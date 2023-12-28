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Rus Rapçi Vacio, Neredeyse Çıplak Parti Düzenlediği İçin Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
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Rus Rapçi Vacio, Neredeyse Çıplak Parti Düzenlediği İçin Hapis Cezası Aldı

Moskova'nın Mutabor gece kulübünde düzenlenen 'Neredeyse Çıplak Parti'ye Rus sosyetesinin ünlü isimleri davet edildi. Parti, Rusya'nın Ukrayna ile savaşına rağmen tepki çekti. Ivleeva, sosyal medyada özür diledi ve gelirin bir kısmını hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı. Olaya katılan diğer ünlüler de kamuoyundan özür diledi. Putin'in vaftiz kızı Ksenia Sobchak, askerleri rencide ettiği için özür diledi.

Rus Rapçi Vacio, Neredeyse Çıplak Parti Düzenlediği İçin Hapis Cezası Aldı
28.12.2023 - 13:23,  Güncelleme: 13:26
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Moskova'nın Mutabor gece kulübünde "Neredeyse Çıplak Parti" ismini verdiği partiyi düzenleyen ve partiye Rus sosyetesinin en ümlü kişilerini partiye davet edenRus rapçi Vacio 15 gün hapis cezası aldı.

Rusya'nın Ukrayna ile savaşına rağmen, davetlilerin üzerlerine sadece külotlu çorap giydikleri ve aynı cinsiyetten insanların öpüştüğüböyle bir partinin düzenlenmesi başta devlet yöneticileri olma üzerinde kamoyunda tepki çekti.

Gelen tepkiler üzerine Ivleeva, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip Instagram sayfasında paylaştığı bir video ile Rus halkından özür diledi ve olayın kontrol edilemediği için üzgün olduğunu belirtti. Ayrıca, partiden elde edilen gelirin bir kısmını hayır kurumlarına bağışlamayı planladığını açıkladı. Ivleeva'ya karşı potansiyel beş yıl hapis cezasını içeren bir vergi soruşturması açıldı.

Olaya katılan diğer ünlüler, katılımlarından dolayı kamuoyundan özür dilediler. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadığı için gazetecilerden özür diledi. Rus Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, etkinliğin katılımcılarına "leke sürdüğünü" ancak kendilerini düzeltme şansları olduğunu belirtti.

Davetliler arasında bulunan ve neredeyse çıplak bir şekilde fotoğraflanan Devlet Başkanı Putin'in vaftiz kızı Ksenia Sobchak, böyle bir partinin her şeyden önce cephede Ukrayna'ya karşı savaşan askerleri rencide ettiğini söyleyerek özür diledi

Düzenlediği parti ile Rusya'yı ayağa kaldıran rapçi Vacio'na hapis cezası verildi
Düzenlediği parti ile Rusya'yı ayağa kaldıran rapçi Vacio'na hapis cezası verildi
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Ukrayna, Moskova, Rusya, Magazin, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Rus Rapçi Vacio, Neredeyse Çıplak Parti Düzenlediği İçin Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
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