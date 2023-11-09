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Gazze'ye yardım taşıyacak gemi İzmir'den yola çıkıyor - Son Dakika

Gazze'ye yardım taşıyacak gemi İzmir'den yola çıkıyor

Gazze\'ye yardım taşıyacak gemi İzmir\'den yola çıkıyor
09.11.2023 21:48  - Güncelleme: 22:09

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye yardım taşıyacak geminin saat 23.00'te İzmir'den hareket edeceğini söyledi. Bakan Koca, "Gemi yarın Mısır'ın El Ariş Limanı'na varacak. Bu süreçte Mısır'a giden ilk gemi olacak." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye yardım taşıyacak geminin saat 23.00'te İzmir'den yola çıkacağını, yarın Mısır'a varacağını açıkladı.

GAZZE'YE YARDIM GEMİSİ İZMİR'DEN YOLA ÇIKIYOR

İsrail'in Gazze'deki katliamları devam ederken, Türkiye büyük bir trajedinin yaşandığı bölgedeki insani krizi dindirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'den Gazze'ye yardım götürecek kuru yük gemisiyle ilgili bilgi verdi.

BAKAN KOCA: GEMİNİN İÇİNDE 8 SAHRA HASTANESİ BULUNUYOR

Bakan Koca, "Gazze'ye yardım taşıyan gemi saat 23.00'te İzmir'den hareket edecek. Gemi yarın Mısır'ın el Ariş Limanı'na varacak. Bu süreçte Mısır'a giden ilk yük gemisi olacak. 8 sahra hastanesi bulunuyor içinde." ifadelerini kullandı. Gemide ayrıca sahra hastanelerinin yanı sıra ilaç, tıbbi cihaz, 20 ambulans ve tıbbi sarf dahil yaklaşık 500 ton yardım ekipmanı bulunuyor. İzmir Alsancak Limanı'na dün gece demirleyen kuru yük gemisine, görevlilerce tıbbi malzemeler ve ambulanslar yükleniyor. Gemi yükleme işleminin tamamlanmasının ardından yola çıkacak.

GAZZELİ KANSER HASTASI ÇOCUKLAR TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Öte yandan Bakan Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, "Dün akşam saatlerinde İsrail Sağlık Bakanı ile görüştüm. Sağlık Bakanı ve bir hekim olarak şiddetin hiç bir türünün kabul edilemez olduğunu açıkça ifade ettim. Sağlık hizmetlerinin sürdürülememesinin açıklanamaz olduğunu konusunda mutabıkız. Tedavisi yarım kalan kanser hastası çocuklardan başlayarak hastaların sevk sürecinin güven içinde gerçekleşmesi konusundaki beklentimizi ve üzerlerine düşen sorumluluğu ifade ettim. Bu konuda bizimle mutabık kalarak olumlu görüş ifade ettiler. En yakın sürede kanser hastası çocukları Türkiye'ye getirmeye başlayacağız." dedi.

TÜRKİYE YARDIM ELİNİ UZATTI

AFAD, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşları da Gazze'de yaşanan insanlık dramına son verilmesi için harekete geçmişti. AFAD ve Türk Kızılay koordinesinde ilk etapta Gazzeli siviller için insani yardımları taşıyan uçaklar bölgeye gönderilmişti. Türk Kızılay, Gazze'deki hastane ve ambulansların 30 günlük elektrik ihtiyacını karşılayabilecek 400 bin litrelik akaryakıtın sağlanması için Filistin Kızılayına destek verme kararı almıştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI UÇAĞI DA MISIR'A GİTMİŞTİ

Ayrıca geçtiğimiz haftalarda Türkiye'den, Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 20 uzman sağlık çalışanın da bulunduğu Cumhurbaşkanlığı uçağı bugün Esenboğa Havalimanı'ndan Mısır'a hareket etmişti.

Fahrettin Koca, Mısır, İzmir, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'ye yardım taşıyacak gemi İzmir'den yola çıkıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'ye yardım taşıyacak gemi İzmir'den yola çıkıyor - Son Dakika
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