Bakü-Tiflis-Kars Hattı'nın Açılışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakü-Tiflis-Kars Hattı'nın Açılışı

Bakü-Tiflis-Kars Hattı\'nın Açılışı
02.06.2026 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nın küresel bağlantısallık için önemli olduğunu belirtti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bakü-Tiflis- Kars Demir Yolu Hattı yalnızca bölgesel bir ulaştırma projesi değil, küresel bağlantısallığın geleceğini şekillendiren stratejik bir girişimdir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gürcistan Ahılkelek'te düzenlenen Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı Tam Ölçekli Resmi Açılış Töreni'nde konuştu. Bakan Uraloğlu, konuşmasına Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze başta olmak üzere, törene ev sahipliği yapan Gürcistan hükümetine teşekkür etti.

BTK HATTI'NDA YENİ DÖNEM

Uraloğlu, yalnızca Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nın işletimine ilişkin yeni bir aşamaya geçmediklerini, aynı zamanda Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki güçlü iş birliğinin ve ortak bağlantısallık vizyonunun somut bir sonucuna birlikte şahitlik ettiklerini dile getirdi. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı, üç ülkenin ortak iradesiyle hayata geçirilen en önemli ulaştırma yatırımlarından biridir. 2017 yılından bu yana Orta Koridor'un gelişimine önemli katkılar sağlamış, Asya ile Avrupa arasındaki bağlantısallığın güçlenmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Bugün Gürcistan kesimindeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte hattın daha etkin ve verimli işletilmesi bakımından yeni bir aşamaya geçiyoruz. Bu gelişmenin BTK'nın Orta Koridor'daki rolünü daha da güçlendireceğine inanıyoruz."

'KARA KORİDORLARI KÜRESEL TİCARETİN STRATEJİK BİR UNSURU HALİNE GELMİŞTİR'

Son yıllarda kritik su yollarında yaşanan gelişmelere de dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Tedarik zincirlerinde meydana gelen aksaklıklar ve uluslararası ticaret ağlarında ortaya çıkan kırılganlıklar bizlere önemli bir gerçeği göstermiştir. Kriz zamanları için alternatif olarak görülen koridorlar, aslında küresel ticaretin sigortasıdır. Bu nedenle kara koridorları artık yalnızca alternatif değil, küresel ticaretin ve tedarik zincirlerinin dayanıklılığının stratejik bir unsuru haline gelmiştir" diye konuştu.

Yalnızca alternatif ulaştırma güzergahlarına sahip olmanın yeterli olmadığını söyleyen Uraloğlu, "Yüksek kapasiteli, güvenilir, öngörülebilir ve kesintisiz koridorlara sahip olmak her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Dünyanın bugün ihtiyaç duyduğu şey yalnızca yeni ticaret yolları değil, güvenilir ticaret yollarıdır. Bu nedenle Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nın kapasite artışının tam da böyle bir dönemde tamamlanmış olmasını son derece anlamlı buluyoruz. Bu çerçevede Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın birlikte ortaya koyduğu ulaştırma vizyonu yalnızca üç ülkenin değil, Asya ile Avrupa arasındaki bağlantısallığın geleceği bakımından da büyük önem taşımaktadır" açıklamasında bulundu.

'BAŞARIMIZ SUNDUĞUMUZ HİZMET KALİTESİ, TRANSİT SÜRELERİ VE KULLANICILARIN DUYDUĞU GÜVEN İLE ÖLÇÜLECEKTİR'

21'inci yüzyılda ülkelerin rekabet gücü yalnızca üretim kapasiteleriyle değil, küresel bağlantısallık ağlarına ne kadar güvenilir şekilde entegre olduklarıyla da ölçüleceğini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu nedenle Orta Koridor'un başarısı yalnızca altyapı yatırımlarıyla değil, düzenli yük akışları, operasyonel uyum ve güvenilir hizmet anlayışıyla mümkün olacaktır. Açık konuşmak gerekirse, bugün dünya BTK'nın kapasitesine değil, performansına bakmaktadır. Başarımız, inşa ettiğimiz kilometrelerle değil; sunduğumuz hizmet kalitesi, transit süreleri ve kullanıcıların duyduğu güven ile ölçülecektir."

'BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİR YOLU HATTI KÜRESEL BAĞLANTISALLIĞIN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİREN STRATEJİK BİR GİRİŞİMDİR'

Uraloğlu, bağlantısallığın artık yalnızca ulaştırma sektörünün bir konusu olmadığını belirten Uraloğlu, "Ekonomik güvenliğin, tedarik zinciri dayanıklılığının ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Orta Koridor ve onun önemli bir parçası olan Bakü–Tiflis–Kars Demiryolu Hattı yalnızca bölgesel bir ulaştırma projesi değil, küresel bağlantısallığın geleceğini şekillendiren stratejik bir girişimdir" dedi.

