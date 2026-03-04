Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan ilk açıklama: NATO müttefiklerimizle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de düşürülen füzeyle ilgili ilk açıklamayı yaptı. Erdoğan, "NATO müttefiklerimizle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz. Bir daha böyle olaylar yaşanmaması için gerekli uyarılarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BENZER HADİSELER YAŞANMAMASI İÇİN UYARILARIMIZI YAPIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçikle iftar programında açıklamalarda bulundu. İran'dan atılıp Hatay'da düşürülen füzeyle ilgili ne diyeceği merak konusu olan Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. Erdoğan, şunları söyledi: "Bu sabahki olayda olduğu gibi NATO müttefiklerimizle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyor, gerekli müdahalelerde bulunuyoruz. Bir daha benzer hadisenin yaşanmaması için uyarılarımızı en net şekilde yapıyoruz.

"ÜLKEMİZİN GÜVENLİĞİ İÇİN KAPASİTEMİZ EN ÜST SEVİYEDEDİR"

Ülkemizi ve milletimizin güvenliği teminde irade ve kapasitemiz en üst düzeydedir. Türkiye Yüzyılı'nı mutlaka inşa edeceğiz. Bütün oyunları bozarak, bütün engelleri aşacak bizi çekmek istedikleri tuzaklara düşmeden bu ülkeyi çocuklarımıza gurur duyacak emanet olarak bırakmayı inşallah başaracağız."