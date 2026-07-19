Dünya Kupası Finali: İspanya ve Arjantin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Dünya Kupası Finali: İspanya ve Arjantin

Dünya Kupası Finali: İspanya ve Arjantin
19.07.2026 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya ve Arjantin, Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geliyor. Maç TRT'den yayınlanacak.

Dünya Kupası'nın final maçında bugün İspanya ve Arjantin karşı karşıya gelecek.

Böylece beş buçuk hafta önce başlayan ve ilk defa üç ülkede birden düzenlenen tarihin en uzun dünya kupası sona erecek.

TSİ 22:00'de başlayacak ve Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma Türkiye'de TRT'den izlenebilecek.

Final müsabakasında maç önü gelişmeleri ve maçla ilgili uzman yorumlarını BBC Türkçe'nin canlı anlatım sayfasında da okuyabileceksiniz.

Ertelenmiş bir çifte final

İki takımın bu yıl oynayacağı Finalissima mücadelesi ise ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Ortadoğu'ya yayılan çatışmalar nedeniyle iptal edilmişti.

UEFA ve CONMEBOL tarafından Avrupa ve Güney Amerika futbol şampiyonalarının kazananlarını karşı karşıya getirmesi için 2022'den itibaren dört yılda bir düzenlenmesi kararlaştırılan Finalissima bu yıl Katar'da oynanacaktı.

Fakat 27 Mart için planlanan karşılaşma, kısa sürede başka bir yere taşınamayınca iptal oldu.

Takımlar finale nasıl geldi?

Dünya Kupası'nın favorileri arasında yer alan İspanya turnuvaya büyük bir sürprizle başlayarak, bu sahnede ilk defa yer alan Yeşil Burun Adaları'yla golsüz berabere kaldı.

Bu maçtan sonra Suudi Arabistan'ı 4-0, Uruguay'ı da 1-0'la geçen İspanya, grubunu lider tamamladı.

Son 32 turunda Avusturya'yı 3-0, son 16 turunda da Portekiz'i 1-0 yendi ve böylece kalesini 600 dakikadan daha uzun süre gole kapatarak Dünya Kupası'nda en uzun süre gol yemeyen takım olarak tarihe geçti.

Çeyrek finalde de yine etkili bir oyunla Belçika'yı 2-1 yendi.

Yarı finalde, turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa'yı rahat bir oyunla ve 2-0'lık bir skorla geçti.

Dünya Kupası'na 3-0'lık Cezayir, 2-0'lık Avusturya ve 3-1'lik Ürdün galibiyetleriyle Arjantin ise grup aşamasında üç galibiyet almayı başaran az sayıda takımdan biri oldu.

İspanya gibi Arjantin için de turnuvanın sürprizi Yeşil Burun Adaları oldu: Tangocular son 32 turunda karşılaştıkları Yeşil Burun Adaları ile 90 dakika sonunda 2-2 berabere kaldı, uzatmalara giden maçı ise rakibinin kendi kalesine attığı golle geçmeyi başardı.

Bu turun ardından geldikleri son 16'da ise daha dramatik bir karşılaşma onları bekliyordu.

2-0 geriye düştükleri Mısır'ı son 14 dakikada buldukları gollerle geçmeyi başaran Arjantin, çeyrek finalde İsviçre'yle 1-1 berabere kaldıktan sonra uzatmalarda skoru 3-1'e taşımayı başardı.

Tangocular oyunun son bölümündeki güçlerini yarı finaldeki rakibi İngiltere karşısında da sergiledi ve 1-0 geriye düştükleri rakibi karşısında son yedi dakikada buldukları iki golle finale uzandı.

İki takımın istatistikleri

The Guardian gazetesine göre kadınlar ve erkeklerdeki son 14 Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda yarı final maçını ilk oynayan takım, finali de kazandı.

Bunda o takımın diğerine kıyasla daha fazla dinlenme imkanı bulmasının da etkisi olabilir.

Bu sefer bir gün daha fazla dinlenmiş olan takım İspanya. Fakat İspanya'nın da son antrenmanı fırtına nedeniyle iptal oldu.

