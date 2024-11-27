Gazze'deki İnsani Kriz Kritik Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
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Dünya

Gazze'deki İnsani Kriz Kritik Seviyeye Ulaştı

Gazze\'deki İnsani Kriz Kritik Seviyeye Ulaştı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze'nin kuzeyinde insani durumun kötüleştiğini ve acil yardım çağrısında bulunduğunu bildirdi. İsrail'in askeri operasyonları nedeniyle bölgede yiyecek, elektrik ve temiz su erişimi kesildi.

27.11.2024 10:20  Güncelleme: 10:22
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BİRLEŞMİŞ Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze'nin kuzeyindeki insani krizin 'kritik seviyede' olduğunu duyurdu.

UNRWA Sözcüsü Louise Wateridge, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yürüttüğü askeri operasyonunun 50'nci gününde, insanların yiyecek bulmak için 'enkaz arasında' dolaştığını söyledi. İsrail ordusu, 6 Ekim'de, bölgenin kuzeyine yönelik operasyonlarını yoğunlaştıracağını duyurdu. Wateridge açıklamasında, İsrail'in Hamas üyelerinin bölgede yeniden toparlanmasını engellemeyi amaçladığını söylediği operasyonun başlangıcından bu yana 100 bin ila 130 bin arasında kişinin Gazze'nin kuzeyinden kaçtığını tahmin ettiklerini ifade etti.

UNRWA'nın açıklamasına göre, Gazze'nin kuzeyinde elektrik, temiz su ve gıda tedarikine erişimin tamamen kesildi. UNRWA, bölgede insani yardımın ulaştırılması için acil bir ateşkes çağrısında bulundu. Ancak mevcut şartlar altında yardım kuruluşları bile ihtiyaç sahiplerine ulaşmakta büyük zorluk çekiyor. Ajans yetkilileri, çatışmaların şiddeti ve altyapının tamamen yok olması nedeniyle durumun 'katlanılamaz' bir noktaya geldiğini belirtti.

SİVİLLERİN DURUMU KÖTÜLEŞİYOR

UNRWA ayrıca, çatışmalardan kaçmayı başaranların çoğunun güneyde de zor şartlarla karşı karşıya kaldığını belirtti. Sığınacak yer bulmakta zorlanan insanlar, temel ihtiyaçlara erişim eksikliği nedeniyle büyük bir risk altında. BM, uluslararası toplumu acil harekete geçmeye ve bölgede yaşanan insani felaketi hafifletmek için daha fazla destek sağlamaya çağırdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Gazze'deki İnsani Kriz Kritik Seviyeye Ulaştı - Son Dakika

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