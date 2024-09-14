ABD, RT\'ye Yaptırım Getirdi

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, " Rusya'nın istihbarat aygıtının bir kolu" olmakla suçladığı Rus devlet kanalı RT'ye yeni yaptırımlar getirildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, RT'nin “siber yeteneklere” sahip olduğunu, “gizli etki operasyonları” yürüttüğünü ve askeri malzeme tedariği sağladığını savundu.

Bilenken, "Rusya’nın özgür ve açık toplumları çökertmek ve kutuplaştırmak için dezenformasyonu silah olarak kullanması dünyanın her köşesine yayılmakta” dedi.

Dışişleri Bakanlığı, devlet televizyonununun bu faaliyetleri Avrupa, Afrika, Kuzey ve Latin Amerika ülkelerinde yürüttüğünü savundu.

Blinken ayrıca RT'yi Ukrayna'da savaşan Rus askerleri için zırh, tüfek, insansız hava aracı ve diğer ekipmanları satın almak amacıyla çevrimiçi bağış toplama kampanyaları düzenlemekle suçladı.

Bakan Blinken müttefiklerini, eski ismi Russia Today olan RT’nin faaliyetlerini “Rusya'nın sınırları içindeki diğer istihbarat faaliyetleri gibi” ele almaya çağırdı ve ABD, İngiltere ve Kanada tarafından ortaklaşa yürütülen girişimden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, ABD’de Rusya'ya uygulanan yaptırımlar konusunda uzmanlaşan "yeni bir meslek dalı” oluşturulması gerektiğini söyledi.

RT'nin seçimleri etkilemeye çalıştığı yönündeki iddialara yanıt veren ve geçen hafta ABD tarafından yaptırım uygulanan RT'nin genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan, RT çalışanlarının çoğunun ABD'de ve ABD fonuyla eğitim gördüğünü söyledi.

Ay başında Amerikalı yetkililer, Moskova'yı Kasım ayında ABD’de yapılacak seçimlere etki etmeye çalışmakla suçlayarak, RT'deki üst düzey isimlere dava açmış ve yaptırım uygulamıştı, Kremlin bağlantılı yayıncılara da kısıtlama getirmişti.

RT’ye yönelik önceki yaptırımlar hakkında neler biliniyor?

Amerikalı Başsavcı Merrick Garland RT'yi, ABD merkezli bir firmaya "Rusya hükümetinin mesajlarını içeren içerikler oluşturup Amerikalı izleyicilere yayınlaması" için 10 milyon dolar ödemekle suçladı.

RT olayla ilgisi olduğunu iddiasını reddetti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby ise, Rusya'nın "Ukrayna'ya yönelik uluslararası desteği azaltmayı, Rusya yanlısı politikaları ve çıkarları güçlendirmeyi ve ABD'deki seçmenleri etkilemeyi" amaçladığını söyledi.

Kirby, Kremlin'in dezenformasyon çabalarının çoğunun RT tarafından yönetildiğini ve finanse edildiğini söyledi.

"RT artık sadece Kremlin'in propaganda kolu değil" dedi. "Rusya’nın gizli etki operasyonlarını yürütmek için kullanılıyor."

Basın kuruluşu BBC'ye yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin suçlamalarıyla alay etti, "2016 aradı ve klişelerini geri istiyor" dedi.

"Hayatta üç şey kesin: ölüm, vergiler ve RT'nin ABD seçimlerine müdahalesi."

Zakharova yazılı basın açıklamasında, “Mevcut yönetimin temel amacının Amerikalıları ‘Rus tehdidi’ ile korkutmak ve seçim öncesi aktif bir çalışma görüntüsü yaratmak” olduğunu savundu.

ABD’yi başka ülkelerin iç işlerine müdahale ederek “feci insani sonuçlara yol açan kriz ve çatışmaları” tetiklemekle suçlayan Zakharova, “ABD makamlarının, bilgi edinme özgürlüğü ve çoğulcu medyaya ilişkin taahhütleriyle doğrudan çelişen eylemleri cevapsız kalmayacaktır” dedi.

Blinken ise yaptırımların kuruluşun haber içeriğiyle ilgili olmadığını vurgulayarak, ABD'nin bağımsız gazeteciliğe desteğini yineledi.