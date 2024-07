Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşir Esad ile görüşme için davet yapabileceklerini söyledi

Dünya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye ile normalleşme süreciyle ilgili Suriye Devlet Başkanı Beşir Esad ile olası bir görüşme için "her an" davette bulunabileceklerini söyledi.

Türkiye ile Hollanda arasında oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçını izlediği Almanya ziyaretinin ardından yurda dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Beşar Esad'ın Türkiye ile ilişkileri düzeltmek adına bir adım attığı anda karşılık vereceklerini söyledi:

"Şimdi öyle bir noktaya geldik ki Beşar Esad şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki biz Esed ile ailece görüşüyorduk".

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının aktardığına göre Erdoğan olası bir davetin her an yapılabileceğini; Rusya ve Irak'ın bu konuda yaklaşımları olduğunu belirtti:

"Biz, davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir. Türkiye'de görüşme olması konusunda ise Sayın Putin'in yaklaşımları var. Irak Başbakanı'nın bu konuda yaklaşımları var. Biz her yerde arabuluculuktan bahsediyoruz da sınırımızdakiyle, komşumuzla niye olmasın?"

Türkiye ve Suriye arasındaki siyasi ilişkiler 2011'de iç savaşın patlak vermesiyle birlikte gerilmişti.

Türkiye Suriye'de muhalif gruplara silah, eğitim ve para desteği verirken; Beşar Esad yönetimi de, Türkiye’nin PKK ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle tehdit olarak gördüğü YPG’nin ülkenin kuzeydoğusuna yerleşmesi için alan açmıştı.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde artırdığı askeri varlığını geri çekmesi talebi, normalleşme sürecinde Suriye tarafından sıralanan ön koşullardan biriydi.

2023 ortasında donan görüşmelerin, son dönemde ülke liderleri düzeyinde yapılan açıklamalarla birlikte yeniden canlanması olasılığı yeniden doğdu.

Suriye haber ajansı SANA, Esad’ın 26 Haziran’da Rusya’nın Orta Doğu Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ile yaptığı görüşmeye ilişkin haberinde, iki yetkilinin Türkiye-Suriye sürecini de ele aldıklarını kaydetmişti.

Haberde, Esad'ın, "Suriye-Türkiye ilişkisine ilişkin her türlü girişime açık olduğunu" söylediği vurgulanmıştı.

'Türkiye- İran ilişkileri daha iyi olacaktır'

Erdoğan basın mensuplarının İran'daki cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili, "İran'da yapılan Cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan Türk kökenli bir isim. Türkiye-İran ilişkilerinde bu durumun bir etkisi olacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna Erdoğan, Pezeşkiyan'ın "Azeri kökenli bir Türk" olduğunu söyleyerek yanıt verdi:

Pezeşkiyan'ın, Tebriz'de Türkçe, Kürt bölgelerine gittiği zaman ise Kürtçe konuşabildiğini, Farsçaya da hakim olduğunu belirten Erdoğan, "Ben, döndüğümüzde kendisiyle irtibat kurup tebrik edeceğim. Bundan sonraki süreçte Türkiye-İran ilişkileri inşallah daha iyi olacaktır. Kaldı ki İran'la bölgede münasebetleri en iyi olan ülke Türkiye." dedi.

Erdoğan, İran'ın, Türkiye ile tarihi ve kültürel bağları bulunan önemli bir komşu olduğunun altını çizerek, yeni dönemde Türkiye-İran ikili ilişkilerinin "artan bir tempoda, olumlu istikamette" gelişmesini beklediğini dile getirdi.

'İngiltere ile ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz'

Erdoğan'a sorulan bir diğer soru İngiltere genel seçimleriydi.

Muhafazakar Parti lideri Rishi Sunak'ın seçimlerde aldığı yenilgide ekonomide yaşanan sıkıntıların da etkili olduğunu savunan Erdoğan:

"Şu ana kadar uyguladıkları politikalar ve İngiltere'nin ekonomik alanda yaşadığı sıkıntılar Rishi Sunak'ın bana göre en önemli kayıp sebebi olmuştur." dedi.

İletişim Başkanlığının aktardığına göre Erdoğan, İngiltere'de 14 yıldır bir netice alamayan İşçi Partisinin bu seçimde 411 milletvekili kazandığına dikkati çekerek, bugüne kadar İşçi Partisinin Tony Blair zamanında dahi böyle bir sayıya ulaşamadığını anımsattı.

Şimdi ise bu milletvekili sayısını yakalayarak İngiltere'de ikinci defa İşçi Partisinin böyle bir güce eriştiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ı da henüz tebrik için arayamadım. Şimdi döner dönmez ilk yapacağımız işlerden bir tanesi onu da aramak olacak. Avrupa Birliği'nden ayrılmış bir ülke olarak tekrar katılmayı düşünmediğini söylüyor. Yapacağımız görüşmede, 'bundan sonra Türkiye-İngiltere ilişkilerini nereye vardırırız?' bunları da konuşacağız.

"Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri son derece köklüdür. Biz, iktidarımız döneminde gerek İşçi Partili gerek Muhafazakar Partili başbakanlarla çalıştık. Önemli olan iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda çalışmalar ortaya koymaktır.

"Yeni dönemde de müttefikimiz İngiltere ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmeye devam edeceğiz. Önümüzde önemli gündem başlıkları var. Bunları ele alarak ilişkilerimizdeki olumlu seyri ilerletmek niyetindeyiz."