Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı Türkiye\'nin terörü bertaraf etme kararlılığını perçinlemiştir

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, Türk Havacılık Uzay Sanayi AŞ.'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı ile ilgili, "Dün Ankara'da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyoruz. Bu alçakça saldırı Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16'ıncı BRICS Zirvesi nedeniyle gittiği Rusya'da değerlendirmelerde bulundu. Dün Ankara'da Türk Havacılık Uzay Sanayi AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı ile ilgili konuşan Erdoğan, "Dün Ankara'da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyoruz. Bu alçakça saldırı Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir. Ekonomiden güvenliğe, küresel adaletsizliklerden iklim değişiklikliğine her alanda etkileri hissedilen ciddi meydan okumalarla karşı karşıyayız. Zirve için belirlenen adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi temasını bu nedenle fevkalade isabetli buluyoruz. Şu noktayı incelikle vurgulamak isterim sosyoekonomik kırılganlıkların artığı ve güç dengelerinin değiştiği günümüz şartlarında İkinci Dünya Savaşı sonrasının ürünü olan siyasi ve mali mekanizmalar kendilerinden bekleneni veremiyor" dedi.

'BRICS AİLESİYLE DİYALOĞUMUZU İLERLETMEKTE KARARLIYIZ'

Türkiye'nin BRICS ile diyaloğunu sürdürmekte kararlı olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak böylesi bir ortamda daha adil bir dünya mümkündür şiarıyla hareket ediyoruz. Çok taraflı platformlarda dostlarımızla bir araya gelmeye ve hepimizi ilgilendiren ortak sorunlara müşterek akılla çözüm bulmaya ehemmiyet veriyoruz. BRICS'in ticaretin gelişimine ekonomik büyümeye ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet ederek daha adil bir küresel düzenin inşasına eşsiz katkılar sunduğuna inanıyoruz. Türkiye, Avrupa Konseyi'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na kadar pek çok uluslararası kuruluş ile gelişen sekiz ülke Ekonomik İş Birliği Teşkilatı ve Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı gibi bölgesel kuruşların kurucu üyesidir. G20'nin ve MİKTA'nın da aktif bir üyesiyiz. Afrika Birliği ve ASEAN'ın da ortaklıklarımızın yanı sıra Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğuyla iş birliği mekanizmalarımız her geçen gün daha da gelişmektedir. Türkiye olarak karşılıklı saygı ve Kazan Kazan temelinde yakın münasebetler geliştirdiğimiz BRICS ailesiyle de diyaloğumuzu ilerletmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

'ORTA DOĞU'DA AKAN KAN DURDURULMADIKÇA GELECEK İÇİN NE ADALETTEN NE BARIŞTAN SÖZ EDEMEYİZ'

Orta Doğu'daki gerilim giderek artmasını ve İsrail'in Gazze Şeridi ile Lübnan'a saldırıları hakkında konuşan Erdoğan, "Küresel bir adil düzen ve kalkınma ancak sınırlarımız ötesinde huzur ve güvenliğin tesisiyle mümkün olabilir. Orta Doğu'da akan kan durdurulmadıkça gelecek için ne adaletten ne barıştan söz edemeyiz. İsrail'in bütün bölgeyi ateşe atma pahasına sürdürdüğü saldırgan tutumu hukuk, vicdan başta olmak üzere her türlü sınırı aşmıştır. Filistin halkı Gazze'de soykırıma uğramaktadır. İsrail, Lübnan'a da saldırmak suretiyle mezalimi daha da ileriye taşımıştır. 21'inci yüzyılda yaşanan bu insanlık dramını göz ardı etmek hiç kimseyi sorumluluktan kurtaramaz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devletinin kurulması bölgede kalıcı ve adil bir barışın olmazsa olmazıdır. Filistin'i devlet olarak tanımayan ülkeleri tanımaya davet ediyorum. İsrail'e yönelik silah ve mühimmat desteğinin sürmesi bu ülkeyi daha da pervasız hale getiriyor. BM nezdinde İsrail'e silah satışının durdurulmasına yönelik bir girişim başlattık. Bu hususta sağlayacağınız desteğe güveniyorum" açıklamasını yaptı.