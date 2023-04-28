Brezilya'da 65 yaşındaki belediye başkanı, 16 yaşındaki güzellik kraliçesiyle hayatını birleştirdi - Son Dakika
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Brezilya'da 65 yaşındaki belediye başkanı, 16 yaşındaki güzellik kraliçesiyle hayatını birleştirdi

28.04.2023 09:41

Brezilya'nın güneyindeki Aracáuria şehrinin belediye başkanı Hissam Hussein Dehaini, 16 yaşındaki Kauane Rode Dehaini ile dünyaevine girdi. Çift, güzellik kraliçesinin doğum gününden dört gün sonra 15 Nisan'da evlendi.

Aracáuria Belediye Başkanı Hissam Hussein Dehaini, 16 yaşına girdikten dört gün sonra, 15 Nisan'da Kauane Rode Dehaini ile evlendi. Altı kez evlenen belediye başkanı, törene günler kala son gelininin annesi Marilene Rode'u kentin Kültür ve Turizm Bakanı olarak atamıştı.

KAYINVALİDESİNE TERFİ VERDİ

Belediye başkanının daha önce İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan yeni kayınvalidesi, yeni göreviyle birlikte 1.500 dolar zam aldı. Gencin teyzesi Elizangela Rode da Ekim 2022'den beri şehrin planlama sekreteri olarak çalışıyordu.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Ancak ikinci dönem belediye başkanı, Paraná eyalet savcılarının onun bir kamu görevlisi olarak nüfuzunu aile üyelerini hükümet pozisyonlarına almak için kullanıp kullanmadığını araştırdıklarını açıklamasının ardından Salı günü Marilene Rode ve Elizangela Rode'u görevlerinden aldı.

Marilene Rode

GÜZELLİK KRALİÇESİ

Öte yandan Kauane Rode Camargo isimli genç kızın geçtiğimiz yıl Miss Araucaria yarışmasında gençler kategorisinde ikinci olduğu belirtildi. 16 yaşındaki bir güzellik kraliçesiyle evlenen 65 yaşındaki belediye başkanı, tepkilerin ardından partisinden istifa etti.

YORUMLAR (1)
  • HERO: Zengin olunca hayat birleştirdi, sen ben olunca kınarlar:D:D Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Brezilya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Brezilya'da 65 yaşındaki belediye başkanı, 16 yaşındaki güzellik kraliçesiyle hayatını birleştirdi - Son Dakika


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