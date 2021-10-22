Üye Girişi
7 başlıkta dünyada ve Türkiye'de bu hafta öne çıkanlar - Son Dakika
BBC

7 başlıkta dünyada ve Türkiye'de bu hafta öne çıkanlar

22.10.2021 13:13
7 başlıkta dünyada ve Türkiye'de bu hafta öne çıkanlar

BBC Türkçe, Bundle okuyucuları için haftanın öne çıkan gelişmelerini derledi.

Faiz indiriminin ekonomi üzerindeki etkileri, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gri listeye alınması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Osman Kavala için çağrı yapan büyükelçiler hakkındaki açıklaması, Türkiye'nin çevre konusunda ihtiyaç duyduğu 80 milyar euro, sürekli artan faturalar, teknoloji şirketlerinin kurgusal evren yatırımları ve BBC'nin en iyi 100 dizi listesi… BBC Türkçe, Bundle okuyucuları için haftanın öne çıkan gelişmelerini derledi.

Faiz indiriminin ekonomiye etkisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 20 Ekim'de yaptığı toplantıda 200 baz puan indirim yaparak politika faizini enflasyonun altında bir seviye olan yüzde 16'ya çekmesi, TL'de değer kaybını hızlandırdı.

Piyasalar dün en fazla 50 ya da 100 baz puanlık faiz indirimi bekliyordu.

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp'a göre, Eylül ayında faiz indiren TCMB'nin bu hatayı Ekim'de de devam ettirmesi uluslararası risk algısını tetikleyebilecek kritik bir adımdı.

Prof. Dr. Selva Demiralp, "Maalesef korkulan oldu ve Merkez Bankası politika faizini beklentilerin de üzerinde bir kararla 200 baz puan indirdi" diyor.

Selva Demiralp'ın analizi için tıklayın:

Türkiye gri listeye alındı

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), "kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu" gerekçesiyle Türkiye'nin daha sıkı izlenmesini gerektiren gri listeye alındığını duyurdu.

FATF Başkanı Marcus Pleyer, basın toplantısında Türkiye'de bankacılık ve emlak sektörleri ile değerli maden ticareti yapanlar gibi farklı aktörlerin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

Pleyer, "Türkiye karmaşık kara para aklama vakalarıyla etkin bir şekilde başa çıktığını ve Birleşmiş Milletler'in terör organizasyonu olarak tanımladığı IŞİD ve El Kaide gibi örgütlerin mali finansmanına soruşturma açmakta kararlı olduğunu göstermelidir" dedi.

IMF'in yaptığı bir araştırmaya göre gri listeye alınan ülkeler, yabancı yatırım çekmekte zorluk yaşıyor.

Haberin tamamı için tıklayın:

Faturalar neden zamlanıyor?

Türkiye'de 2021 yılında doğalgaza yüzde 17,8; elektriğe ise yüzde 21,2 zam yapıldı.

Enflasyon oranının üzerinde seyreden bu zamlarla birlikte doğalgaz ve elektrik tüketicilerinin gelirleri ise aynı oranda artmadı. 2016 yılında 10,894 dolar olan kişi başına düşen Gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH), 2021 yılında %21,68 oranında azalarak 8,538 dolara düştü.

Doğalgazda Türkiye %99 oranında dışa bağımlı iken elektrik üretiminde kullanılan kaynakların ise %44,8'i ithal ediliyor.

Haberin tamamı için tıklayın:

10 ülkenin Osman Kavala'ya desteği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisini çekti

ABD, Almanya ve Fransa'nın da aralarında olduğu 10 ülkenin Ankara Büyükelçilerinin Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki açıklamaları sorulduğunda Erdoğan, "Bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz" dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakın şimdi AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) bir karar almış. Bu Kavala denilen Soros artığıyla ilgili olarak Türkiye'yi adeta burada mahkum etmek istiyorlar. 10 tane büyükelçi bu açıklamayı niye yapar? Bu Soros artığını savunanlar, bunu nasıl bıraktırırız gayreti içindeler. Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz.

"Türkiye'ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz? Neymiş? Kavala'yı bırakın. Sen kendi ülkendeki haydutları, katilleri, teröristleri bırakıyor musun? Amerika, Almanya, hangisi böyle bir şeyi şu ana kadar yaptı? Konuştuğu zaman sana verecekleri cevap şudur, 'yargı bağımsızdır.' Sizde yargı bağımsız da bizdeki yargı bağımlı mı? Bizdeki yargı, bağımsızlığın en güzel örneklerini veriyor."

Haberin tamamı için tıklayın:

Türk ekonomisi ne zaman karbon nötr hale gelecek?

Türkiye İklim Değişikliği Başmüzakerecisi de olan Birpınar toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na taraf olduğunu anımsatarak, "karbon nötr" hedefini de, Türkiye Cumhuriyeti'nin 130. yılını simgeleyen 2053 olarak belirlediğini ve bu hedefe de ulaşacağına inandığını söyledi.

Türkiye İklim Değişikliği Başmüzakerecisi de olan Birpınar toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na taraf olduğunu anımsatarak, "karbon nötr" hedefini de, Türkiye Cumhuriyeti'nin 130. yılını simgeleyen 2053 olarak belirlediğini ve bu hedefe de ulaşacağına inandığını söyledi.

