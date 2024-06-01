DSÖ İklim Değişikliği ve Sağlık Kararını Kabul Etti - Son Dakika
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DSÖ İklim Değişikliği ve Sağlık Kararını Kabul Etti

DSÖ İklim Değişikliği ve Sağlık Kararını Kabul Etti

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) senelik forumu Sağlık Asamblesi'nde İklim Değişikliği ve Sağlık Kararı kabul edildi. Kararda, iklim değişikliği küresel sağlık için ciddi bir tehdit olarak tanımlandı. DSÖ, iklim değişikliğine karşı küresel sağlık müdahalesine liderlik etmeye devam etmeye kararlıdır.

01.06.2024 10:09
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(CENEVRE) – Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) senelik forumu Sağlık Asamblesi'nde İklim Değişikliği ve Sağlık Kararı kabul edildi. Kararda, iklim değişikliği küresel sağlık için ciddi bir tehdit olarak tanımlandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Sağlık Örgütü'nün her sene düzenlediği Sağlık Asamblesi İsviçre'nin Cenevre kentinde devam ediyor. 27 Mayıs'ta başlayan ve 194 üye ülke temsilcilerinin katıldığı Asamble, bugün (1 Haziran) sona erecek.

DSÖ'nün her yıl küresel sağlık krizlerini değerlendirdiği ve kararlar aldığı forumda iklim değişikliği, küresel sağlık sorunu olarak tanımlandı. Sağlık ve iklim değişikliği konusunda dönüm noktası niteliğindeki karar, Asamble'de kabul edildi. 77. Dünya Sağlık Asamblesi, güçlü bir eylem çağrısıyla, iklim değişikliğini küresel sağlık için yakın bir tehdit olarak kabul etti ve iklim değişikliğinin yarattığı derin sağlık riskleriyle yüzleşmek için kararlı önlemlere duyulan acil ihtiyacın altını çizen bir karar aldı.

Üye devletler tarafından büyük bir çoğunlukla desteklenen karar, iklim değişikliğinin insan sağlığı için oluşturduğu varoluşsal tehdide genel bir bakış sunuyor. Sağlık Asamblesi, çevresel sürdürülebilirlik ve halk sağlığının birbirine bağımlılığının altını çizerek, gezegenin sağlığını korumak için radikal eylemin zorunlu olduğunu belirtti.

"DSÖ, iklim değişikliğine karşı küresel sağlık müdahalesine liderlik etmeye devam etmeye kararlıdır"

Küresel sağlık camiasını benzeri görülmemiş bir ölçekte harekete geçmeye çağıran Sağlık Asamblesi, üye devletleri iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik mevcut çabalarını güçlendirilmeye ve genişletmeye çağırdı. Çağrı, ulusal ve uluslararası iklim politikası çerçevelerinde sağlıkla ilgili hususlara öncelik verilmesinin yanı sıra ülkelerin iklime dirençli ve düşük karbonlu sağlık sistemlerini desteklemeyi de içeriyor.

DSÖ tarafından basına yapılan bilgilendirmede, örgütün iklim değişikliğine karşı küresel sağlık müdahalesine liderlik etmeye devam edeceği şöyle ifade edildi:

"DSÖ, iklim değişikliğine karşı küresel sağlık müdahalesine liderlik etmeye devam etmeye kararlıdır. Örgüt, liderlik, farkındalık yaratma, teknik destek sağlama ve kapasite oluşturma yoluyla üye devletleri destekleme çabalarını artırmayı planlamaktadır. Temel girişimler arasında sağlığın iklim politikalarında merkezi bir konu olarak sunulması, kanıta dayalı stratejilerin geliştirilmesi ve ülkelerde sağlık ve iklim eylemi için desteğin harekete geçirilmesi yer almaktadır."

Bakan Koca, Dünya Sağlık Asamblesi'nde

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında Cenevre'deydi. Koca, yaptığı konuşmada Gazze'de yaşananlara dikkat çekti. Filistin oturumunda konuşan Bakan Koca, "İnsanlık onurumuz, Gazze'deki trajedinin son bulmasına bağlıdır" dedi ve ekledi:

"Gazze'de, temel insan hakkı olan sağlık hakkı acımasızca hedef alınmıştır. Savaş kutsala da uzanmıştır. İsrail, açlığı, hastalığı bir savaş silahı olarak kullanmaktadır. Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılara kalıcı ateşkesle bir an evvel son verilmesi elzemdir."

Bakan Koca, Cenevre'de ikili görüşmeler de yaptı. Koca; Filistin Yönetimi Sağlık Bakanı Abu Ramadan, Mısır Sağlık Bakanı Abdal Gaffar, İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia Gomez, İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnely, Kazakistan Sağlık Bakanı Akmaral Alnazarova, Özbekistan Sağlık Bakanı Xudayarov Asılbek Ancarovich, Katar Halk Sağlığı Bakanı Hanan Mohammed al Kuwari ve Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev ile görüştü. Koca'nın ikili temaslarda gündemi Gazze'de yaşananlar ve Bakanlığın HealthTürkiye web portalının tanıtımı oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya DSÖ İklim Değişikliği ve Sağlık Kararını Kabul Etti - Son Dakika

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