Arjantin bu turnuvada 19 ile en çok gol atan takım ve bu İspanya'nın 14 golünden epey yukarda.

Fakat İspanya da turnuvada yalnızca bir gol yedi. Arjantin ise ağlarında yedi gol gördü.

İki takım Dünya Kupası'nda yalnızca bir kere karşılaştı ve 1966'daki o maçı 2-1 Arjantin kazandı.

İki takım 13 defa da dostluk karşılaşmaları oynadı.

Bunların altısı İspanya ve beşi de Arjantin galibiyetiyle sonuçlandı.

İspanya bu maçlarda 19, Arjantin ise 18 gol attı.

İki takım arasındaki son dostluk maçı ise Mart 2018'de Madrid'de oynandı ve İspanyollar Arjantin'i 6-1'le geçti.

Kaynak: BBC

Arjantin, İspanya, Futbol, Dünya, Spor, Trt, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünya Kupası Finali: İspanya ve Arjantin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Haluk Levent’in sağ kolu Alper Çelik’ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum
Fitch’ten Türkiye kararı Fitch'ten Türkiye kararı
Trabzonspor’da Oulai dönemi sona erdi Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi
Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Yavuz Bingöl’den üzücü haber Acil ameliyata alınacak Yavuz Bingöl'den üzücü haber! Acil ameliyata alınacak
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Çok sayıda Amerikan askeri öldürüldü İran Devrim Muhafızları Ordusu: Çok sayıda Amerikan askeri öldürüldü
Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti
Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı CHP kurultayının yapılacağı tarihi verdi Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı CHP kurultayının yapılacağı tarihi verdi
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak
O milletvekilinin istediği oldu Ardahan Valisi artık görevde değil O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil
Düğünde kan aktı Enişte, kayınbiraderini öldürdü Düğünde kan aktı! Enişte, kayınbiraderini öldürdü

13:41
ABD, İran’da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu
ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu
12:59
Sürüler halinde Türkiye’ye geliyorlar İstanbul’dan sonra o ili de sardılar
Sürüler halinde Türkiye'ye geliyorlar! İstanbul'dan sonra o ili de sardılar
12:48
İran’ın gizli silahı ilk kez sahnede ABD’nin savunma kalkanını yıktı geçti
İran'ın gizli silahı ilk kez sahnede! ABD'nin savunma kalkanını yıktı geçti
12:36
Miçotakis’in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü
Miçotakis'in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü
12:33
Çöl sıcakları geliyor Meteoroloji tarih verdi, tam 4 gün sürecek: Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi bulacak
Çöl sıcakları geliyor! Meteoroloji tarih verdi, tam 4 gün sürecek: Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi bulacak
12:26
Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı
Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı
12:16
Bülent Ersoy estetik sonrası ilk kez sahnede: Nasıl beğendiniz mi
Bülent Ersoy estetik sonrası ilk kez sahnede: Nasıl beğendiniz mi?
12:05
“Çok kazanıyorlar“ diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt
"Çok kazanıyorlar" diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt
11:34
Dünya Kupası finali öncesi sıra dışı ritüel Arjantin için güç gönderdiler
Dünya Kupası finali öncesi sıra dışı ritüel! Arjantin için güç gönderdiler
11:10
Dev çekirgeler İstanbul’u sardı Birçok ilçeden peş peşe görüntüler geliyor
Dev çekirgeler İstanbul'u sardı! Birçok ilçeden peş peşe görüntüler geliyor
10:12
Tatilden dönen aile kabusu yaşadı: Alev alan otomobilden canlarını zor kurtardılar
Tatilden dönen aile kabusu yaşadı: Alev alan otomobilden canlarını zor kurtardılar
10:06
Gözler TBMM’de: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yasalaşıyor
Gözler TBMM'de: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yasalaşıyor
09:38
Rusya başkent Kiev’i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
Rusya başkent Kiev'i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 13:47:30. #.0.3#
SON DAKİKA: Dünya Kupası Finali: İspanya ve Arjantin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.