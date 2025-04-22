Donald Trump: Gazze inanılmaz önemli bir gayrimenkul, İsrail orayı niye bıraktı anlamıyorum - Son Dakika
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Dünya

Donald Trump: Gazze inanılmaz önemli bir gayrimenkul, İsrail orayı niye bıraktı anlamıyorum

Donald Trump: Gazze inanılmaz önemli bir gayrimenkul, İsrail orayı niye bıraktı anlamıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İran ve ticaret dâhil birçok konuyu görüştüklerini ve Netanyahu ile bütün konularda aynı tarafta olduklarını belirtti. Gazzelilerin sürgün edilmesi projesinde ısrarcı olduğunu söyleyen Trump, "Gazze inanılmaz önemli bir gayrimenkul, İsrail orayı niye bıraktı anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

22.04.2025 18:27
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Donald Trump yaptığı açıklamada "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bütün konularda aynı taraftayız" ifadelerini kullanırken; Gazze'deki insanların sürgün edilmesi projesinde ısrarcı olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu, Oval Ofis'te yaptıkları görüşmede basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İRAN İLE İLGİLİ KONULARI KONUŞTUK"

Özellikle İran konusunu kapsamlı şekilde görüştüklerini belirten Trump, "Bugün açıkçası İran'la ilgili konuları görüştük. İran'la doğrudan görüşmeler yapıyoruz, şu anda bunlar devam ediyor, cumartesi günü görüşmeler sürecek. Sanırım herkes bir anlaşma yapmanın tercih edileceği konusunda hemfikir. Umarım bu görüşmeler başarılı olur." değerlendirmesini yaptı.

Trump, İran'la hafta sonu devam edecek doğrudan görüşmelere işaret ederek, "İran'la doğrudan görüşüyoruz. Belki de harika olacak bir anlaşma yapılacak. Bu, İran için gerçekten harika olur, bunu söyleyebilirim. Cumartesi günü en üst düzeyde bir araya geleceğiz ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

"ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA İRAN İÇİN ÇOK KÖTÜ BİR GÜN OLACAK"

İran'la görüşmelerin başka ülkeler üzerinden gerçekleşmediğini vurgulayan Trump, "Eğer görüşmeler başarısız olursa, üzülerek söylüyorum ama İran büyük tehlike altına girer. Nükleer silah edinemezler." ifadelerini kullandı.

Trump, anlaşma sağlanamaması halinde "İran için çok kötü bir gün olacağını" belirterek, yeni anlaşmanın biraz farklı ancak bir öncekinden çok daha güçlü olacağını dile getirdi.

GAZZE TEHCİR PLANINDA ISRARCI

Gazze Şeridi'nin inanılmaz derecede önemli bir "gayrimenkul" parçası olduğunu ifade eden Trump, "Bence bu bizim de dahil olmamız gereken bir şey. ABD'nin orada barış gücü olması, Gazze'ye sahip olması ve kontrol etmesi iyi bir şey olur" diye konuştu.

ABD Başkanı, "Filistinlilerin başka ülkelere gönderilebileceğini, onları kabul edecek ülkeler bulunduğunu" belirterek, "Böylelikle özgür bir bölge oluşur. Her gün insanların ölmeyeceği bir yer olur. Orası aslında çok acayip bir yer ama şimdi kimse orada yaşamak istemiyor. Hamas var, bir sürü sorun var, ölüm oranı akıl almaz düzeyde yüksek. İsrail, niye orayı bıraktı hiç anlamıyorum." dedi.

İsrail'in "denize nazır bir mülkü" barış için verdiğini ancak bunun işe yaramadığını savunan Trump, "İsrail, Gazze'yi asla bırakmamalıydı. Şimdi dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri. Gazze bir ölüm tuzağı." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ABD İLE HARİKA İLİŞKİLERİ OLAN BİR ÜLKE"

İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump ile Suriye'deki durumu da ele aldıklarını söyledi.

Netanyahu, "Suriye'deki durumu da ele aldık. Türkiye ile kötüleşen komşuluk ilişkilerimiz var. Suriye'nin, Türkiye de dahil olmak üzere hiç kimse tarafından İsrail'e saldırı için bir üs olarak kullanılmasını istemiyoruz. Türkiye, ABD ile harika ilişkileri olan bir ülke. Başkan Trump'ın Türkiye lideri (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) ile bir ilişkisi var. Bu çatışmayı çeşitli şekillerde nasıl önleyebileceğimizi görüştük." ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR ANLAŞMA ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ"

ABD Başkanı Trump'la görüştükleri en önemli konulardan birinin ise esirler olduğunu kaydeden Netanyahu, onların serbest kalması için yeni bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Netanyahu, anlaşmanın aynı zamanda Hamas'ın Gazze'deki mevcudiyetini de yok etmeyi ve Gazze halkına "nereye gitmek isterlerse gitme" seçeneği sunmayı hedeflediğini belirtti.

"GAZZELİLER GAZZE'DE KİLİTLİ KALDI"

Bazı ülkelerin Filistinlileri kabul etmeye hazır olduğunu ifade eden Netanyahu, Gazze halkının hiçbir yere gidemediğini, Gazze'de "kilitli" kaldıklarını dile getirdi.

Netanyahu, "Onları biz oraya kilitlemedik. İnsanlara seçenek sunmak kötü bir şey mi? Eğer Gazzeliler gitmek istiyorsa, bazı ülkeler onları almaya hazır. Gazze'yi yeniden inşa etmek yıllar sürecek. İnsanlara seçenek sunmak lazım. Başkan Trump'ın bir vizyonu var ve farklı ülkelerle bu vizyon üzerinde çalışıyoruz. Umarım size iyi haber verebiliriz." dedi.

"İRAN'IN NÜKLEER SİLAH EDİNMESİNİ ENGELLEMELİYİZ"

Trump'la İran'la ilgili de görüştüklerini aktaran Netanyahu, İran'ın nükleer silah edinemeyeceği konusunda hemfikir olduklarının altını çizdi.

Netanyahu, bunun diplomatik yollarla sağlanmasının iyi olacağını belirterek, "Ancak ne olursa olsun İran'ın nükleer silah edinmesini engellemeliyiz." diye konuştu.

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Son Dakika Dünya Donald Trump: Gazze inanılmaz önemli bir gayrimenkul, İsrail orayı niye bıraktı anlamıyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ökkeş Kalem:
    Emir eriniz yönetiyor Türkiye'yi tabi at koşturur sunuz 7 7 Yanıtla
  • İbrahim null:
    Allah'ın izniyle ne Gazze'ye ne de Suriye'ye hiçbir zaman sahip olamayayacaksınız. Sonunda Allah'ın vaadi gerçekleşecek ve dünya müslümankara kalacak. 2 0 Yanıtla
  • Atalay k:
    Tam bir ruh hastası. 0 0 Yanıtla
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