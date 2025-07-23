Almanya'dan Türkiye'ye jet onayı! 40 Eurofighter Typhoon için geri sayım başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Almanya'dan Türkiye'ye jet onayı! 40 Eurofighter Typhoon için geri sayım başladı

Almanya\'dan Türkiye\'ye jet onayı! 40 Eurofighter Typhoon için geri sayım başladı
23.07.2025 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin uzun süredir gündeminde olan Eurofighter Typhoon savaş uçaklarında kritik eşik aşıldı. Almanya'nın onayıyla birlikte 40 adetlik tedarik süreci başlarken, bu hamlenin Türk savunma sanayisine ve hava gücüne stratejik katkı sağlaması bekleniyor. İsrail ve Yunanistan’dan endişeli açıklamalar gelirken, İsrail basını Türkiye’nin büyük bir anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.

Türkiye'nin 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı almak için yaptığı başvuru Almanya tarafından onaylandı.Almanya'nın saygın yayın organı Der Spiegel'in haberine göre, Almanya Federal Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin ön talebine resmen olumlu yanıt verdi. Türkiye'nin gündeminde yer alan Eurofighter savaş uçaklarının, savunma sanayisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Almanya'dan Türkiye'ye jet onayı! 40 Eurofighter Typhoon için geri sayım başladı

ÜRETİMİ İNGİLTERE'DE YAPILACAK

Eurofighter Typhoon uçakları; Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya'nın oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından üretiliyor. Bu uçakların montajı İngiltere'de yapılacak, tedarik ise Almanya üzerinden sağlanacak. Süreç; Almanya, İngiltere ve Türkiye arasında çok taraflı bir iş birliğiyle ilerleyecek.

Almanya'dan Türkiye'ye jet onayı! 40 Eurofighter Typhoon için geri sayım başladı

HAVA KUVVETLERİNE STRATEJİK KATKI SAĞLAYACAK

Türkiye'nin bu hamlesi, hava kuvvetlerinin modernizasyonu açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Eurofighter Typhoon, yüksek manevra kabiliyeti, gelişmiş radar sistemleri ve çok amaçlı görev kapasitesi ile NATO'nun en gelişmiş savaş uçakları arasında yer alıyor. Türkiye'nin bu uçakları envanterine katması, bölgesel hava gücüne stratejik bir katkı sağlayacak.

İSRAİL VE YUNANİSTAN ENDİŞELİ

Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı için yaptığı ön talebin Almanya tarafından onaylanmasının ardından gözler Avrupa merkezli konsorsiyuma çevrildi. Eurofighter üretimi halihazırda yılda 14 jetle sınırlı. Ancak Türkiye'nin olası siparişiyle birlikte bu kapasitenin önce 20'ye, ardından 30'a çıkarılması gündemde.

Türkiye'nin talebinin yalnızca üretimi değil, aynı zamanda konsorsiyumun Katar ve Avusturya gibi diğer alıcılarla yürüttüğü görüşmeleri de hızlandırabileceği belirtiliyor. Böylece Türkiye'nin anlaşmaya yaklaşması, Eurofighter konsorsiyumu için stratejik bir ivme yaratmış durumda. İsrail'in Maariv gazetesi ise Türkiye'nin Eurofighter'lar için "büyük bir anlaşmaya yakın" olduğunu belirtti. Haberde Yunanistan ve İsrail'in, Türk Hava Kuvvetleri'nin güçlenmesinden endişelendiği ifade edildi.

"TEHLİKELİ BİR DENGE KURULUYOR"

Türkiye'nin Eurofighter hamlesi, özellikle İsrail'de siyaset gündemini hareketlendirdi. Eski İsrail Başbakanı ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya ve İngiltere'nin bu satışa onay vermesini eleştirdi.

Lapid, "Eğer İsrail'in işleyen bir Dışişleri Bakanlığı ya da normal bir hükümeti olsaydı, bu anlaşma engellenirdi. Türkiye, Ortadoğu'nun en büyük donanmasına zaten sahip. Şimdi hedefi hava sahasında da üstünlük kurmak. Bu çok tehlikeli bir gelişme ve işlevsiz hükümetimiz seyirci kalıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in önde gelen yayın organlarından Maariv gazetesi ise Türkiye'nin Eurofighter'lar için "Büyük bir anlaşmaya çok yakın" olduğunu yazdı. Haberde, hem İsrail hem de Yunanistan'ın, Türk Hava Kuvvetleri'nin bu alım sonrası ciddi bir güç kazanmasından endişe duyduğu belirtildi.

Almanya'dan Türkiye'ye jet onayı! 40 Eurofighter Typhoon için geri sayım başladı

EUROFIGHTER TYPHOON ÖZELLİKLERİ NELER?

