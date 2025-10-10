Gazze'deki Çocukların Trajedisi - Son Dakika
Dünya

Gazze'deki Çocukların Trajedisi

Gazze\'deki Çocukların Trajedisi
10.10.2025 22:19
UNICEF, İsrail saldırılarında 64 bin çocuğun yaralandığını, dörtte birinin kalıcı hasar aldığını açıkladı.

UNICEF Sözcüsü Ricardo Pires, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'de 64 binden fazla çocuğun yaşamını yitirdiğini veya yaralandığını belirterek, bu çocukların yaklaşık dörtte birinin kalıcı yaralanmalar yaşadığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Ricardo Pires, Gazze'de sağlanan ateşkesin, bölgede yaşayan çocuklar ve aileleri için 'çok ihtiyaç duyulan, gecikmiş bir umut ışığı' olduğunu söyledi. BM Cenevre Ofisi'nde yaptığı açıklamada Pires, bu umudun ancak 'acil ve hızlı eylemlerle' karşılık bulabileceğini vurgulayarak, çatışmanın tüm taraflarına ateşkesin uygulanması ve sürdürülmesi çağrısında bulundu.

64 BİNDEN FAZLA ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ YA DA YARALANDI

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle 64 binden fazla çocuğun hayatını katbettiği veya yaralandığını belirten Pires, "Bu çocukların yaklaşık yüzde 25'i yaşamlarını değiştirecek yaralanmalar aldı. Ateşkes, çocukların öldürülmesinin ve sakat bırakılmasının nihayet durabileceği umudunu getirecektir" ifadelerini kullandı.

"YAKLAŞAN KIŞ ÖLÜMCÜL OLABİLİR"

UNICEF'in yardımları ulaştırmak için tamamen hazır olduğunu belirten Pires, "Yardımlar akmalıdır. İsrail, mümkün olduğunca çok sayıda giriş noktası açmalıdır" değerlendirmesinde bulundu. Gazze'de çocuk ölümlerinde ciddi artış riski olduğunu vurgulayan Pires, "Bağışıklık sistemleri hiç olmadığı kadar zayıflamış durumda. Yıllardır yeterli gıdaya erişemiyorlar. Buna barınak ve giysi eksikliğini de eklerseniz, yaklaşan kış ölümcül olabilir" açıklamasında bulundu.

UNICEF'in bu durumu öngördüğünü belirten Pires, "Temmuz ayında kışlık malzeme siparişlerine başladık. 12 aydan küçük her bebeğe iki kışlık giysi seti, her çocuk için bir milyon battaniye sağlamayı hedefliyoruz" dedi. Pires ayrıca, yaralı çocuklar için tekerlekli sandalye ve koltuk değneği gibi yardımcı ürünlerin dağıtımı için hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

"ATEŞKES SÖZDE KALMAMALI"

Pires, UNICEF'in su, drenaj ve sanitasyon sistemlerinin restorasyonu ile beslenme desteğine de odaklanacağını belirterek, "Beş yaş altı 50 bin çocuk ile 60 bin hamile ve emziren annenin beslenme durumunu iyileştirme kapasitemiz var. Ancak Gazze'ye besleyici malzeme ve tedavinin akması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ateşkesin yalnızca 'sözde' kalmaması gerektiğini vurgulayan Pires, "Gerçek bir ateşkes, çocuk haklarını merkeze alarak sürdürülmeli. Bu, tüm geçişlerin insani yardıma açılması ve kuzeyden güneye her çocuğa yaşaması için gereken desteğin ulaşması anlamına geliyor" dedi.

Kaynak: DHA

Gazze'deki Çocukların Trajedisi

