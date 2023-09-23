Azerbaycan, Ermeni silahlı grupların terk ettiği mevzileri kontrol altına alıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da Ermeni silahlı grupların Hocavend ilinin Garakend köyünde terk ettiği mevziinin görüntülerini paylaştı.

TERK ETTİKLERİ MEVZİLERDE ÇOK SAYIDA EKİPMAN VE SİLAH BIRAKTILAR

Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı terörle mücadele operasyonun sona ermesinin ardından Ermeni silahlı gruplar tarafından terk edilen mevziler ve askeri teçhizatlar Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçiyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, Karabağ'daki Ermeni silahlı grupların Hocavend ilinin Garakend köyünde terk ettiği mevzide çok sayıda askeri ekipman, silah ve mühimmat olduğu görüldü.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan, Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin saldırılarının ardından 19 Eylül'de antiterör operasyonu başlattı. Azerbaycan ordusu tek tek Ermeni mevzilerini vurdu. Ağır yara alan Ermeni güçler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in sunduğu, "Tüm silahlarınızı bırakın" şartını kabul etti.

SİLAH BIRAKMAYA BAŞLADILAR

Ateşkesin sağlanmasının ardından yeni gelişme yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerin 6 zırhlı araç ve 800'den fazla silahı teslim ettiğini açıkladı. Rus Haber Ajansı ise, Karabağ'da Ermeni güçlerin silahlarını teslim etmeye başladığını duyurdu.

ATEŞKES İLANI

Yasa dışı Ermeni güçlerin silah bırakma kararını ilan etmesi sonrası, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan ateşkes açıklaması gelmişti. Bakanlık, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunun askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Karabağ'da TSİ 12.00, bölge saatine göre 13.00 itibariyle ateşkes sağlanmıştı.

AZERBAYCAN'IN TALEPLERİ KABUL EDİLMİŞTİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da ateşkes anlaşmasının Rus barış gücünün de katılımıyla gerçekleştiğini belirtmişti. Açıklamada şu detaylara yer verilmişti: " Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin temsilcilerinin Rus barışı koruma birliği aracılığıyla talebi dikkate alınarak, 20 Eylül 2023 günü saat 13.00'te aşağıdaki koşullar altında yerel terörle mücadele tedbirlerinin askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldı: