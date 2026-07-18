ABD ve İran Arasındaki Çatışmalar Sürüyor - Son Dakika
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ABD ve İran Arasındaki Çatışmalar Sürüyor

ABD ve İran Arasındaki Çatışmalar Sürüyor
18.07.2026 12:32
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ABD ordusu, Trump'ın ateşkesi sona erdirmesinin ardından İran'a yönelik saldırıları sürdürüyor.

ABD ordusu, Başkan Donald Trump'ın ateşkesin "bittiğini" ilan etmesinden bu yana İran'a yönelik saldırıların yedinci gecede de sürdüğünü açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), güçlerinin "gözetleme mevzilerini, askeri lojistik altyapısını, yer altı silah depolarını ve denizcilik kabiliyetlerini hedef aldığını" açıkladı.

İran, Kuveyt de dahil olmak üzere bölgedeki ABD müttefiklerini hedef alarak karşılık verdiğini duyurdu.

Kuveyt ise bir önceki gün benzer bir saldırının ardından bir başka enerji ve su santralinin daha vurulduğunu söyledi.

Elektrik ve Su Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir diğer elektrik ve su arıtma tesisi düşmanca bir saldırının hedefi oldu ve tesisin bir bölümünde yangın çıktı" denildi. Buna göre, saldırıda bazı enerji üretim üniteleri devre dışı kaldı.

Ürdün ordusu da gece boyunca hava sahasına ateşlenen 10 İran füzesini engellediğini açıkladı. Herhangi bir hasar bildirilmedi. Bahreyn de hava savunmasının İran saldırılarını "engellediğini" söyledi.

CENTCOM birkaç saat süren saldırıların TSİ 21:30'da sona erdiğini açıkladı.

Açıklamada, "ABD kuvvetleri, diğer unsurların yanı sıra savaş uçakları, insansız hava araçları ve savaş gemileri kullandı" denildi.

İran devlet medyasına göre patlamalar Yezd kentinde, Hürmüz Boğazı yakınındaki Keşm adasında ve Bandar Abbas limanında duyuldu.

ABD ve İran, savaşı sona erdirecek görüşmelerin yapılabilmesi için Haziran ayında çatışmaları durdurma konusunda anlaştılar.

Ateşkes büyük ölçüde uygulandı ancak İran, gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmek için izin almaları yönündeki Tahran'ın taleplerine uymalarını sağlamak amacıyla petrol tankerlerine saldırılar düzenledi.

İran'ın gemilere yönelik saldırılarının ardından ABD, İran'a karşı hava saldırıları düzenledi.

Görüşmelerde herhangi bir ilerleme kaydedilemedi ve Trump 7-8 Haziran'da Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde ateşkesin sona erdiğini ilan etti.

O günden beri ABD, İran'a ait tesislere saldırmanın yanı sıra İran limanlarına yönelik deniz ablukasını da yeniden uygulamaya koydu.

İran, Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapattığını ilan etti ve trafik büyük ölçüde durdu.

Dünya petrolünün ve sıvılaştırılmış doğalgazın beşte biri savaş öncesinde bu boğazdan geçiyordu.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, küresel enerji arzı konusunda endişeleri olduğunu belirtti.

ABD ordusu, İran'ın Fars haber ajansının iki petrol tankerinin "Hürmüz Boğazı'nın güneyinde mayınlı bir güzergahtan geçerken patlayıp alev aldığı" yönündeki haberini de yalanladı.

CENTCOM, "Çoğu Devrim Muhafızları iddiası gibi, bu da yanlış" dedi.

İran silahlı kuvvetleri 17 Temmuz'da Körfez bölgesinde Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve ilk kez Suriye'deki çok sayıda ABD askeri tesisine saldırdığını iddia etti. ABD ise bu iddiaları yalanladı.

BBC'nin ABD'deki ortağı CBS kanalına konuşan kaynaklar, geçtiğimiz hafta İran'ın Ürdün'deki iki üsse düzenlediği saldırılarda birkaç Amerikalı askerin yaralandığını söyledi.

ABD, Tahran'ın daha önce İran'daki sivil altyapıya, köprüler, tren istasyonu ve havaalanı da dahil olmak üzere sivil altyapıya saldırdığı yönündeki iddialarını yalanladı.

Araştırma ve teyit birimi BBC Verify ve BBC Farsça, gece çekilen ve köprünün üzerinde alev topu gösteren videoların ardından Gariveh Köprüsü'ndeki hasarı doğruladı.

Gündüz çekilen görüntülerde ise yıkılmış köprünün etrafında moloz yığınları bulunan, çökmüş bir yol bölümü görülüyordu. Etkilenen bölge olan Hürmüzgan vilayetindeki yetkililer, saldırılarda yedi kişinin öldüğünü açıkladı.

Beyaz Saray sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada, ABD'nin "sadece askeri hedeflere, askeri lojistik altyapısı da dahil olmak üzere, saldırılar düzenlediğini" söyledi.

ABD ayrıca Çabahar limanındaki bir kontrol kulesini imha ettiğini açıkladı ve Savunma Bakanı Pete Hegseth, kuleye yapılan saldırı sonucu kulenin çöktüğünü gösteren bir fotoğraf paylaştı.

CENTCOM, kulenin İran Devrim Muhafızları'na ait bir deniz gözetleme ağının parçası olduğunu belirtti.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya ABD ve İran Arasındaki Çatışmalar Sürüyor - Son Dakika

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