Almanya'da kişisel kullanım amaçlı esrar tüketimi için karar verildi - Son Dakika
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Dünya

Almanya'da kişisel kullanım amaçlı esrar tüketimi için karar verildi

Almanya\'da kişisel kullanım amaçlı esrar tüketimi için karar verildi

Almanya, kişisel kullanım amaçlı esrarı kısmen yasallaştırma yolunda ilerliyor. Yeni yasa, ülkeyi Malta ve Lüksemburg'tan sonra esrarı yasallaştıran 3. Avrupa Birliği ülkesi haline getirecek. Tartışmaların ardından Almanya parlamentosunun esrar kullanımını kısmen yasallaştırması bekleniyor. Yasa değişikliği, Almanya'yı Malta ve Lüksemburg'dan sonra esrarı kişisel kullanım için yasallaştıran üçüncü Avrupa Birliği ülkesi yapacak.

23.02.2024 17:24  Güncelleme: 17:29
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Almanya'da esrar tüketimi için yeni yasal düzenleme yolda. Şansölye Olaf Scholz'un iktidardaki üç partili koalisyonuna sunduğu önerilere göre, 1 Nisan'dan itibaren özel tüketim için en fazla üç bitki yetiştirmek ve 25 grama kadar esrar bulundurmak yasallaştırılacak.

Almanya'da kişisel kullanım amaçlı esrar tüketimi yasallaşıyor

Öte yandan ticari olmayan esrar üretimine, tamamı yetişkin olmak zorunda olan ve 500'den fazla üyesi olmayan esrar kulüplerinin üyeleri için izin verilecek. Yalnızca kulüp üyelerinin ürünleri tüketmesine izin verilecek. Esrar küçükler için yasa dışı kalacak ve genç yetişkinler için de oldukça kısıtlanacak.

"7 MİLYON ALMAN DÜZENLİ ESRAR KULLANIYOR"

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, yeni mevzuatın düzenli olarak esrar kullandığı tahmin edilen 7 milyon Alman'ı uyuşturucu satıcılarından uzaklaştırmaya olanak sağlamasını beklediğini ifade etti.

Bakan Lauterbach, "Bu kısıtlama gerekli çünkü esrar özellikle büyüyen beyne zarar veriyor. Kimse bu yasayı yanlış anlamamalı: Esrar tüketimi yasallaştırılıyor, ancak bu tehlikeli olmadığı anlamına gelmiyor" diye belirtti.

Almanya'da kişisel kullanım amaçlı esrar tüketimi yasallaşıyor

DOKTORLAR, BAĞIMLILIK RİSKİ İÇİN ENDİŞELİ

Doktorlar, yasa değişikliğine karşı çıkarak uyuşturucunun daha ulaşılabilir olması durumunda gençlerin sağlığını tehlikeye atacağı ve bağımlılık riskinin artabileceği uyarısında bulundu.

MUHALEFET KARARA TEPKİLİ

Muhalefet kanadında yer alan muhafazakarlar, yeni kuralların daha fazla tüketime yol açabileceğini söyleyerek karara çıkıyorlar.

Almanya'da kişisel kullanım amaçlı esrar tüketimi yasallaşıyor

OKULLARIN 100 METRE ÇEVRESİNDE YASAK

18 yaşın altındakiler için esrar tüketimi yasaklı madde kapsamında olmaya devam edecek, 18 ila 21 yaş arasındakilerin ise yalnızca 30 grama kadar esrar satın almasına izin verilecek.

Almanya'da kişisel kullanım amaçlı esrar tüketimi yasallaşıyor

Muhalefet özellikle okullarda ve anaokullarında esrar kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu. Bakan da buna karşılık, yasanın eğitim kurumlarının 100 metre yakınında esrar içilmesini yasaklayacağını söyledi.

Almanya'da kişisel kullanım amaçlı esrar tüketimi yasallaşıyor

ESRARI YASALLAŞTIRAN DÜNYADA 9. AVRUPA'DA 3. ÜLKE OLACAK

Yeni düzenleme ile Almanya, uyuşturucunun eğlence amaçlı kullanımını yasallaştıran dokuzuncu ülke olacak. Malta ve Lüksemburg'dan sonra ise üçüncü Avrupa Birliği ülkesi konumuna getirecek.

Bazı ülkeler esrarı ağrı kesici olarak değerlendirerek tıbbi kullanımına izin veriyor.

Almanya, Hukuk, Sağlık, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da kişisel kullanım amaçlı esrar tüketimi için karar verildi - Son Dakika

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