İddialar doğru mu? Törene Mücteba Hamaney'in maketi getirildi
İddialar doğru mu? Törene Mücteba Hamaney'in maketi getirildi

11.03.2026 10:45
ABD'nin İran'a yönelik saldırısında hayatını kaybettiği konuşulan yeni dini lider Mücteba Hamaney ile ilgili bir görüntü iddiaları güçlendirdi. Babası Ali Hamaney'in anma törenlerine Mücteba Hamaney yerine kartondan yapılan maketi getirildi. Bu hareket büyük ses getirirken, görüntülerde bir şahsın kürsüye getirdiği Hamaney'in maketini öpmesi dikkat çekti.

ABD-İsrail ve İran arasında devam eden savaş 12. gününe girerken ABD basını dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Haberlere göre İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında ağır yaralandığı, hatta hayatını kaybetmiş olabileceği öne sürüldü.

MÜCTEBA HAMANEY ÖLDÜ MÜ?

ABD merkezli bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlere göre saldırılar sırasında İran yönetimine ait üst düzey hedeflerin bulunduğu bölgeler de vuruldu. Bu saldırılardan birinde İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in bulunduğu noktaların hedef alındığı iddia edildi. Haberde Mücteba Hamaney'in seçildikten sonra kamuoyunun karşısına çıkmamasının, yaralandığı veya öldüğü yönündeki iddiaları güçlendirdiği ifade edildi.

Anma törenlerine Mücteba Hamaney'in karton maketi getirildi

KARTON HEYKELİNİ GETİRDİLER

İran'dan servis edilen bir görüntü ise Mücteba Hamaney ile ilgili iddiaları güçlendirdi. Babası Ali Hamaney'in anma törenlerine İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in yerine kartondan yapılan maketinin getirilmesi dikkat çekti. Görüntülerde Bir şahsın kürsüye götürdüğü Hamaney'in karton maketini öpmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

İRAN CEPHESİNDEN AÇIKLAMA VAR

İran Cumhurbaşkanı'nın oğlu ve aynı zamanda hükümet danışmanı olan Yusuf Pezeşkiyan, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in yaralandığı iddialarına dair bir açıklamada bulundu.

Pezeşkiyan, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Hamaney'in yaralandığına dair haberler duyduğunu belirterek konuyu bağlantıları aracılığıyla teyit ettirdiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Mücteba Hamaney'in yaralandığına dair haberleri duydum. İrtibatı olan bazı arkadaşlara sordum. Çok şükür kendisinin sağlığının yerinde olduğunu ilettiler," ifadelerini kullandı.

Anma törenlerine Mücteba Hamaney'in karton maketi getirildi

"GAZİ" OLARAK NİTELENDİRMİŞLERDİ

İran devlet televizyonu ise daha önce Hamaney'i "gazi" olarak nitelendirmiş, ancak söz konusu yaralanmanın niteliği ya da nasıl gerçekleştiğine ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmamıştı.

MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?

Mücteba Hamaney, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ikinci oğludur ve uzun yıllardır İran siyasetinde etkili isimlerden biri olarak anılıyor. 1969 yılında İran'ın Meşhed kentinde doğan Hamaney, dini eğitimini Kum kentindeki medreselerde aldı.

İran'da resmi bir devlet görevi bulunmamasına rağmen, özellikle Devrim Muhafızları ve muhafazakâr siyasi çevrelerle yakın ilişkileri nedeniyle ülke siyasetinde etkili bir figür olarak değerlendiriliyor. Mücteba Hamaney'in adı, özellikle İran'ın iç siyasi dengeleri ve dini liderlik tartışmaları kapsamında sık sık gündeme geliyor.

2009 yılında İran'da tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan protestolar sırasında da adı kamuoyunda öne çıkmış, bazı siyasi çevreler Hamaney'in perde arkasında etkili olduğunu iddia etmişti.

Uzun süredir İran'ın dini ve siyasi yapısı içinde güçlü bir konumda olduğu belirtilen Mücteba Hamaney, babası Ayetullah Ali Hamaney'nin ardından ülkenin dini liderliği için adı geçen isimlerden biri olarak gösteriliyordu.

