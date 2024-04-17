ABD ve AB, İran\'a yönelik yeni yaptırımlar düşünüyor

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği (AB), İsrail'e yönelik saldırısının ardından İran'a daha fazla yaptırım uygulamayı düşündüklerini açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen “önümüzdeki günlerde” harekete geçilmesini beklediğini söylerken, AB Dış Politika Şefi Josep Borrell birliğin de yaptırımlar üzerinde çalıştığını dile getirdi.

İsrail ise müttefiklerini Tahran'ın füze programına yaptırım uygulamaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler’in söz konusu füze programıyla ilgili yaptırımlarının süresi Ekim ayında doldu.

Bu yaptırımlar İran'ın nükleer programını sınırlandırmaya yönelik daha geniş kapsamlı bir anlaşmayla ilişkiliydi.

Ancak aralarında ABD, AB ve İngiltere'nin de bulunduğu birçok ülke Tahran yönetimine karşı yaptırımlarını sürdürdü ve yenilerini ekledi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran'ın saldırısının cevapsız kalmayacağını söyledi.

İran, Cumartesi günü ilk defa doğrudan İsrail topraklarını hedef aldı ve 300’den fazla füze ve insansız hava aracı fırlattı. Bunların büyük çoğunluğu İsrail ve müttefikleri tarafından düşürüldü.

Tahran saldırının, İsrail'in 1 Nisan'da Suriye'deki konsolosluğuna düzenlediği hava saldırısına misilleme olduğunu söyledi.

İsrail şu ana kadar Tahran’ın saldırısına sadece diplomatik kanallarla karşılık verdi. İsrail Dışişleri Bakanı 30'dan fazla ülkeyi İran'ın füze programına yaptırım uygulamaya çağırdı.

İsrail Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak tanımlanması çağrısında da bulundu. ABD, halihazırda Devrim Muhafızları’nı terör örgütü olarak tanırken, İngiltere tanımıyor.

ABD Hazine Bakanı Yellen, Salı günkü konuşmasında “Önümüzdeki günlerde İran'a karşı ek yaptırım önlemleri alacağımızı umuyorum” dedi.

Yellen, “Yaptığım görüşmelerde, İran'ın terör finansmanını engellemeye yönelik tüm seçenekler masada olmaya devam ediyor” diye konuştu.

İran'ın petrol ihracatının da söz konusu yaptırımlar arasında olabileceğini kaydeden Yellen, bu konuyla ilgili olarak, “İran bir miktar petrol ihraç etmeye devam ediyor. Yapabileceğimiz daha fazla şey olabilir” ifadelerini kullandı.

ABD'nin Tahran’a yönelik mevcut yaptırımları, halihazırda İran’la tüm Amerikan ticaretini yasaklıyor.

Yellen’in bu sözlerinin ardından konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yeni yaptırımların İran'ın füze ve insansız hava aracı programı ile birlikte, Devrim Muhafızları ve İran Savunma Bakanlığını da hedef alacağını söyledi.

Sullivan, “Müttefiklerimiz ve ortaklarımızın da yakında kendi yaptırımlarını uygulamaya koyacaklarını tahmin ediyoruz" diye ekledi.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell, bazı üye ülkelerin İran'a yönelik yaptırımların genişletilmesini talep ettiklerini söyledi.

Borrell, AB'nin yetkili mercilerine "yaptırımlarla ilgili gerekli çalışmaları başlatması" için bir talep göndereceğini ifade etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda yaptırımlarla ilgili mesajları memnuniyetle karşıladıklarını yazdı.

Öte yandan dünya liderleri, son saldırının ardından Orta Doğu'da daha büyük bir gerilimden kaçınmak amacıyla taraflara itidal çağrısında bulundu.