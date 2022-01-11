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David Sassoli: 65 yaşında hayatını kaybeden AP Başkanı "tutkulu bir gazeteci ve Avrupa yanlısıydı" - Son Dakika
BBC

David Sassoli: 65 yaşında hayatını kaybeden AP Başkanı "tutkulu bir gazeteci ve Avrupa yanlısıydı"

11.01.2022 15:31
David Sassoli: 65 yaşında hayatını kaybeden AP Başkanı "tutkulu bir gazeteci ve Avrupa yanlısıydı"

Bağışıklık sistemiyle ilgili bir rahatsızlık nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, ülkesi İtalya'da demokrasiye ve Avrupa Birliği'ne (AB) gönülden inanan bir gazeteci ve siyasetçi olarak anılıyor.

Bağışıklık sistemiyle ilgili bir rahatsızlık nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, ülkesi İtalya'da demokrasiye ve Avrupa Birliği'ne (AB) gönülden inanan bir gazeteci ve siyasetçi olarak anılıyor.

Babaları diğer Avrupalılarla savaşmış bir nesilden gelen David Sassoli, savaş ve milliyetçilikleri barış ve eşitlikle ikame etme girişimi olarak AB projesine özel önem veriyordu.

Temmuz 2019'da Avrupa Parlamentosu Başkanlığı'na seçildiğinde yaptığı konuşma, bu görüşünün yansımasıydı:

"Savaşın düşmanlıklarını bir kenara bırakmayı, milliyetçiliğin hatalarına son vermeyi bilerek bizlere barış, demokrasi, haklar, kalkınma ve eşitliği birleştiren bir proje veren (AB'nin) kurucu babalarının öncü hareketini yeniden yakalamalıyız."

Sassoli'nin ölüm haberini duyuran sözcüsü Roberto Cuillo, bu sabah RaiNews24 televizyonuna yaptığı açıklamada "Gazetecilikteki ruhunu AP başkanı olarak da sürdürdü, hep vatandaşların hizmetinde olduğunu düşünerek hareket etti. Avrupa kurumlarına haysiyetlerini geri vermek, bu kurumlarda vatandaşların sesini duyurmak istiyordu" dedi.

Sassoli, AP Başkanlığı süresince yükselen otoriterleşme gibi konularda yaptığı açıklamalarda "Otoriterlik muhtemelen demokrasiden daha güçlü olduğunu düşünüyor ama bu doğru değil, demokrasinin daha güçlü antikorları var" mesajı veriyordu.

Türkiye'ye sert eleştiriler

David Sassoli AP Başkanı olarak, Türkiye yönetimiyle zaman zaman çatışmalar da yaşamıştı.

Kasım 2019'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Sassoli bu görüşmenin ardından "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri müdahalesi uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir" demiş, ayrıca "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yasa dışı sondaj çalışmalarına karşı Kıbrıs'ın yanında yer aldıklarını" vurgulamıştı.

Çavuşoğlu bu sözlere tepki göstererek "Avrupa Parlamentosu Başkanı'nın yüzüme karşı dile getiremediği hususları gerçekmiş gibi paylaşması AB'nin samimiyetsiz ve ikiyüzlü tutumunun yeni bir örneğidir. Avrupa halklarını temsil eden birinin AB kurumunda yapılan görüşmenin içeriğini çarpıtarak vermesinden hicap duyuyorum" diye karşılık vermişti.

Sassoli ayrıca geçen Ekim ayındaki büyükelçiler krizi sırasında da sosyal medyada paylaştığı bir mesajla tavır almış ve "Türk hükümetinin 10 büyükelçiyi sınır dışı etme kararı ağır bir otoriterleşme işaretidir" demişti.

Mesajını " Osman Kavala'ya özgürlük" etiketiyle paylaşan Sassoli "Yılmayacağız" diye yazmıştı.

Gazetecilik yaparken tanındı

30 Mayıs 1956'da Floransa'da doğan Sassoli, gençliğinde Katolik izci gruplarında yer almıştı. Evli ve 2 çocuk babasıydı.

Siyasete 2009'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde merkez soldaki Demokratik Parti'nin adayı olarak girmişti. Öncesinde ise gazetecilik yapan Sassoli, İtalya'da basın özgürlüğünü savunma amaçlı "Articolo 21" derneğinin de kurucuları arasındaydı.

