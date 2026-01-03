ABD ile Venezuela arasındaki çatışma çok eskiye dayanıyor! Chavez'in sözleri yeniden gündem - Son Dakika
Dünya

ABD ile Venezuela arasındaki çatışma çok eskiye dayanıyor! Chavez'in sözleri yeniden gündem

ABD ile Venezuela arasındaki çatışma çok eskiye dayanıyor! Chavez'in sözleri yeniden gündem
03.01.2026 14:27
ABD ile Venezuela arasındaki çatışma çok eskiye dayanıyor! Chavez'in sözleri yeniden gündem
ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarının adından ABD'ye karşı kafa tutmasıyla bilinen eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in sözleri yeniden gündem oldu. Chavez, "Dünyayı, küreselleşme yanlısı ve küreselleşme karşıtı kisvesinde gizlice kendi çıkarları için Neo-liberalizm dünyayı kutuplaşmaya götürüyor. Anti-global dedikleri neo-liberaller. Dünyayı mahvedecek olan da onlar" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Venezuela'nın başkenti Karakas'a yönelik düzenlediği saldırıların ardından ABD'ye karşı "kafa tutması" ile bilinen, ABD Büyükelçisini ülkeden kovan ve 58 yaşında kanserden hayatını kaybeden Hugo Chavez ile halk arasındaki bağı anlatan 2002 yılında çekilen "Devrimden Canlı Yayın" isimli belgeselde bir sahne dikkat çekti.

"NEO-LİBERALLAR DÜNYAYI MAHVEDECEK"

Belgeselde bir uçak sahnesinde Chavez şu ifadeleri kullanıyor: "Sanayi ve eğitim halkın yararına sunulmalıdır hem de doğrudan. Bakın burada ne yazıyor: Küreselleşmeye övgü. Bir Fransız tarafından yayınlanmış. Kendisiyle Paris'te tanışmıştım. "Küreselleşme nedir?" diyor ve devam ediyor, "Sadece tek tipi mi vardır? Kim gerçekten global, kim ön-global?". Dünyayı, küreselleşme yanlısı ve küreselleşme karşıtı kisvesinde gizlice kendi çıkarları için Neo-liberalizm dünyayı kutuplaşmaya götürüyor. Anti-global dedikleri neo-liberaller. Dünyayı mahvedecek olan da onlar."

ABD, Orta Doğu ile ilgilenirken, "arka bahçem" olarak nitelediği Latin Amerika'da, Venezuela'dan Bolivarcı devrimin tetiklediği bir dizi iktidar değişikliği meydana geldi. Devrimden Canlı Yayın; ABD'nin programladığı tarihsel kaosa, umulmadık bir devrimle çomak sokan Hugo Chavez'e ve Venezuela'daki devrime tanıklık eden belgesel filmdir.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'da başkent Karakas dahil 4 kentte peş peşe patlamalar meydana geldi. Büyük panik yaşanan ülkede OHAL ilan edildi. Trump, "ABD Venezuela'ya ve Devlet Başkanı Maduro'ya karşı geniş çaplı bir saldırı operasyonunu başarıyla gerçekleştirmiştir. Maduro, eşiyle birlikte yakalanmış ve ülke dışına çıkarılmıştır" açıklamasında bulundu.

OPERASYONU DELTA FORCE ÖZEL BİRLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ

CBS News'e konuşan ABD'li yetkililer, Maduro'nun yakalanmasına yönelik operasyonun, ABD ordusunun seçkin birliklerinden Delta Force tarafından düzenlendiğini bildirdi.

ABD'de yayın yapan CBS News'a konuşan ve güvenlik gerekçeleriyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki ABD'li yetkili, saldırıların Noel günü gerçekleştirilmesinin değerlendirildiğini, Nijerya'da terör örgütü DEAŞ hedeflerine yönelik ABD hava saldırılarının öncelik kazanması nedeniyle bu planın ertelendiğini ileri sürdü. Yetkililer ayrıca, Noel sonrasındaki günlerde olumsuz hava koşulları nedeniyle harekatın bir süre bekletildiğini savundu.

HUGO CHAVEZ KİMDİR?

