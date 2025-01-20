Gazze'de Ateşkes Sonrası Yıkım ve Acı - Son Dakika
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Gazze'de Ateşkes Sonrası Yıkım ve Acı

Gazze\'de Ateşkes Sonrası Yıkım ve Acı

Filistinliler eve döndüğünde yıkım ve kayıplarla karşılaştı. Gazze'de 50 binin üzerinde ölü var.

20.01.2025 16:02
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19 Ocak Pazar sabahı ateşkesin geciktiği saatlerde binlerce Filistinli çoktan yollara düşmüştü.

Güneydeki kamplarda ve geçici barınma noktalarında alınan haberinin coşkusu, eve dönüşte karşılaşılan manzara ile dağıldı.

Gazze'deki en büyük mülteci kampının bulunduğu kuzeydeki Cibaliye'de, mahallerin tamamen yerle bir olduğu görüldü.

Geri dönenler arasında 9 Ekim'deki saldırıda evi yıkılan Duaa el-Halidi de vardı.

İki kızıyla enkaz altından çıktıklarını anlatan Halidi, "Kocam ve kocamın kız kardeşi halen burada enkaz altında gömülü" diyor.

28 yaşındaki iki çocuk annesi kadın "Onları onurlu bir şekilde gömmekten başka bir şey istemiyorum" diye konuşuyor.

250 bin kişinin yaşadığı Cibaliye kampı, İsrail saldırılarının en şiddetlilerine hedef oldu. Hamas yönetimi Sağlık Bakanlığı burada 4 bine yakın Filistinlinin öldürüldüğünü aktarıyor.

Yine buradaki evine dönen Hüsyein Avda, Gazze Şehri'ne seyahatini kayıt altına aldı.

Filistin'i uluslararası alanda temsil eden profesyonel halterci Avda, savaşın başlangıcında ailesinden 10 kişiyi kaybetti.

Avda, "Bugün olan en iyi şey, 100 gün sonra ailemin mezarını ziyaret edip onlar için dua edebilmem oldu" diye anlatıyor.

BBC'yle üç katlı evinin ve sahibi olduğu spor kulübünün uğradığı yıkımı gösteren bir video da paylaştı.

Avda, "Burada kalbime en yakın insanları kaybettim. Kardeşlerim, oğullarım, geçim kaynağım. Savaş içimizde güzel olan her şeyi öldürdü" diyor.

Ateşkes duyurusu sonrası güneydeki Han Yunus'tan silahlı Hamas savaşçılarının kutlama görüntüleri geldi.

Polis üniformalı Hamas üyeleri, aylarca gözlerden uzak olduktan sonra yeniden sokaklara döndü.

Ailesiyle birlikte Han Yunus'a sığınan Gazze Şehri sakini Ahmed Ebu Ayham, Reuters'a şehrindeki durumun "korkunç" olduğunu anlatıyor.

Ayham, kutlama zamanı değil teselli zamanı olduğunu söylüyor:

"Derin bir acı içindeyiz. Birbirimize sarılıp ağlamanın zamanı geldi."

Yine Cibaliye'ye dönen Amal Ebu Eyta, 10 çocuklu ailesiyle evlerinin yerinde duran yıkıntıların önünde isyan ediyor:

"Ateşkes ilan edildiğinde mutlu olduk ve geri dönmeyi hayal etmeye başladık. Ama bu yıkım ve tahribatla ilgili size ne diyebilirim? Hayal kırıklığı, üzüntü, pişmanlık ve gözyaşları. Yine de sabırla 'Allah'a şükür' diyoruz."

Ajanslara yansıyan enkaz fotoğraflarında, iskeletlerin ve insan kalıntılarının olduğu görülüyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) yıkımın sonucunda

Su ve kanalizasyonu sistemlerinin "neredeyse tamamen devre dışı" olduğunu açıklayan UNEP, kampların ve sığınakların yakınındaki çöp yığınlarına da dikkat çekiyor.

Gazze'deki yeniden inşa sürecinin uzun zaman alacağı kaydediliyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında Gazze'de 50 bine yakın insan öldü.

Kaynak: BBC

Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Filistin, Politika, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'de Ateşkes Sonrası Yıkım ve Acı - Son Dakika

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