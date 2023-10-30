Dağıstan'a inen İsrail uçağını basıp Yahudi arayan 60 kişi tutuklandı

İsrail'den kalkan yolcu uçağının Rusya'nın Dağıstan bölgesine iniş yaptığı sırada Uytaş Havalimanı'nı basan bir grup eylem yaptı. Öfkeli kalabalık Uytaş Havalimanı'nı basarken, piste çıkarak Tel-Aviv'den gelen uçağı ele geçirmeye çalıştı. Grup, yolculardan pasaportlarını isterken, Yahudileri bulmaya çalıştı. İçişleri Bakanlığı havalimanına baskın yapan 150'den fazla kişiden kimlikleri tespit edilen 60'ının tutuklandığını açıkladı.

TEL-AVİV'DEN GELEN UÇAĞI ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞTILAR

İsrail'den kalkan ve WZ4728 numaralı yolcu uçağının Rusya'nın Dağıstan bölgesine iniş yaptığı sırada Uytaş Havalimanı'nı basan öfkeli kalabalık piste çıkarak Tel-Aviv'den gelen uçağı ele geçirmeye çalıştı.

İSRAİL KARŞITI SLOGANLAR ATTILAR

Yolculardan pasaportlarını isteyen kalabalık grup, Yahudileri bulmaya çalıştı. Havalimanındaki terminallerin kapılarını kıran ve pistte koşturan grup İsrail karşıtı sloganlar attı.

"ÇOCUK KATİLLERİNE DAĞISTAN'DA YER YOK"

Öfkeli kalabalık, "Çocuk katillerine Dağıstan'da yer yok" sloganlarının yazılı olduğu pankartlar tuttu. Göstericilerin bir polis aracına da zarar verdiği belirtilirken Sağlık Bakanlığı 20'den fazla insanın yaralandığını ve 2 kişinin durumunun ise ağır olduğunu aktardı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: OLAYLARA KARIŞAN 60 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan İçişleri Bakanlığı yaşanan olaylarla ilgili yazılı açıklama yaptı. 150'den fazla kişinin Uytaş Havalimanı'ndaki olaylara karıştığı ifade edilirken, kimliği tespit edilenlerden 60'ının gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları açıklandı.