Haberin tamamı için tıklayın:

Gelecekte bir metaverse içinde mi yaşayacağız?

İlk bakışta Sanal Gerçeklik (Virtual Reality VR) teknolojisinin geliştirilmiş bir versiyonu olarak görülebilir ama bazıları metaverse teknolojisinin internetin geleceği olduğunu düşünüyor.

Aslında birçokları, modern akıllı telefonlar 1980'lerin tıknaz cep telefonlarına kıyasla neyse, metaverse'in de sanal gerçeklik teknolojisi için o olduğuna inanıyor.

Bilgisayar başında olmak yerine, kurgusal bir gerçeklik olan meteverse'de bütün dijital ortamların birbirlerine bağlandığı bir sanal dünyaya yalnızca kulaklık ve gözlükten oluşan ekipmanla girebilirsiniz.

Facebook da metaverse inşasını en büyük önceliklerinden biri haline getirdi.

Haberin tamamı için tıklayın:

21. yüzyılın en iyi dizileri

BBC Culture, 43 ülkeden 206 TV uzmanının katılımıyla 21'inci yüzyılın şu ana kadarki en iyi TV dizilerinin oylandığı bir anket yaptı.

Eleştirmenlerin oylamalarıyla listenin tepesinde Amerikan yapımı The Wire dizisi yer alırken, onu diğer Amerikan yapımları Mad Men ve Breaking Bad izledi.

Fleabag, Game of Thrones, I May Destroy You, The Leftovers, The Americans, The Office ve Succession ise ilk 10'a giren diğer yapımlar oldu.

Listedeki yapımlar 2000 yılından bu yıla kadar olanlar arasından seçildi.

Oylama Türkiye'den de KısaKes'in kurucularından Arya Su Altıoklar, sinema eleştirmeni Ali Arıkan ve TV gazetecisi Umur Taş katıldı.

Haberin tamamı için tıklayın:

7 başlıkta dünyada ve Türkiye'de bu hafta öne çıkanlar
7 başlıkta dünyada ve Türkiye'de bu hafta öne çıkanlar
7 başlıkta dünyada ve Türkiye'de bu hafta öne çıkanlar
7 başlıkta dünyada ve Türkiye'de bu hafta öne çıkanlar

Recep Tayyip Erdoğan, Osman Kavala, BBC Türkçe, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 7 başlıkta dünyada ve Türkiye'de bu hafta öne çıkanlar - Son Dakika Dünya

BBC

Son Dakika

Son dakika! Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar oldu? 14:06 Son dakika! Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar oldu? Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı 13:41 Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin 13:33 Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin
Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek 12:31 Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek Galatasaray puanları topluyor ama yetmez! Avrupa tehlikesi hala devam ediyor 12:09 Galatasaray puanları topluyor ama yetmez! Avrupa tehlikesi hala devam ediyor ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız 12:00 ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız
Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu 11:58 Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek 11:10 Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek

Son Dakika Haberleri
14:08 Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi
14:06 Son dakika! Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar oldu?
13:59 Gustavo, Fenerbahçe taraftarını adeta çıldırttı! Sosyal medya çok ağır tepkilerle doldu taştı
13:41 Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
13:41 Hiç bir yerde iş bulamamış! Süt banyosundan beraat eden işçi, cezaevinde kaldığı 6 gün için dav açmaya hazırlanıyor
13:32 Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin
13:14 Altay Bayındır, taraftarın tepkisini toplamaya başladı! Her gelen top filelerle buluşuyor
12:31 Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek
12:19 İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu
12:08 Galatasaray puanları topluyor ama yetmez! Avrupa tehlikesi hala devam ediyor
Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi         
14:09
Gustavo, Fenerbahçe taraftarını adeta çıldırttı! Sosyal medya çok ağır tepkilerle doldu taştı Gustavo, Fenerbahçe taraftarını adeta çıldırttı! Sosyal medya çok ağır tepkilerle doldu taştı         
13:59
Hiç bir yerde iş bulamamış! Süt banyosundan beraat eden işçi, cezaevinde kaldığı 6 gün için dav açmaya hazırlanıyor Hiç bir yerde iş bulamamış! Süt banyosundan beraat eden işçi, cezaevinde kaldığı 6 gün için dav açmaya hazırlanıyor         
13:41
Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde         
12:42
İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu         
12:19
En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı         
12:00
Bitcoin'i resmi para birimi ilan eden El Salvador'da yeni gelişme! Volaris hava yolu şirketi Bitcoin'le ödeme alacak Bitcoin'i resmi para birimi ilan eden El Salvador'da yeni gelişme! Volaris hava yolu şirketi Bitcoin'le ödeme alacak         
12:00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız         
11:36
Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi         
11:04
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir         
10:32
Avustralya'nın Melbourne kentinde çeşitli aralıklarla 263 gün yürürlükte kalan tam kapanma sona erdi Avustralya'nın Melbourne kentinde çeşitli aralıklarla 263 gün yürürlükte kalan tam kapanma sona erdi         
10:02
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu         
08:42
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 14:21:22. #1.12#
SON DAKİKA: 7 başlıkta dünyada ve Türkiye'de bu hafta öne çıkanlar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement