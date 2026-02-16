Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak

Trump ile Netanyahu\'nun gizli savaş planı sızdı: İran\'ı ABD değil İsrail vuracak
16.02.2026 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD basını, İran'la devam eden nükleer müzakerelerde anlaşma sağlanamaması halinde Tahran'ı Washington'un değil İsrail'in vuracağını iddia etti. Buna göre, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki gizli temaslarda, İsrail'in İran'ın balistik füze altyapısına yönelik olası saldırılarına ABD'nin doğrudan savaşmadan askeri ve lojistik destek vermesine yönelik senaryolarının masada olduğu öne çıktı.

ABD ile İran arasında artan gerilim yeni bir askeri ve diplomatik süreci tetiklerken, perde arkasında yürütülen temaslara dair çarpıcı iddialar gündeme geldi.

İRAN'I ABD DEĞİL İSRAİL VURACAK

Buna göre, Washington'daki planlamalarda İran'a saldırılıp saldırılmayacağından çok, ABD'nin İsrail'e nasıl destek sunacağı ön plana çıktı. Başkan Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaklaşık iki ay önce yaptığı özel bir görüşmede, İran'la anlaşma sağlanamaması halinde İsrail'in Tahran'ın balistik füze altyapısına yönelik olası saldırılarına destek verebileceklerini, ancak kendilerinin saldırmayacağını iletti.

Söz konusu görüşmeden sonra ABD ordusu ve istihbarat birimleri de İsrail'in muhtemel operasyonuna nasıl katkı sağlanabileceğine yönelik planlar hazırladı. Hava ikmali, bölge ülkelerinin hava sahalarının kullanımı ve lojistik destek seçenekleri detaylı biçimde ele alındı.

USS ABRAHAM LİNCOLN UÇAK GEMİSİ 26 OCAK'TA BÖLGEYE KONUŞLANMIŞTI

Washington'un İran'ın nükleer programlarına ilişkin taleplerine yanıt vermemesi halinde olası bir saldırıya hazırlık kapsamında Orta Doğu'da eşi benzeri görülmemiş bir ABD askeri yığınağı yapması nedeniyle bölge giderek artan gerilimlere sahne oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa "Armada"nın (ABD donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı" düzenleneceğini kaydetmişti.

Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da 26 Ocak'ta "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" amacıyla Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını duyurmuştu.

USS Abraham Lincoln

ABD'NİN BÖLGEYE İKİNCİ UÇAK GEMİSİNİ GÖNDERMEYE HAZIRLANDIĞI İDDİASI

Wall Street Journal'a konuşan üç ABD'li yetkili, ABD'nin Orta Doğu'ya bir uçak gemisi daha gönderebileceğini söylemişti İsmi açıklanmayan söz konusu yetkililer, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), ABD ordusunun İran'a olası bir saldırıya hazırlanması kapsamında, ikinci bir uçak gemisi saldırı grubunun Orta Doğu'ya konuşlandırılması hazırlıkları için talimat aldığını öne sürmüştü.

Başkan Donald Trump'ın İran ile müzakerelerin başarısız olması durumunda askeri harekata hazırlanmak için Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi göndermeyi değerlendirdiğini savunan yetkililer, ancak bu konuda henüz bir emir verilmediğini ve durumun değişebileceğini ifade etmişti.

Söz konusu yetkililerden biri, karar verilmesi durumunda Pentagon'un iki hafta içinde, ABD Doğu Kıyısı'ndan muhtemelen USS George H.W. Bush uçak gemisini bölgeye konuşlandırabileceğini iddia etmişti.

USS George H.W. Bush

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERELER

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti. Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.

Binyamin Netanyahu, Donald Trump, Washington, Politika, Tel Aviv, Tahran, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak - Son Dakika

Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
İsveç’ten Kanada’ya hile suçlaması: Kennedy’den küfürlü yanıt İsveç'ten Kanada'ya hile suçlaması: Kennedy'den küfürlü yanıt
Fenerbahçe’nin bitirim ikilisi: Asensio ve Talisca Fenerbahçe'nin bitirim ikilisi: Asensio ve Talisca
Ertan Torunoğulları’dan forvet transferi sorusuna cevap Ertan Torunoğulları'dan forvet transferi sorusuna cevap
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube’de 42 yıl sonra değişim İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube'de 42 yıl sonra değişim
Bahçeli’den Uraz Kaygılaroğlu’na telefon Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon
Ukrayna’nın eski Enerji Bakanı Halushchenko ülkeden kaçarken gözaltına alındı Ukrayna'nın eski Enerji Bakanı Halushchenko ülkeden kaçarken gözaltına alındı
Beşiktaş’a RAMS Başakşehir karşısında yıldız isminden kötü haber Beşiktaş'a RAMS Başakşehir karşısında yıldız isminden kötü haber
Ufuk Özkan ilham verdi, korkularını yenip annesine bağışçı oldu Ufuk Özkan ilham verdi, korkularını yenip annesine bağışçı oldu
Şehir hatları vapurunda panik: Denize düşen vatandaşı sahil güvenlik kurtardı Şehir hatları vapurunda panik: Denize düşen vatandaşı sahil güvenlik kurtardı
Bakan Göktaş ’Çok yakında’ diye duyurdu: Sosyal medya düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş 'Çok yakında' diye duyurdu: Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Vitor Pereira, Nottingham Forest’a imzayı atar atmaz Galatasaraylı yıldıza talip oldu Vitor Pereira, Nottingham Forest'a imzayı atar atmaz Galatasaraylı yıldıza talip oldu

16:57
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
16:41
X’e erişimde sorun yaşanıyor
X'e erişimde sorun yaşanıyor
16:33
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
16:29
Dünya yıldızından ’’Onu görürsem huzur içinde ölebilirim’’ diyen hayranına büyük jest
Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest
16:10
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
16:01
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
15:30
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif
Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
14:35
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
14:25
Osimhen’i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
14:17
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 17:05:10. #7.11#
SON DAKİKA: Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.