ABD ve İran arasında mahkum takası! 6 milyar dolar bankaya yatırıldı, 5 tutuklu serbest bırakıldı - Son Dakika

ABD ve İran arasında mahkum takası! 6 milyar dolar bankaya yatırıldı, 5 tutuklu serbest bırakıldı

Son Güncelleme: 18.09.2023 18:43

ABD'nin İran ile yaptığı tutuklu takası anlaşması kapsamında, İran'da tutuklu bulunan 5 ABD vatandaşı serbest bırakıldı. ABD yetkilileri, bu kişilerin 2 aile üyesiyle birlikte uçakla İran'dan ayrıldığını ve öncelikle sağlık kontrolleri için Katar'a gideceklerini bildirdi. İran Merkez Bankası Başkanı ise İran'ın Güney Kore'de bloke edilen 6 milyar doların Katar'daki banka hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

ABD'nin İran ile yaptığı tutuklu takası anlaşması sonucunda, İran'da tutuklu bulunan 5 ABD vatandaşı serbest bırakıldı. ABD yetkilileri, bu kişilerin 2 aile üyesiyle birlikte uçakla İran'dan ayrıldığını ve sağlık kontrolleri için Katar'a gideceklerini belirtti. İran'ın Güney Kore'de bloke edilen 6 milyar doları ise Katar'daki banka hesaplarına yatırıldı.

SAĞLIK KONTROLLERİ İÇİN DOHA'YA GİDECEKLER

Beyaz Saray yetkilileri, İran ile varılan mahkum takası konusunda ABD basınına yaptığı açıklamada, İran'da tutuklu bulunan 5 ABD vatandaşının serbest bırakıldığını bildirdi. ABD vatandaşları ile 2 aile üyesinin birkaç saat önce bir uçakla İran'dan ayrıldığını belirten yetkililer, bu kişilerin öncelikle sağlık kontrolleri için Katar'ın başkenti Doha'ya gideceğini kaydetti. Yetkililer, söz konusu kişilerin sağlık kontrollerinin ardından ABD hükümetine ait uçakla ülkelerine döneceğini aktardı.

ABD ile İran arasında mahkum takası! 6 milyar dolar banka hesabına gönderildi, 5 kişi serbest bırakıldı

"BANKA HESAPLARININ ETKİNLEŞTİRİLDİĞİNE DAİR BİLGİ ALDIK"

Öte yandan İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin, bugün başkent Tahran'da yaptığı basın açıklamasında, "Doha yönetiminden Katar'daki İran banka hesaplarının etkinleştirildiğine dair bilgi aldıklarını" aktarmıştı. Ferzin, ABD ile varılan mahkum takası anlaşması çerçevesinde serbest bırakılan varlıklarının 5 milyar 573 milyon 492 bin avro olarak İran fonlarının Katar'daki banka hesaplarına yatırıldığını belirtmişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise ABD vatandaşı 5 mahkumun bugün serbest bırakılacağını duyurmuştu.

ABD ile İran arasında mahkum takası! 6 milyar dolar banka hesabına gönderildi, 5 kişi serbest bırakıldı

ABD İLE İRAN ARASINDA MAHKUM TAKASI ANLAŞMASI

ABD ve İran medyasında yer alan haberlerde, İran'ın Güney Kore'de dondurulmuş 6 milyar dolarının serbest bırakılması karşılığında iki ülkenin tutuklu takası yapacağı bilgisi paylaşılmıştı. Beyaz Saray, 10 Ağustos'ta, İran'da tutuklu 5 ABD vatandaşının cezaevinden çıkarılıp ev hapsine alındığını doğrulamıştı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri de ABD ile yürütülen tutuklu değişimine ilişkin müzakerelerde yaşanan gelişmelere dikkati çekerek, İran'ın dondurulmuş varlıklarının ve ABD'de tutuklu bulunan çok sayıda İran vatandaşının serbest bırakılacağını kaydetmişti. İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin, 12 Ağustos'ta, Güney Kore'de dondurulan varlıklarının blokajının kaldırıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya ABD ve İran arasında mahkum takası! 6 milyar dolar bankaya yatırıldı, 5 tutuklu serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD ve İran arasında mahkum takası! 6 milyar dolar bankaya yatırıldı, 5 tutuklu serbest bırakıldı - Son Dakika
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