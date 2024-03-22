Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı - Son Dakika
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Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı

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Hayatını kaybettiği veya boşandığı iddialarıyla gündemde yer alan ve geçtiğimiz günlerde eşi Galler Prensi William ile alışveriş yaparken görüntülenen Galler Prensesi Kate Middleton, yayınladığı bir video ile kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.

22.03.2024 21:08  Güncelleme: 21:20
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Galler Prensesi Kate Middleton, yayınladığı bir video ile kanser tedavisi gördüğünü duyurdu.

Uzunca bir süredir hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser tedavisi gördüğü ortaya çıktı.

KANSER TEDAVİSİ GÖRMEYE BAŞLADI

Resmi sosyal medya hesabından bir video paylaşarak kanser haberini duyuran Middleton, "Tıbbi ekibim önleyici kemoterapiye başlamam gerektiğini tavsiye etti ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım." ifadelerini kullandı.

Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı
Galler Prensesi Kate Middleton

KATE MİDDLETON 83 GÜN BOYUNCA ORTALIKTAN KAYBOLMUŞTU

17 Ocak'ta karın bölgesinden ameliyat olduğu söylenen Middleton bir süredir ortalıkta görünmüyordu. İngiliz Kraliyet ailesinin, açıklayacağı önemli haberin Kate Middleton ile ilgili olduğunu öne süren dış basından birçok hesap, Prenses Kate Middleton'ın sağlık sorunlarının olduğunu öne sürdü. Bazı hesaplar ise Middleton'ın hayatını kaybettiğini iddia etti.

Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı
Galler Prensesi Kate Middleton

BOŞANDIĞI İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Ocak ayında karın ameliyatı olduktan sonra halkın karşısına çıkmayan Prenses Kate ile ilgili birçok spekülasyon ortaya atılmış, Prens ve Prenses'in boşandığı, sağlık durumunun açıklanandan kötü olduğu gibi ifadeler, sosyal medyada sıkça paylaşılmıştı. Bunun üzerine anneler günü için Kensington Sarayı'nın sosyal medya hesaplarından Prenses Kate ve 3 çocuğunun yer aldığı bir fotoğraf servis edilmişti. Paylaşımların ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, özellikle çocukların kıyafetlerindeki detaylara işaret ederek fotoğrafın üzerinde oynandığını iddia etmişti.

Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı
Galler Prensesi Kate Middleton ve eşi Prens William

FOTOĞRAFIN MONTAJ OLDUĞU ANLAŞILMIŞTI

Tahtın 3 numaralı varisi Prenses Charlotte'un kıyafetinin kolu, 4 numaralı varis Prens Louis'in kıyafetinin omuzu, arka plandaki duvarda yer alan çizgilerin kesintiye uğraması ve birçok detay fotoğrafın üzerinde oynandığı iddialarına kanıt olarak sunulmuştu. Kensington Sarayı, sabah saatlerinde yapılan paylaşıma ilişkin bir açıklama yapmazken fotoğrafı aboneleriyle paylaşan uluslararası haber ajansları yerel saatle 22.00'den sonra editöryal gerekçelerle fotoğrafı geri çektiklerini duyurmaya başlamıştı.

Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı
Kate Middleton'ın paylaştığı montajlı fotoğraf

MONTAJLI FOTOĞRAF İÇİN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Galler Prensesi, Kensington Sarayı'nın X hesabından yaptığı açıklamada, birçok amatör fotoğrafçı gibi fotoğraf düzenleme uygulamalarıyla da ilgilendiğini belirtmişti. Prenses Kate, "Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de deneysel fotoğraf düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız fotoğrafın sebep olduğu karışıklık için özür dilerim. Umarım herkes çok mutlu bir anneler günü geçirmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı

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Son Dakika Dünya Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı - Son Dakika

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