'INRAIL PROJESİ 24 SAAT HİZMET VEREN KESİNTİSİZ BİR DEMİRYOLU BAĞLANTISI SAĞLANACAK'

Türkiye olarak, bu sürecin asli ortaklarından biri olarak adımlarını kararlılıkla atmaya devam ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Ülkemizi doğu-batı ve kuzey-güney ulaştırma koridorlarının kesişim noktasında güçlü bir bağlantısallık merkezi haline getiriyoruz" dedi.

Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı, Marmaray, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi ve lojistik altyapı yatırımlarının bu vizyonun önemli parçaları olduğunu da aktaran Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bunun yanında, İstanbul Boğazı üzerinden Asya ile Avrupa arasındaki demir yolu yük taşımacılığı kapasitesini önemli ölçüde artıracak olan INRAIL Projesi üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir. Bu proje tamamlandığında iki kıta arasında yük trenleri için yeni ve 24 saat hizmet veren kesintisiz bir demir yolu bağlantısı sağlanacaktır. Bu yatırımlar ile Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan olarak bölgemizde bağlantısallığı güçlendirmeyi, ticareti kolaylaştırmayı ve halklarımızın refahına katkı sunmayı ortak hedef olarak görüyoruz."

Kaynak: DHA

Ekonomi, Ulaşım, Dünya, Kars, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bakü-Tiflis-Kars Hattı'nın Açılışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor
Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu
Buca Belediyesi’ne operasyonda yeni detaylar Rüşveti “sabun“ diyerek gizlemişler Buca Belediyesi'ne operasyonda yeni detaylar! Rüşveti "sabun" diyerek gizlemişler
Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında
Aziz Yıldırım’ın Londra’da görüştüğü isim ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın Londra'da görüştüğü isim ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Naz Elmas’ın son hali gündem yarattı Ünlü oyuncu Naz Elmas'ın son hali gündem yarattı
Montella’dan kadro itirafı: Çok üzüldüm, çok zordu Montella'dan kadro itirafı: Çok üzüldüm, çok zordu
“12’den sonra devlet biziz“ paylaşımı yaptı, gözaltına alındı "12'den sonra devlet biziz" paylaşımı yaptı, gözaltına alındı
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı
Haklarını alamayan maden işçileri yeniden Ankara yolunda Haklarını alamayan maden işçileri yeniden Ankara yolunda
Kayahan’ın kızı kızından Nilüfer’e olay yaratan iddia: Babamla ilişkiniz öğrendiğimde 8 yaşındaydım Kayahan'ın kızı kızından Nilüfer'e olay yaratan iddia: Babamla ilişkiniz öğrendiğimde 8 yaşındaydım
İran’ın resti Trump’ı korkuttu: İsrail Lübnan’a asker göndermeyecek İran'ın resti Trump'ı korkuttu: İsrail Lübnan'a asker göndermeyecek
Melo, Neymar’a Galatasaray forması hediye etti Melo, Neymar’a Galatasaray forması hediye etti
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torun sayısı 10’a yükseldi Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a yükseldi
24 Erzincanspor isim değişikliğine gitti 24 Erzincanspor isim değişikliğine gitti
Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur’un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
CHP’de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın

16:50
Bu iş tamam Mason Greenwood Fener’e hayırlı olsun
Bu iş tamam! Mason Greenwood Fener'e hayırlı olsun
16:28
Eski futbolcu Ümit Karan tahliye edildi
Eski futbolcu Ümit Karan tahliye edildi
16:26
Kılıçdaroğlu’ndan Berhan Şimşek’e A Takımı’nda yeni görev
Kılıçdaroğlu'ndan Berhan Şimşek'e A Takımı'nda yeni görev
16:04
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu İşte 19 kişilik MYK listesi
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
15:53
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
15:31
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
15:25
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
15:14
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Dikkat çeken dosya detayı
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı
14:51
Selahattin Demirtaş’ın son hali
Selahattin Demirtaş'ın son hali
14:30
Özgür Özel’in CHP Genel Merkez’deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler
Özgür Özel'in CHP Genel Merkez'deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler
14:26
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
14:23
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
14:10
Özgür Özel, salonda “Hain Kemal“ sloganı atanları böyle susturdu
Özgür Özel, salonda "Hain Kemal" sloganı atanları böyle susturdu
13:37
Kılıçdaroğlu mu Özel mi DEM Parti, CHP’deki krizle ilgili tavrını belli etti
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? DEM Parti, CHP'deki krizle ilgili tavrını belli etti
13:35
CHP’nin grup toplantısı başladı Özgür Özel partililere hitap ediyor
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
13:12
Kılıçdaroğlu’na kritik “kurultay“ sorusu Tek kelime etmedi
Kılıçdaroğlu'na kritik "kurultay" sorusu! Tek kelime etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 17:12:17. #7.13#
SON DAKİKA: Bakü-Tiflis-Kars Hattı'nın Açılışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.