Arızalanan Sumud teknesindeki aktivistlere Türk Donanması yardımcı oldu

GAZZE'ye yardım götürürken Yunanistan'a 50 mil kala arızalanınca irtibata geçtikleri Türk Donanması'na ait geminin yönlendirdiği Türk yük gemi personelinin tamirini yaptığı Sumud Filosu'nda yer alan 'Adagio' teknesindeki aktivistler, o anları "Allah'ın bir yardımı olarak görüyoruz. Bunu ömrümüz boyunca unutmayacağız" sözleriyle ifade etti.

Toplam 44 ülkenin desteğiyle oluşturulan ve insani yardım için İspanya'dan, Tunus'tan Gazze'ye yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun 'Adagio' isimli teknesinin yolcuları unutulmayacak anlar yaşadı. İçinde 7 Türk, 1 Tunuslu ve 1 Cezayirli aktivistin bulunduğu tekne, Yunanistan'a 50 mil kala arızalanınca, Akdeniz'in ortasında sürüklenmeye başladı. Kendi imkanlarıyla arızayı tamir etmeye çalışan Gazze yolcuları, yelken yardımıyla yol almaya çalışırken uzakta bir gemi fark edince hemen dürbünü ellerine aldı. Dürbünden gördükleri bayrak, teknede büyük heyecana neden olurken, aktivistler gemiyle irtibata geçmeye çalıştı. Telsizden gelen, 'Adagio, burası Türk savaş gemisi. Beni duyabiliyor musunuz?' sesi, Türk aktivistlerin büyük gurur ve heyecan duymasına neden oldu.

Türk askerinin hızlı koordinasyonu ile Adagio'ya yönlendirilen bir Türk yük gemisi personelinin arızayı gidermesiyle Gazze yolculuğuna kaldığı yerden devam eden aktivistler, arızayı tamir eden Türk ticaret gemisi 'Sultan Atasoy' personelinin "Allah'a emanet. Yolunuz açık olsun" sözleriyle uğurlandı.

HERKES SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTI

Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'nun Adagio teknesinde bulunan Antalya Kudüs Platformu'ndan aktivist Hakan Şimşek, arızalanan teknenin 24 saat boyunca yelken yardımıyla yol almaya çalıştığını söyledi. Teknedeki arızayı kendi imkanlarıyla gidermeye çalışırken ilk olarak uzakta silüet şeklinde bir gemi gördüğünü ve hemen dürbünü aldığını ifade eden Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dürbünle baktığımda bunun bir savaş gemisi olduğunu gördüm. Acaba hangi ülkenin savaş gemisi derken Türk bayrağını fark ettim. Çok heyecanlandım. Teknedeki arkadaşlara müjde verircesine 'Bu bir Türk savaş gemisi' dediğimde bir anda herkes sevinç çığlıkları atmaya başladı."

TUNUSLU KAPTAN 'TÜRKİYE TÜRKİYE' DİYE SLOGAN ATTI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemisine telsizle ulaştıklarında gemiden gelen geri dönüşün kendilerini çok mutlu ettiğini anlatan Şimşek, "Tunuslu kaptanımız sevinçten 'Türkiye, Türkiye' diye slogan atıp oynamaya başladı" dedi.

'BUNU ÖMRÜMÜZ BOYUNCA UNUTMAYACAĞIZ'

Türk askerinin hızlı koordinasyonu ile yakınlarında bulunan Sultan Atasoy isimli Türk ticaret gemisinin Adagio'ya yönlendirildiğini kaydeden Şimşek, Türk savaş gemisiyle her irtibatlarında heyecandan göklere uçtuklarını söyledi. 4-5 saatlik sürede yardıma gelecek Sultan Atasoy isimli gemiyle irtibat kurulduğunu ifade eden Şimşek, gemi personelinin arızayı gidermek için seferber olduğunu kaydetti. Sultan Atasoy gemi personelinin teknedeki arızayı giderdikten sonra Gazze yolcusu Adagio'nun rotasına girdiğini görmeden, kendilerini yolcu etmeden yanlarından ayrılmadığını da belirten Şimşek, TSK Deniz Kuvvetleri ve Sultan Atasoy gemi personeline yürekten teşekkür ederek, "Bunu ömrümüz boyunca unutmayacağız. Bunu Allah'ın bir yardımı olarak görüyoruz" dedi.

'TARİHİ ANLARDI'

Antalya Kudüs Platformu'ndan Alpaslan Arslan ise yaşadıklarını 'Tarihi anlardı' sözleriyle anlatarak, "Bir Türk savaş gemisinin yakınımızda oluşu bizi çok mutlu etmişti. 'Yardım isteyelim' dedik. Yardım talebimize cevap verilirse çok daha muhteşem olacaktı" dedi. Türk savaş gemisinden gelen cevapların kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Arslan, teknelerine yönlendirilen Sultan Atasoy yük gemisinin personelinin birkaç saatlik çalışmasıyla arızanın giderildiğini kaydetti. TSK Deniz Kuvvetleri'ne teşekkür eden Arslan, "Allah razı olsun" dedi.

'İÇİMDEKİ SIKINTI BİR ANDA GEÇTİ'

Aktivist Mehmet Emin Aydın ise Akdeniz'in ortasında arızalanan teknelerinin Girit Adası'na sürüklenirken bir anda karşılarına bir Türk savaş gemisinin çıktığını belirterek, "Teknemizden ilk çağrıyı yaptıktan sonra içim çok rahattı. Bizi kurtaracaklarını, bize yardım göndereceklerini çok iyi biliyordum" diye konuştu.

TSK Deniz Kuvvetleri gemisinin kendilerine yönlendirdiği Sultan Atasoy gemi personelinin yardımından sonra yollarına devam ettiklerini kaydeden Aydın, "Hani bazen içinizde bir sıkıntı vardır ve bir şey olur o sıkıntı gider ya, işte savaş gemisinin bayrağını görüp, oradan ilk sesi aldığımda o sıkıntı geçmişti" ifadelerini kullandı.