken, Güney Afrika'nın İsrail'e yönelttiği ve Perşembe günü Uluslararası Adalet Divanı'nda görülecek soykırım suçlamasının "asılsız" olduğunu söyledi.

Şu anda İsrail'in işgali altında bulunan topraklarda bir Filistin devleti kurulmasına yönelik ABD arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler neredeyse 10 yıl önce çöktü. İsrail'in mevcut iktidar koalisyonundaki sağcı liderler Filistin devletine karşı çıkıyor.

Blinken düzenlediği basın toplantısında Netanyahu ve kabinesinin Filistin devleti konusundaki çağrısına nasıl yanıt verdiğini açıklamaktan kaçındı, İsrail'in bölgesel entegrasyonun sunduğu fırsattan yararlanmak için "zor kararlar, zor seçimler" yapması gerektiğini söyledi.