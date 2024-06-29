Başkan adaylarının ilk tartışması Biden için kayıplarla sonuçlandı - Son Dakika
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Başkan adaylarının ilk tartışması Biden için kayıplarla sonuçlandı

Başkan adaylarının ilk tartışması Biden için kayıplarla sonuçlandı

Başkan Biden'ın televizyon tartışmasında yaşına ilişkin endişeleri giderme çabası başarısız oldu ve bazı Demokrat siyasetçiler Biden'ın adaylıktan çekilmesini talep etti. Biden'ın çekilmesi durumunda ise Demokratik Ulusal Kongre'de yeni bir aday seçim kongresi düzenlenebilir. Kamala Harris'in başkan yardımcılığı unvanı, Biden'ın çekilmesi durumunda otomatik olarak başkanlık koltuğuna geçmesini sağlamaz. Bu nedenle Biden'ın yerini alabilecek bir isim henüz belirlenmedi.

29.06.2024 12:45
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Başkan adaylarının ilk tartışması Joe Biden için büyük kayıplarla geride kaldı.

Başkan Biden'ın televizyon tartışmasındaki birinci hedefi yaşıyla ilgili endişeleri gidermekti. Ancak bunu başarmak bir yana, tartışmalar derinleşti.

Bazı Demokrat siyasetçilerin 81 yaşındaki Biden'ın adaylıktan çekilmesi talebini CNN yorumcularına ilettiği dahi bildiriliyor.

Bazıları ise direkt olarak Beyaz Saray’a giderek, adaylığa devam etmesi ile ilgili endişeleri dile getirmeyi değerlendiriyor.

Peki Biden bu dakikadan sonra geri adım atabilir mi? Ve bu olursa onun yerini kim alabilir?

Joe Biden çekilebilir mi?

Demokrat Parti'nin başkan adayı, 19-22 Ağustos tarihleri ??arasında Chicago'da yapılacak Demokratik Ulusal Kongre'de (DNC) resmileşecek.

Burada bir adayın delegelerin çoğunluğunun desteğini elde etmesi gerekiyor.

Ancak halihazırda yaklaşık 4 bin delegenin yüzde 99’u ön seçimlerde Biden’a oy vereceklerini taahhüt etti.

Demokratik Ulusal Kongre kuralları gereği bu delegeler taahhütlerini yerine getirerek Biden’ın adaylığını desteklemekle yükümlülüler.

Ama eğer Biden, kendisi adaylıktan çekilirse bu delegelerin ellerini kolaylaştırır.

Halef belirleme konusunda parti içinde bir siyasi mekanizma bulunmuyor. Bu nedenle eğer Biden çekilirse Ağustos kongresi bir aday seçim kongresine dönüşecektir.

Muhtemelen Biden'ın, adaylığını destekleyeceği taahhütünü veren delegeler üzerinde bir nüfuzu olacaktır. Ama bu delegelerin istediklerini yapma özgürlükleri de olacaktır.

Bu durum, adaylık fırsatı kollayan Demokratlar arasında çılgın bir rekabetin yaşanmasına yol açabilir.

Fakat Biden'ın şu ana kadar kenara çekilmeyi düşündüğüne dair hiçbir belirti olmadığını eklemekte fayda var.

Joe Biden çekilmeye zorlanabilir mi?

Bu daha da az olası bir senaryo.

Modern siyasi tarihte, ABD’de büyük bir ulusal partinin üyeleri, hiçbir zaman başkan adayını zorla seçim dışına itme girişiminde bulunmadı.

Bu olasılığa dair ciddi bir plan bulunduğuna ilişkin de kanıt yok.

Ancak Demokratik Ulusal Kongre’nin yönetmeliklerinde Biden'ın görevden alınmasını mümkün kılabilecek bazı küçük boşluklar teorik olarak bulunuyor.

Eğer çok sayıda delege, Biden'a karşı bir araya gelirse, yeni bir isme doğru yöneliş olabilir.

Kamala Harris olabilir mi?

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, başkanlık döneminde Biden’ın bir şekilde görevden ayrılması olasılığında otomatik olarak onun yerini alacaktı.

Ancak Demokrat Parti adaylığı belirleme sürecinde böyle bir otomatik yer değiştirme durumu bulunmuyor.

Biden’ın çekilmesi olasılığı, Harris’e seçimli bir kongrede avantaj da getirmiyor.

Kamala Harris'in de diğer olası adaylar gibi delegelerin oyunun çoğunluğunu kazanması gerekecek.

Başkan yardımcılığı unvanı nedeniyle olası bir seçimde Harris’e yönelme elbette gerçekleşebilir.

Ancak Amerikan kamuoyunda nispeten düşük bir popülaritesi var ve bu da başkan yardımcılığının getirdiği nüfuzu boşa çıkarabilir.

Yapılan kamuoyu yoklamaları, Harris’e verilen desteğin Biden ve Trump'ın da altında olduğunu gösteriyor.

Yerini alabilecek bir isim var mı?

Bu seçim döneminde birçok Demokrat, Biden'a meydan okumaya çalıştı.

Yazar Marianne Williamson ve Minnesota Kongre üyesi Dean Phillips’ın adaylık girişimleri yarışın başında sonlandı.

California Valisi Gavin Newsom veya Michigan Valisi Gretchen Whitmer'ın, Biden’ın yerine aday gösterilebileceğine dair spekülasyonlar bulunuyor.

Ancak bu iki isim de Biden'ın yerine aday olmakla ilgilenmediklerini gösterdi.

Newsom televizyon tartışması sonrası "Asla Başkan Biden'a sırtımı dönmeyeceğim” dedi ve şu mesajı verdi:

"Onunla çok zaman geçirdim ve son 3,5 yılda neler başardığını biliyorum. Neler yapabileceğini biliyorum, vizyonunu biliyorum ve hiçbir endişem yok."

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Başkan adaylarının ilk tartışması Biden için kayıplarla sonuçlandı - Son Dakika

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