Almanya\'da kişisel kullanım amaçlı esrar tüketimi için karar verildi

Almanya'da esrar tüketimi için yeni yasal düzenleme yolda. Şansölye Olaf Scholz'un iktidardaki üç partili koalisyonuna sunduğu önerilere göre, 1 Nisan'dan itibaren özel tüketim için en fazla üç bitki yetiştirmek ve 25 grama kadar esrar bulundurmak yasallaştırılacak.
Öte yandan ticari olmayan esrar üretimine, tamamı yetişkin olmak zorunda olan ve 500'den fazla üyesi olmayan esrar kulüplerinin üyeleri için izin verilecek. Yalnızca kulüp üyelerinin ürünleri tüketmesine izin verilecek. Esrar küçükler için yasa dışı kalacak ve genç yetişkinler için de oldukça kısıtlanacak.
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, yeni mevzuatın düzenli olarak esrar kullandığı tahmin edilen 7 milyon Alman'ı uyuşturucu satıcılarından uzaklaştırmaya olanak sağlamasını beklediğini ifade etti.
Bakan Lauterbach, "Bu kısıtlama gerekli çünkü esrar özellikle büyüyen beyne zarar veriyor. Kimse bu yasayı yanlış anlamamalı: Esrar tüketimi yasallaştırılıyor, ancak bu tehlikeli olmadığı anlamına gelmiyor" diye belirtti.
Doktorlar, yasa değişikliğine karşı çıkarak uyuşturucunun daha ulaşılabilir olması durumunda gençlerin sağlığını tehlikeye atacağı ve bağımlılık riskinin artabileceği uyarısında bulundu.
Muhalefet kanadında yer alan muhafazakarlar, yeni kuralların daha fazla tüketime yol açabileceğini söyleyerek karara çıkıyorlar.
18 yaşın altındakiler için esrar tüketimi yasaklı madde kapsamında olmaya devam edecek, 18 ila 21 yaş arasındakilerin ise yalnızca 30 grama kadar esrar satın almasına izin verilecek.
Muhalefet özellikle okullarda ve anaokullarında esrar kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu. Bakan da buna karşılık, yasanın eğitim kurumlarının 100 metre yakınında esrar içilmesini yasaklayacağını söyledi.
Yeni düzenleme ile Almanya, uyuşturucunun eğlence amaçlı kullanımını yasallaştıran dokuzuncu ülke olacak. Malta ve Lüksemburg'dan sonra ise üçüncü Avrupa Birliği ülkesi konumuna getirecek.
Bazı ülkeler esrarı ağrı kesici olarak değerlendirerek tıbbi kullanımına izin veriyor.
Son Dakika › Dünya › Almanya'da kişisel kullanım amaçlı esrar tüketimi için karar verildi - Son Dakika
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