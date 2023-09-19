Azerbaycan ordusu Karabağ'a operasyon başlattı! Aliyev'in askerlerini geri çekmek için tek şartı var - Son Dakika

Azerbaycan ordusu Karabağ'a operasyon başlattı! Aliyev'in askerlerini geri çekmek için tek şartı var

Son Güncelleme: 19.09.2023 18:33

Azerbaycan'ın Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla başlattığı antiterör operasyonunda Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan bölgedeki Ermeni silahlı gruplara yönelik çağrı yapıldı. Çağrıda, ''Terörle mücadele tedbirlerinin durdurulması için yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının beyaz bayrak çekmesi, tüm silahların teslim edilmesi ve yasa dışı rejimin kendini lağvetmesi gerekiyor'' ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla başlattığı antiterör operasyonu tüm hızıyla devam, bölgeden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karabağ'daki ayrılıkçı Ermeni gruplara çağrı yapıldı. Bakü yönetiminin çağrısında "Terörle mücadele tedbirlerinin durdurulması için yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının beyaz bayrak çekmesi, tüm silahların teslim edilmesi ve yasa dışı rejimin kendini lağvetmesi gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan Karabağ'daki ayrılıkçı Ermeni silahlı gruplara yönelik bir çağrı yapıldı.

"BEYAZ BAYRAK ÇEKEREK TÜM SİLAHLARI TESLİM EDİN"

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada "Terörle mücadele tedbirlerinin durdurulması için yasadışı Ermeni silahlı gruplarının beyaz bayrak çekmesi, tüm silahların teslim edilmesi ve yasa dışı rejimin kendini lağvetmesi gerekiyor" denildi. Açıklamanın devamında ise "Aksi takdirde terörle mücadele tedbirlerinin sonuna kadar sürdürüleceği" kaydedildi.

Azerbaycan ordusundan Karabağ'a operasyon! Aliyev'in askerlerini geri çekmek için tek şartı var

EYLÜLDE 61 PROVOKASYONA İMZA ATTILAR

Ermenistan-Azerbaycan şartlı sınırında ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde temmuz ayında Ermenilerce gerçekleştirilen 28 provokasyon kayıtlara geçerken, ağustosta bu rakam 45'e, eylülde ise 61'e yükseldi. Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşma, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri, quadcopter ve İHA kullanımı gibi tüm provokasyonlar Azerbaycan ordusunun müdahalesiyle engellendi.

Azerbaycan ordusundan Karabağ'a operasyon! Aliyev'in askerlerini geri çekmek için tek şartı var

ANTİTERÖR OPERASYONU BAŞLATILDI

Bölgede tansiyonun gittikçe artması sonrası, Azerbaycan yönetimi operasyon kararı aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Azerbaycan ordusundan Karabağ'a operasyon! Aliyev'in askerlerini geri çekmek için tek şartı var

"YALNIZCA MEŞRU ASKERİ HEDEFLER YOK EDİLİYOR"

Bakanlıktan konuyla ilgili ilk açıklamalar şöyle: "Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor, yalnızca meşru askeri hedefler yok ediliyor. Karabağ'da uygulanan tedbirler hakkında Rus Barış Gücü Komutanlığına ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi Yönetimine bilgi verildi.

Azerbaycan ordusundan Karabağ'a operasyon! Aliyev'in askerlerini geri çekmek için tek şartı var

"AĞDAM BÖLGESİNDEKİ MEVZİLERİMİZE ATEŞ AÇIYORLAR"

Rus Barış Koruma Birliği'nin Azerbaycan topraklarında geçici olarak konuşlandığı Ermeni Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Azerbaycan Ordusu'nun Ağdam bölgesi yönündeki mevzilerine topçu tesislerinden ateş açıyor. İlgili birimlerimizce bu doğrultuda müdahale tedbirleri alınıyor.

Azerbaycan ordusundan Karabağ'a operasyon! Aliyev'in askerlerini geri çekmek için tek şartı var

OPERASYONUN AMACI

Üçlü bildirinin hükümlerinin sağlanması, Karabağ ekonomik bölgesinde gerçekleştirilen büyük çaplı provokasyonların önlenmesi, Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerinin silahsızlandırılarak topraklarımızdan çıkarılması, askeri altyapılarının etkisiz hale getirilmesi, işgalden kurtarılan topraklara dönen sivil halkın güvenliğinin sağlanması ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin anayasal yapısının yeniden tesis edilmesi amacıyla antiterör operasyonu başlatılmıştır."

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise, barışın tek yolunun Ermeni güçlerin bölgeden tamamen çekilmesi ve ayrılıkçı rejimin sonlandırılması olduğunu söyledi.

Azerbaycan ordusundan Karabağ'a operasyon! Aliyev'in askerlerini geri çekmek için tek şartı var

İNSANİ KORİDOR OLUŞTURULDU

Karabağ'daki sivil Ermeni nüfusunun tehlikeli bölgeden tahliyesini sağlamak amacıyla Laçın yolu üzerinde ve diğer istikametlerde insani koridor ve kabul noktaları oluşturuldu.

Azerbaycan ordusundan Karabağ'a operasyon! Aliyev'in askerlerini geri çekmek için tek şartı var

MAYIN PATLAMASI SONUCU 4 POLİS ŞEHİT OLDU

Öte yandan, Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı polis şehit oldu. Azerbaycan Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Servisinden yapılan ortak açıklamada, Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunun 58. kilometresinde, Azerbaycan Otomobil Yolları Devlet Ajansı'na (Azerotoyol) ait kamyonun mayının üzerinden geçtiği kaydedildi. Geçiş anında meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, olay yerine giden polis aracının da saat 04.30 sıralarında başka bir mayının üzerinden geçtiği ifade edildi. Yasa dışı Ermeni güçlerce döşenen mayının infilak etmesi sonucu 4 polis memurunun şehit düştüğü ve terör eylemi olarak nitelendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ermenistan, Azerbaycan, Operasyon, Karabağ, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Azerbaycan ordusu Karabağ'a operasyon başlattı! Aliyev'in askerlerini geri çekmek için tek şartı var - Son Dakika


Son Dakika
20:34 Azerbaycan'dan Fransa'ya Karabağ yanıtı: Bölgeden ne kadar uzak olsa o kadar iyi olur
20:26 Kopenhag'da deprem! Galatasaray maçına eksik çıkacaklar
20:17 Kopenhag maçında forma giyecek mi? Okan Buruk, Zaha için kararını verdi
19:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası topluma KKTC'yi tanıma çağrısı yaptı
19:23 Favori değişti! Süper Lig'in şampiyonluk oranları güncellendi
19:12 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in o sözleri akıllara geldi: Bize karşı saldırı olursa başınızı ezeriz
19:11 Son Dakika! ''Karabağ Azerbaycan toprağıdır'' diyen Erdoğan'dan BM'de çok net vurgu: Ermenistan verdiği sözü tutmalı
19:07 Sağlık Bakanı Koca'dan "eris varyantı" açıklaması: Halkımız için gündem olmaya değer değil
18:36 Artvin'de kuduz köpek vakası:3 köy için karantinaya alındı
18:09 Azerbaycan ordusu Karabağ'a operasyon başlattı! Aliyev'in askerlerini geri çekmek için tek şartı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2023 20:52:52. #1.11#
SON DAKİKA: Azerbaycan ordusu Karabağ'a operasyon başlattı! Aliyev'in askerlerini geri çekmek için tek şartı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement