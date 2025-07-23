Almanya\'dan Türkiye\'ye jet onayı! 40 Eurofighter Typhoon için geri sayım başladı

Türkiye'nin 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı almak için yaptığı başvuru Almanya tarafından onaylandı.Almanya'nın saygın yayın organı Der Spiegel'in haberine göre, Almanya Federal Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin ön talebine resmen olumlu yanıt verdi. Türkiye'nin gündeminde yer alan Eurofighter savaş uçaklarının, savunma sanayisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

ÜRETİMİ İNGİLTERE'DE YAPILACAK

Eurofighter Typhoon uçakları; Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya'nın oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından üretiliyor. Bu uçakların montajı İngiltere'de yapılacak, tedarik ise Almanya üzerinden sağlanacak. Süreç; Almanya, İngiltere ve Türkiye arasında çok taraflı bir iş birliğiyle ilerleyecek.

HAVA KUVVETLERİNE STRATEJİK KATKI SAĞLAYACAK

Türkiye'nin bu hamlesi, hava kuvvetlerinin modernizasyonu açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Eurofighter Typhoon, yüksek manevra kabiliyeti, gelişmiş radar sistemleri ve çok amaçlı görev kapasitesi ile NATO'nun en gelişmiş savaş uçakları arasında yer alıyor. Türkiye'nin bu uçakları envanterine katması, bölgesel hava gücüne stratejik bir katkı sağlayacak.

İSRAİL VE YUNANİSTAN ENDİŞELİ

Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı için yaptığı ön talebin Almanya tarafından onaylanmasının ardından gözler Avrupa merkezli konsorsiyuma çevrildi. Eurofighter üretimi halihazırda yılda 14 jetle sınırlı. Ancak Türkiye'nin olası siparişiyle birlikte bu kapasitenin önce 20'ye, ardından 30'a çıkarılması gündemde.

Türkiye'nin talebinin yalnızca üretimi değil, aynı zamanda konsorsiyumun Katar ve Avusturya gibi diğer alıcılarla yürüttüğü görüşmeleri de hızlandırabileceği belirtiliyor. Böylece Türkiye'nin anlaşmaya yaklaşması, Eurofighter konsorsiyumu için stratejik bir ivme yaratmış durumda. İsrail'in Maariv gazetesi ise Türkiye'nin Eurofighter'lar için "büyük bir anlaşmaya yakın" olduğunu belirtti. Haberde Yunanistan ve İsrail'in, Türk Hava Kuvvetleri'nin güçlenmesinden endişelendiği ifade edildi.

"TEHLİKELİ BİR DENGE KURULUYOR"

Türkiye'nin Eurofighter hamlesi, özellikle İsrail'de siyaset gündemini hareketlendirdi. Eski İsrail Başbakanı ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya ve İngiltere'nin bu satışa onay vermesini eleştirdi.

Lapid, "Eğer İsrail'in işleyen bir Dışişleri Bakanlığı ya da normal bir hükümeti olsaydı, bu anlaşma engellenirdi. Türkiye, Ortadoğu'nun en büyük donanmasına zaten sahip. Şimdi hedefi hava sahasında da üstünlük kurmak. Bu çok tehlikeli bir gelişme ve işlevsiz hükümetimiz seyirci kalıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in önde gelen yayın organlarından Maariv gazetesi ise Türkiye'nin Eurofighter'lar için "Büyük bir anlaşmaya çok yakın" olduğunu yazdı. Haberde, hem İsrail hem de Yunanistan'ın, Türk Hava Kuvvetleri'nin bu alım sonrası ciddi bir güç kazanmasından endişe duyduğu belirtildi.

EUROFIGHTER TYPHOON ÖZELLİKLERİ NELER?

Türkiye'nin tedarik sürecine girdiği Eurofighter Typhoon, Avrupa'nın en gelişmiş savaş uçakları arasında yer alıyor. Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya tarafından geliştirilen bu uçak, çok uluslu savunma iş birliğinin önemli bir ürünü olarak öne çıkıyor. Eurofighter Typhoon projesi, 1990'lı yıllarda başlayan bir Avrupa ortak savunma girişimi. Uçağın üretimi ve geliştirme süreci, üç ana firma tarafından yürütülüyor. Airbus Defence and Space (Almanya & İspanya), BAE Systems (Birleşik Krallık), Leonardo (İtalya) tarafından üretilip geliştiriliyor. Eurofighter Typhoon, yalnızca üretici ülkeler tarafından değil, aynı zamanda pek çok ülke tarafından aktif olarak kullanılıyor. Bu ülkeler arasında; Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Avusturya bulunuyor.

Eurofighter Typhoon, hem hava-hava hem de hava-yer görevleri için tasarlanmış çok rollü bir savaş uçağı. İşte öne çıkan teknik özellikleri:

Maksimum Hız: Mach 2 (yaklaşık 2.495 km/s)

Menzil: 2.900 km (hava yakıt ikmaliyle daha da artırılabiliyor)

Tavan İrtifa: 16.764 metre

Motor: 2 × Eurojet EJ200 turbofan

Radar: Captor-E AESA radar (yeni nesil modellerde)

Havada Yakıt İkmali: Var

Silah Sistemleri:

Meteor ve AIM-120 AMRAAM gibi kısa ve orta menzilli hava-hava füzeleri

Seyir füzeleri ve hassas güdümlü bombalar

27 mm Mauser BK-27 top