Sassoli'nin İtalya'da tanınan bir figür haline gelmesi de gazetecilik sayesinde olmuştu. Birçok gazete ve haber ajansında çalışmasının ardından kamu yayıncısı Rai'de haber bülteni sunuculuğu yaptığı dönemde ülke çapında tanınan bir yüz haline gelmişti.

Eylül'de zatürreye yakalanmıştı

Sassoli Eylül 2021'de legionella bakterisinden kaynaklanan bir zatürreye yakalanmıştı. Kasım ayında bir video yayımlayan Sassoli, hastalığı ağır geçirdiğini söylemişti.

Görevine bu sağlık sorunu nedeniyle ara vermek zorunda kalan Sassoli videoyu, "Yakında parlamentoda yeniden sarılabilene kadar hepinizi selamlıyorum" sözleriyle bitirmişti.

Sözcüsü Roberto Cuillo dün yaptığı açıklamada Sassoli'nin bağışıklık sistemindeki bir işlev bozukluğunun yol açtığı ciddi bir komplikasyon nedeniyle 26 Aralık'ta İtalya'da yeniden hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

Cuillo dünkü bu ilk açıklamadan yaklaşık 12 saat sonra da Sassoli'nin ölüm haberini duyurdu.

AB bayrakları yarıya indirildi

David Sassoli'nin ölüm haberi İtalya'da haber kanalları tarafından özel yayınlarla anılıyor.

Sassoli'nin yıllarca çalıştığı Rai'nin haber kanalı sabah yayınlarının neredeyse tamamını Sassoli'ye ayırdı.

Siyaset ve medya dünyasından da Sassoli'yi anma mesajları yağdı.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, David Sassoli'nin vefatının "Vatandaşların hizmetinde, barış içinde bir Avrupa'ya inanan ve bunu inşa edenlerin saflarında bir boşluk bıraktığını" söyledi.

Başbakan Mario Draghi de Sassoli'yi kurumlara bağlı, Avrupa yanlısı bir kişi, tutkulu bir gazeteci diye andı ve "denge, insanlık ve cömertliğin sembolüydü" dedi.

Sassoli'nin partisi Demokratik Parti'de bu sabah bir dakikalık saygı duruşu düzenlendi. Parti lideri Enrico Letta, "eşi bulunmaz bir dost, olağanüstü cömert bir insan, tutkulu bir Avrupa yanlısı" diye andığı Sassoli'nin vizyon ve prensiplerini sürdürme sözü verdi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyada paylaştığı mesajında "Büyük bir Avrupalı ve İtalyan'ın ölümünden derin üzüntü duyuyorum. David Sassoli tutkulu bir gazeteci, olağanüstü bir Avrupa Parlamentosu Başkanı ve hepsinden önemlisi kıymetli bir dosttu" dedi.

Sassoli için AB kurumlarının bayrakları yarıya indirildi.

David Sassoli'nin son paylaştığı mesajlardan biri ise Noel ve yeni yıl tebrik videosuydu.

Sassoli bu videoda bazı Avrupa ülkelerinde göçmenlere karşı duvarlar örülmesine değinerek "Bazı sınırların ahlakla ahlaksızlık arasında bir sınıra, insanlıkla insaniyetsizlik arasında bir sınıra dönüştüğünü gördük" demiş ve adaletsizliklere, hak ihlallerine karşı dayanışma mesajı vermişti.

David Sassoli: 65 yaşında hayatını kaybeden AP Başkanı tutkulu bir gazeteci ve Avrupa yanlısıydı
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Avrupa Parlamentosu, Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya David Sassoli: 65 yaşında hayatını kaybeden AP Başkanı 'tutkulu bir gazeteci ve Avrupa yanlısıydı' - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: David Sassoli: 65 yaşında hayatını kaybeden AP Başkanı "tutkulu bir gazeteci ve Avrupa yanlısıydı" - Son Dakika
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