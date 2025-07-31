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Güçlü İşbirliği ve Ticaret Hedefi

Güçlü İşbirliği ve Ticaret Hedefi
31.07.2025 15:09
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Türkiye-Gürcistan ticaretinin 5 milyar dolara çıkmasını hedefliyor.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tiflis'te düzenlenen Türkiye- Gürcistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6'ncı Dönem Toplantısı'nda konuştu. Bakan Uraloğlu, bir önceki KEK toplantısının 2019 yılında gerçekleştirilmesinin ardından geçen süre zarfında, karşılıklı anlayışa dayanan çok yönlü iş birliğinin kazandığı ivmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gürcistan'ın, Güney Kafkasya'nın önemli ülkelerinden biri olarak tarih boyunca sahip olduğu konum ve kendine özgü kültürel zenginlikleriyle her zaman dikkat çektiğini söyleyen Uraloğlu, " Karadeniz'i Hazar Denizi'ne bağlayan stratejik konumu, dinamik ekonomisi ve misafirperver insanlarıyla Gürcistan, bölgemizde istikrar ve refahın önemli bir aktörüdür. Gürcistan, son yıllarda gerçekleştirdiği ekonomik reformlar ve yatırım dostu ortamıyla önemli gelişmeler ortaya koymuştur. Gürcistan'ın bu başarıları, Türkiye olarak bizleri de sevindirmekte ve ortak geleceğimiz adına umut vermektedir" ifadelerini kullandı.

'İLİŞKİLERİMİZİ YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ SEVİYESİNDE SÜRDÜRÜYORUZ'

Tarihi ve kültürel bağların yanı sıra vizesiz seyahat imkanı gibi kolaylıkların iki ülke arasındaki bağı daha da pekiştirdiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bu kapsamda, ilişkilerimizi yüksek düzeyli stratejik iş birliği seviyesinde sürdürüyoruz. İş birliğimizin bu seviyelere gelmesinde Sayın Cumhurbaşkanlarımızın kararlılıkları ve ortak vizyonları etkili olmuştur" diye konuştu.

'5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİNE ULAŞMAK İÇİN KARARLI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ'

Geçen yıl Türkiye ve Gürcistan arasındaki ikili ticaretin 3,4 milyar dolar seviyesine ulaştığını vurgulayan Uraloğlu, "Devlet Başkanlarımızın belirlediği 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Bu hedefe ulaşmada hiç şüphesiz 2008 yılından bu yana yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşmamız ana faktör olacaktır. Bu kapsamda mevcut Serbest Ticaret Anlaşmamızın kapsamının genişletilmesi önem taşımaktadır" açıklamasında bulundu.

Uraloğlu ayrıca, 16 Temmuz 2025 tarihinde imzalanan İkili Ticaret ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Ortak Komite Kararı'nın ikili ticaretin Pan-Avrupa- Akdeniz bölgesinde yeni kurallar kapsamında sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlayacağını bildirdi.

'2 BİNİ AŞKIN FİRMAMIZ GÜRCİSTAN'IN HER BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTERMEKTEDİR'

Türkiye'nin Gürcistan'daki yatırımlarının üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleştirilenler de dahil 2,2 milyar dolara ulaştığını ifade eden Bakan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"2 bini aşkın firmamız Gürcistan'ın her bölgesinde faaliyet göstermektedir. 2021 yılında yenilediğimiz Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması ile yatırımlar alanında yasal altyapımızı da güçlendirmiş olduk. Müteahhitlik hizmetleri de iş birliğimizin bir diğer önemli alanını teşkil etmektedir. Gürcistan'da bugüne kadar müteahhitlerimiz 5,6 milyar dolar değerinde 304 proje üstlenmiştir. Müteahhitlerimiz bundan sonra da Gürcistan'daki projelere katkı sunmaya hazırdır."

'GÜRCİSTAN, TÜRKİYE İLE BİRLİKTE AVRUPA İLE ORTA ASYA ARASINDA STRATEJİK BİR BAĞLANTI SAĞLAMAKTADIR'

Ulaştırma ve lojistik alanında da Gürcistan'ın, Trans-Hazar Doğu-Batı Orta Koridor güzergahının kilit ülkelerinden biri olarak ön plana çıktığını dile getiren Uraloğlu, "Türkiye ile birlikte Avrupa ile Orta Asya arasında stratejik bir bağlantı sağlamaktadır. Söz konusu koridorun etkin çalışabilmesi için hem fiziki altyapının güçlendirilmesi hem de dijital sistemlerin entegrasyonu büyük önem arz etmektedir. Bakü-Tiflis- Kars Demir Yolu Veri Değişimi Anlaşması'nın imzalanması ile raylı taşımacılıkta veri paylaşımı ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılması yönünde atılan adımlar Orta Koridor'un verimliliğini doğrudan etkilemektedir. Zira, Orta Koridor'un başarısı açısından Türkiye ve Gürcistan arasında kurulan yakın eş güdüm vazgeçilmez bir öneme sahiptir" diye konuştu.

'2024 YILINDA TÜRKİYE'Yİ 1,4 MİLYON GÜRCÜ TURİST ZİYARET ETTİ'

İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin sadece ekonomik alanda değil kültür ve turizm alanında da yoğun seyrettiğini aktaran Bakan Uraloğlu, "Vizelerin kaldırılması ve kimlik kartlarının uygulamaya konulması ile vatandaşlarımızın karşılıklı olarak seyahatine ilişkin çok kıymetli kolaylıklar getirmiş olduk. Yine, 16 şehrimiz arasındaki kardeş şehir ilişkisi, ülkelerimiz arasında turizm ilişkilerinin gelişmesine katkı sunmuştur" ifadelerini kullandı.

2024 yılında Türkiye'yi 1,4 milyon Gürcü turistin, Gürcistan'ı da 343 bin Türk turistin ziyaret ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin Gürcistan'a en fazla turist gönderen 2'nci ülke olduğunu da söyledi.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Gürcistan, Ekonomi, Türkiye, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Güçlü İşbirliği ve Ticaret Hedefi - Son Dakika

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