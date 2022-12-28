ABD'de hayatı kabusa çeviren kar fırtınasında can kaybı 65'e yükseldi, birçok kentte yağma olayları başladı

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Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden, insanları evlerine hapsedip elektriksiz ve soğukta bırakan kar fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi. Fırtınadan en çok etkilenen New York eyaletindeki Buffalo şehrinde ölenlerin sayısı 34'e ulaştı. Kentte bazı evlerin dışında dev buz sarkıtları oluştu. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama çağrısı yapıldı ve araç kullanma yasağı uygulanıyor.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ YOLLARDA KALDI

Hava basıncının hızla düşmesi, fırtınanın şiddetini artırmasıyla ortaya çıkan ve "bomba siklonu" olarak tanımlanan fırtına koşulları yüzünden arama kurtarma ekipleri de yollarda kaldı.

45 YILDIR BÖYLESİ OLMUYOR

New York Eyaleti Valisi Kathy Hochul, Buffalo'daki tüm itfaiye araçlarının karda mahsur kalanları kurtarmaya giderken mahsur kaldığını açıkladı. Hochul, 1977'deki büyük fırtınadan sonra Buffalo'nun tarihindeki gördüğü en şiddetli fırtına ile karşı karşıya kaldığını söyledi, bu fırtınanın tarihe geçeceğini vurgulayarak şehrin, "Bir savaş bölgesine dönüştüğünü" aktardı.

BİRÇOK KENTTE YAĞMALAR BAŞLADI

Soğuk havaya dair verilen uyarılardan 55 milyon Amerikalı etkilendi. Olağanüstü hal uygulaması sırasında birçok kentte yağmalama olayları olduğu bildirildi. Arama çalışmaları devam ederken ölü sayısının da artması bekleniyor. Ülkede hafta sonu 250 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığı tahmin ediliyor.

"HASTANELERİMİZ DOLDU"

Arama kurtarma ekipleri yollarda kalan insanları kurtarabilmek için zorlu bir mücadele yürütüyor. New York'a bağlı Erie İlçe yöneticisi Mark Poloncarz CNN'e yaptığı açıklamada herkesi korkutan ifadeler kullandı ve "O kadar çok can kaybımız var ki, hastanelerimiz doldu" dedi.

ARAÇLARINDA MAHSUR KALDILAR

New York'tan bir eyalet yetkilisi ise bazı sürücülerin iki günden fazla süre boyunca arabalarında mahsur kaldığını söyledi. New York'a bağlı Erie kasabası kaymakamı Mark Poloncarz, basına yaptığı açıklamada, ilçede ev ve iş yerlerinin yüzde 94'üne elektrik verildiğini, halen 12 bin ev ve iş yerinde elektriklerin kesik olduğunu belirtti.

15 BİNDEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Aşırı soğuk ve şiddetli fırtına nedeniyle son günlerde ülke genelinde 15 binden fazla uçak seferi iptal edildi. Tarifeli uçuşlarla ilgili verileri yayımlayan Flightaware, sadece pazartesi günü soğuk havanın etkili olduğu eyaletlerde 2 bin 500 uçuşun iptal edildiğini aktardı.