Hugo Rafael Chávez Frías (28 Temmuz 1954, Sabaneta - 5 Mart 2013, Caracas), Venezuelalı politikacı ve 1998'den ölümüne kadar ülkenin devlet başkanıydı. 2007 yılında Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin (PSUV) lideri olan Chávez, 1997'de kuruluşundan itibaren Beşinci Cumhuriyet Hareketi'nin de liderliğini yapmıştır. Politik ideolojisi 21. yüzyıl sosyalizmi ve Bolivarcılık idi. Ülkede Bolivarcı Devrimin sosyalist reformların uygulanmasına odaklandı.

DEVLET BAŞKANLIĞI

2 yıllık hapislik sürecinden sonra Beşinci Cumhuriyet Hareketi kuruldu ve 1998 yılında Venezuela devlet başkanı seçildi. Ardından Venezuela devlet yapısını ve bazı marjinal grupların haklarını değiştirdiği yeni bir anayasa tanıttı ve 2000 yılında yeniden seçildi. Yaptığı ikinci başkanlık dönemi Bolivarcılık misyonlarını izleyen bir sistemi tanıtan Chávez, komünal konseyler ve işçilerce yönetilen kooperatifler kurarak bir dizi toprak reformunu hayata geçirerek, çeşitli kilit sanayileri kamulaştırdı.

DARBE GİRİŞİMİ

Muhalif darbeyle baştan indirilmiş, ancak 2 gün (48 saat içinde) barriosta (İspanyolca konuşulan ülkelerde kırsal alana verilen isim) yaşayan halkın darbecilere karşı yaptığı protestolarla tekrar iktidara gelmeyi başarmıştır. 4 Aralık 2006 tarihinde Venezuela'da yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanarak 2012'ye kadar devlet başkanı olmaya hak kazanmıştır.

Ekim 2012 seçimlerinde Venezuela lideri Hugo Chavez, oyların yüzde 54'ünü alarak muhalefet lideri Henrique Capriles'i geride bırakarak dördüncü kez Devlet Başkanı seçildi.

SİYASİ ÇİZGİSİ

Uygulamaya koyduğu radikal siyasal dönüşümleriyle neoliberalizme karşı somut bir alternatif oluşturan Chávez, ülkesinin yüz yüze olduğu yoksulluk, açlık, cehalet, barınma, çalışma ve kadın hakları gibi sorunların çözümünün kapitalist sistem içinde kalınarak sağlanamayacağını iddia etmekte ve devrimden söz etmektedir. Venezuela'da çok daha adil, barışçı, eşit ve özgür bir dünyanın ancak sosyalizme açılarak gerçekleştirilebileceği görüşünü savunmaktadır.

BUSH HAKKINDA "ŞEYTAN DÜN BURADAYDI" SÖZÜ

Washington yönetiminin düşman olarak gördüğü Küba, Kuzey Kore, İran, Belarus, Suriye gibi ülkelerle sıkı bağlar kurmuş ve ABD karşıtlığını her fırsatta dile getirmiştir. Chavez, Amerikan aleyhtarlığını 2006 yılının ağustos ayında yaptığı İran gezisi ile göstermiştir. Son olarak da BM konuşmasında "Şeytan dün buradaydı" sözleri ile Bush'u bir şeytan olarak tanımlamış ve dünya çapında büyük ilgi toplayan bir konuşmaya imza atmıştır.

KANSER TEDAVİSİ VE ÖLÜMÜ

2011 yılında pelvis bölgesinde görülen lezyonlar nedeniyle Küba'da ameliyat olan Chavez'in sağlık durumu, 2012 yılında kanserin nüksetmesi nedeniyle tekrar kötüleşmiş, bu nedenle anayasal zorunluluk gereği katılmak zorunda olduğu yemin törenine katılamamıştır.

27 Kasım 2012'de, Chavez kanser yüzünden daha fazla tıbbi tedavi için Küba'ya seyahat etme planlarını açıkladı. 18 Şubat 2013 tarihinde, Küba'daki kanser tedavisinden 2 ay sonra Venezuela'ya döndü. 4 Mart'ta, solunum sorunları kötüleşti ve yeni, ciddi solunum yolu enfeksiyonu hastası olduğu Venezuela hükûmeti tarafından açıklandı. 5 Mart 2013 Salı günü öldü.

