 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Emine Erdoğan, Filistinli Savaş Mağduru Çocuklara Yardım Eli Uzatıyor - Son Dakika

Emine Erdoğan, Filistinli Savaş Mağduru Çocuklara Yardım Eli Uzatıyor

Son Güncelleme: 23.10.2023 09:11

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Filistinli bakanlarla çevrim içi görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki insani trajedi ve sivillere yönelik saldırılardan duyulan endişe dile getirildi. Emine Erdoğan'ın himayelerinde, İsrail'in saldırıları sonucu yaralanmış veya kimsesiz kalmış çocukların Türkiye'ye getirilerek, tedavilerinin yapılması ve saldırılar son buluncaya kadar koruma altına alınması için harekete geçmek istediklerini ifade etti.

Emine Erdoğan'dan Filistinli savaş mağduru çocuklara yardım eli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Filistinli bakanlarla çevrim içi görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Mevkidaşlarına Gazze'deki insani trajediden, sivillere yönelik saldırılardan duydukları derin endişe ve üzüntüyü dile getirdiğini kaydeden Göktaş, şöyle devam etti:

"Filistin halkıyla her türlü siyasetin üstünde, insani değerler temelindeki dayanışmamızı bakanlıklarımız arasındaki işbirliği ile devam ettirmeye kararlı olduğumuzun altını çizdim. Bu doğrultuda, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde öncelikle saldırılardan etkilenen çocuklara yönelik olarak girişimde bulunmak istediğimizi ifade ettim. İsrail'in sivillere yönelik saldırıları sonucu yaralanmış veya kimsesiz kalmış çocuklarımızı ülkemize getirerek, tedavilerinin yapılması ve İsrail'in saldırıları son buluncaya kadar koruma ve bakım altına alınması için harekete geçmek istediğimizi ilettim."

Göktaş, bu kapsamda Filistinli mevkidaşları ile bakanlıklarının çalışma alanlarıyla ilgili konularda ortak çalışma gruplarını hayata geçirmek üzere mutabık kaldıklarını belirterek, "Uluslararası hukuk kurallarının işletilerek bu saldırıların ve işgalin bir an önce son bulması, Filistinlilerin kendi topraklarında özgürce ve güven içinde yaşamalarının sağlanması için üzerimize düşen her şeyi yapma konusunda kararlı olduğumuzun bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'ın himayelerinde Ukraynalı savaş mağduru çocuklar da Türkiye'ye getirilerek koruma altına alınmıştı.

Kaynak: AA

Emine Erdoğan, Filistin, Yaşam, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Emine Erdoğan, Filistinli Savaş Mağduru Çocuklara Yardım Eli Uzatıyor - Son Dakika


Son Dakika
09:25 MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Azize oldu
09:21 Beşiktaş'ta kader günü! Çebi'nin adaylık kararı ve seçim tarihi belli oluyor
09:14 ABD basını yazdı: Biden yönetimi, İsrail'e kara harekatını askıya almasını önerdi
08:45 Dilan Polat'ın ardından mal varlığına el konulan Nez Demir "Arkadaş kurbanıyım" deyip ağladı
08:42 Bayğaralar suç örgütü çökertildi
08:35 Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için rekor kehaneti: 8-10 atacaklar
08:21 Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan İsrail iddiası: Ciddi yanıklara neden olan 'alışılmadık silahlar' kullanıyorlar
08:03 Kelime Oyunu yarışmasının yeni sunucusu İbrahim Selim oldu
07:54 Gazze Şeridi'ne 14 tırlık bir yardım konvoyu daha geçti
07:41 Boşanma aşamasındaki eşini vurup aynı silahla intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2023 09:44:31. #1.13#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan, Filistinli Savaş Mağduru Çocuklara Yardım Eli Uzatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement