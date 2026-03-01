Fransa'da iftara katılan Süleyman Soylu: Avrupa'daki Türkler yükseliyor - Son Dakika
Fransa'da iftara katılan Süleyman Soylu: Avrupa'daki Türkler yükseliyor

Fransa\'da iftara katılan Süleyman Soylu: Avrupa\'daki Türkler yükseliyor
01.03.2026 17:39
AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Fransa'da katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, "Avrupa'daki Türkler yükseliyor" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Fransa'da katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, "Avrupa'daki Türkler yükseliyor" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Fransa'nın Bordeaux kentinde düzenlenen Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) iftar programına katıldı. Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan selamlarını ileterek başlayan Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ramazan muhabbetlerini sizlere getirdim. Belki aranızda değil ama gönlü bu sofradadır" ifadelerini kullandı.

'ESAS GURBET DEĞERLERİ KAYBETMEKTİR'

Soylu, ramazanın bir medeniyet olduğunu belirterek, Avrupa'daki Türklerin kimliklerini ve kültürel bağlarını koruduğunu söyledi. Avrupa'daki Türk toplumunun ekonomik ve sosyal hayatta güçlü bir konuma ulaştığını vurgulayan Soylu, "Esas gurbet fiziki uzaklık değildir. Esas gurbet; aileni, inancını, geleneğini kaybetmektir. Siz bunu kaybetmediniz. Her yerde söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim: Avrupa'daki Türkler yükseliyor. Çalışkanlığı var, dayanışması var, güçlü aile yapısı var" açıklamasında bulundu.

Soylu konuşmasında küresel gelişmelere değinerek, Ukrayna-Rusya Savaşı, enerji krizi ve pandemi sonrası dönemin Avrupa'yı ciddi bir sınamayla karşı karşıya bıraktığını kaydetti. Soylu, "Dünya büyük bir altüst oluş yaşıyor. Avrupa hem güvenlik hem demografi alanında yeni bir döneme girdi" dedi.

Gazze'de yaşananlara da atıfta bulunan Soylu, uluslararası sistemin ciddi bir 'vicdan testi' verdiğini bildirdi.

'KÜRESEL ÖLÇEKTE TEK TİPLEŞTİRME ANLAYIŞI VAR'

Süleyman Soylu, küresel ölçekte bir 'tek tipleştirme' anlayışı olduğuna dikkat çekerek, "İstiyorlar ki tek tip olalım. İstedikleri gibi giyinelim, istedikleri gibi konuşalım, istedikleri gibi inanalım. Ailelerimizi küçültelim, komşuluğu unutalım istiyorlar. Avrupa'daki Türkler bu sürece rağmen kimliğini koruyor. Ne yaparlarsa yapsınlar sizi değiştiremediler" diye konuştu.

'HAYAL, DENİLEN PROJELER YAPILDI'

Türkiye'nin kalkınma süreciyle ilgili değerlendirmede bulunan Soylu, "Rahmetli Adnan Menderes, İstanbul Boğazı'na köprü ve nükleer santral projelerini gündeme getirdi. O dönemde bu vizyon engellendi. Menderes köprü dedi, nükleer santral dedi. O gün hayal denilen projeler bugün hayata geçti. Boğaz köprüleri, büyük altyapı yatırımları ve Akkuyu Nükleer Santrali bu vizyonun devamı" ifadelerini kullandı.

Soylu, savunma sanayiinde millilik oranının yükseldiğinin altını çizerek, Türkiye'nin enerji ve savunma alanında daha bağımsız bir noktaya geldiğini belirtti.

Avrupa'daki Türkleri 'uç beyleri' olarak nitelendirerek onların hem Türkiye'nin hem de bulundukları ülkelerin geleceğinde önemli rol üstlendiğini aktaran Soylu, "Buraya bir teşekkür için geldim. Ciğerin yırtılıncaya kadar 'Allah sizden razı olsun' demek için geldim" dedi.

BORDEAUX'DA TEMASLAR

Süleyman Soylu, Fransa programı kapsamında Bordeaux ve çevresinde bir dizi temas gerçekleştirdi. Soylu, Milli Görüş Camii ve Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Program çerçevesinde Bordeaux ve Çevresi Türk Kültür Merkezi'ne de ziyarette bulunan Soylu, burada vatandaşlarla buluştu. Soylu ayrıca Gironde 4'üncü Seçim Bölgesi Ulusal Meclis Milletvekili Alain David, Cenon Belediye Başkanı Jean-François Egron ve Lormont Belediye Başkanı Jean Touzeau ile görüştü.

Fransa'daki sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya gelen Soylu, Posoflular Derneği'ni ve UID Brive Şubesi'ni ziyaret etti. Soylu programı kapsamında T.C. Bordeaux Başkonsolosluğu'na da ziyarette bulunan Başkonsolos Ayşe Şebnem Manav ile görüştü.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Fransa'da iftara katılan Süleyman Soylu: Avrupa'daki Türkler yükseliyor - Son Dakika

17:03