Türkiye'nin tedarik sürecine girdiği Eurofighter Typhoon, Avrupa'nın en gelişmiş savaş uçakları arasında yer alıyor. Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya tarafından geliştirilen bu uçak, çok uluslu savunma iş birliğinin önemli bir ürünü olarak öne çıkıyor. Eurofighter Typhoon projesi, 1990'lı yıllarda başlayan bir Avrupa ortak savunma girişimi. Uçağın üretimi ve geliştirme süreci, üç ana firma tarafından yürütülüyor. Airbus Defence and Space (Almanya & İspanya), BAE Systems (Birleşik Krallık), Leonardo (İtalya) tarafından üretilip geliştiriliyor. Eurofighter Typhoon, yalnızca üretici ülkeler tarafından değil, aynı zamanda pek çok ülke tarafından aktif olarak kullanılıyor. Bu ülkeler arasında; Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Avusturya bulunuyor.

Eurofighter Typhoon, hem hava-hava hem de hava-yer görevleri için tasarlanmış çok rollü bir savaş uçağı. İşte öne çıkan teknik özellikleri:

Maksimum Hız: Mach 2 (yaklaşık 2.495 km/s)

Menzil: 2.900 km (hava yakıt ikmaliyle daha da artırılabiliyor)

Tavan İrtifa: 16.764 metre

Motor: 2 × Eurojet EJ200 turbofan

Radar: Captor-E AESA radar (yeni nesil modellerde)

Havada Yakıt İkmali: Var

Silah Sistemleri:

Meteor ve AIM-120 AMRAAM gibi kısa ve orta menzilli hava-hava füzeleri

Seyir füzeleri ve hassas güdümlü bombalar

27 mm Mauser BK-27 top

Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Eurofighter Typhoon, Yunanistan, Teknoloji, Türkiye, Almanya, Savunma, Gündem, İsrail, Dünya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'dan Türkiye'ye jet onayı! 40 Eurofighter Typhoon için geri sayım başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Johny Guitar:
    bu ve benzeri haberleri neden halk tv de göremiyoruz 5 1 Yanıtla
  • 1234:
    bunlardan sonra artık biz size satariz uçakları füzeleri inşallah 0 0 Yanıtla
  • yaşar Arslan:
    itisrail kurucusu İngiltere. İngilizler o uçağı devre dışı bırakacak bir şey monte eder, itisrail ile savaş olursa o uçaklar kısa sürede devre dışı kalır, veya bur şekilde düşerler 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Emlakçılardan ’telefonda ilan’ oyunu: Daire başına 400 bin lira fiyat fark ediyor Emlakçılardan 'telefonda ilan' oyunu: Daire başına 400 bin lira fiyat fark ediyor
Süper Lig’de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi Süper Lig'de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi
Herkes zam o indirim yaptı: Komşulara kızıp ekmeğin fiyatını düşürdü Herkes zam o indirim yaptı: Komşulara kızıp ekmeğin fiyatını düşürdü
Duyanlar kulaklarına inanamıyor İşte KKTC’deki yeni asgari ücret Duyanlar kulaklarına inanamıyor! İşte KKTC'deki yeni asgari ücret
Ahmed Şara’ya peş peşe suikast girişimi “Ölümden Türkler kurtardı“ Ahmed Şara'ya peş peşe suikast girişimi! "Ölümden Türkler kurtardı"
Kangalın cesaretini en iyi anlatan görüntü Ağaca tırmandı, etkisiz hale getirdi Kangalın cesaretini en iyi anlatan görüntü! Ağaca tırmandı, etkisiz hale getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80’in üzerine çıktı, destan yazıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80'in üzerine çıktı, destan yazıyoruz
Açlıktan bebeğini kaybeden baba: Hepimiz öleceğiz Açlıktan bebeğini kaybeden baba: Hepimiz öleceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

09:46
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
09:14
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
08:16
İstanbul için ’’Çok tehlikeli’’ 48 saat başladı
İstanbul için ''Çok tehlikeli'' 48 saat başladı
23:26
Savcıların şifresiyle UYAP’a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
Savcıların şifresiyle UYAP'a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
16:02
Oktay Kaynarca’yı çileden çıkaran mesaj Dolandırıcıları ifşa etti
Oktay Kaynarca'yı çileden çıkaran mesaj! Dolandırıcıları ifşa etti
15:58
İran Dışişleri Bakanı: ABD’nin saldırıları nükleer tesislerimize ciddi zarar verdi
İran Dışişleri Bakanı: ABD'nin saldırıları nükleer tesislerimize ciddi zarar verdi
15:48
ATM’lerde yeni dönem Bunu yapmayan para çekemeyecek
ATM'lerde yeni dönem! Bunu yapmayan para çekemeyecek
15:43
Diyarbakır’da termometre 47 dereceyi gösterdi: Çocuklar havuzlara, yetişkinler camilere akın etti
Diyarbakır'da termometre 47 dereceyi gösterdi: Çocuklar havuzlara, yetişkinler camilere akın etti
15:43
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti
15:38
Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı
Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 10:33:23. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya'dan Türkiye'ye jet onayı! 40 Eurofighter Typhoon için geri sayım başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.