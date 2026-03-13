Bağdat'ta havalimanına İHA saldırısı - Son Dakika
Bağdat'ta havalimanına İHA saldırısı

Bağdat\'ta havalimanına İHA saldırısı
13.03.2026 20:15
Haberin Videosunu İzleyin
Bağdat\'ta havalimanına İHA saldırısı
ABD ve İsrail, Irak başkenti Bağdat'ta havalimanına İHA saldırısı düzenledi. Saldırı, elektrik santralinde yangına neden olurken, büyük çaplı yangın çıktı. Alevlerin geniş bir alana yayıldığı görüldü.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Uluslararası Havalimanı bünyesindeki Victoria Üssü, insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındı. ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıda, kamikaze dronların üs çevresindeki lojistik binalara ve açık alanlara isabet ettiği bildirildi.

HAVALİMANI SALDIRISINDA ELEKTRİK SANTRALİ ALEV ALDI

Saldırının ardından havalimanı yakınlarındaki bir elektrik santrali ve depo bölgesinde büyük çaplı yangın çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan alevlere bölgedeki itfaiye ekipleri müdahale etti. Olayda can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bağdat'ta havalimanına İHA saldırısı

ABD MASLAHATGÜZARI, BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkilerden Sorumlu Müsteşarı Büyükelçi Muhammed Hüseyin Bahr el-Ulum, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Joshua Harris ile bir araya geldi. Bakanlık binasında gerçekleşen görüşmede, son dönemde yaşanan askeri ve güvenlik gelişmeleri ile bunların Irak ve bölge üzerindeki etkileri ele alındı.

Bahr el-Ulum görüşmede, savaşın devam etmesinin Irak'ın güvenliği, egemenliği ve vatandaşlarının yanı sıra sivil ve askeri tesislerin güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu ifade etti.

IRAK'TAKİ SALDIRILARDA 14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Irak'ın yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkenin farklı bölgelerinde doğrudan saldırılara maruz kaldığını belirten Bahr el-Ulum, son olarak Bağdat, Kerkük, Enbar ve Babil'deki askeri noktalara yönelik saldırılarda (ABD saldırıları) 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de yaralandığını söyledi. Bahr el-Ulum, Irak hükümetinin bu saldırıları egemenliğinin açık ihlali olarak gördüğünü ve en sert ifadelerle kınadığını vurguladı.

Bağdat'ta havalimanına İHA saldırısı

Irak hükümetinin ülkedeki diplomatik misyonların ve personelin güvenliğini sağlama konusundaki taahhüdünü yineleyen Bahr el-Ulum, diplomatik temsilciliklere yönelik saldırıların kınandığını ve faillerin adalete teslim edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Harris ise Washington'un Irak ile stratejik ortaklığa bağlı olduğunu belirterek bu iş birliğinin özellikle askeri kapasite geliştirme, silahlanma ile teknik ve lojistik destek alanlarında güçlendirilmeye devam edeceğini ifade etti. Harris ayrıca ABD'nin İran ile savaş halinde olduğunu ve bölgedeki Amerikan politikasının ABD çıkarlarına yönelik tehditlere karşı sınırlı ve savunma amaçlı yanıt vermek olduğunu söyledi.

ABD savaş uçakları tarafından Irak'taki Haşdi Şabi mevzilerine çok sayıda hava saldırısı düzenlenmiş, onlarca kişi ölmüş ve yaralanmıştı.

Son Dakika Dünya Bağdat'ta havalimanına İHA saldırısı - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 21:29:21.
SON DAKİKA: Bağdat'ta havalimanına İHA saldırısı - Son Dakika
