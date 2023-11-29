Hamas, Gazze'deki geçici ateşkesin 4 gün daha uzatılmasını istiyor

Katar, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda dün insani aranın 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu. Uzatılan insani aranın 5'inci gününde Hamas, elindeki 10 İsrailli ve 2 Tayland uyruklu rehineyi, İsrail de hapishanelerindeki 30 Filistinli kadın ve çocuğu serbest bıraktı. Ateşkesin bugün sona ermesi beklenirken Hamas, insani aranın 4 gün daha uzatılmasını talep etti.

KATLİAMIN ARDINDAN GEÇİCİ ATEŞKES GELDİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamında bir ayı aşkın sürede 15 binden fazla insan öldürüldü. Diğer devletlerin araya girmesiyle taraflar arasında geçici ateşkes imzalandı. İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti. İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

HAMAS'TAN ATEŞKESİ UZATMA TALEBİ

Katar, 27 Kasım'da, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu. Ateşkesin bugün sona ermesi beklenirken Hamas insani aranın 4 gün daha uzatılmasını istedi.

KATAR'DA BİR ATEŞKES GÖRÜŞMESİ DAHA

Öte yandan Katar'da, İsrailli askerler de dahil Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılmasına karşılık, Tel Aviv'in İsraillileri öldürmekten "hüküm giyen" Filistinli esirleri salıvermesini içeren "uzun vadeli ateşkes" için yeni bir anlaşmanın imzalanması yönünde müzakerelerin yapıldığı bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail dış istihbarat servisi Mossad Başkanı David Barnea, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William J. Burns ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in başkent Doha'da Gazze'de ateşkes ve esir takası konularını görüştükleri belirtildi.

GENİŞ KAPSAMLI BİR ANLAŞMA TASARLANIYOR

Haberde, görüşme masasında tartışılan konuların arasında "daha uzun ateşkes" için yeni anlaşmanın yanı sıra Gazze'de tutulan İsrailli erkekler ve askerlerin de bulunduğu tüm esirlerin salıverilmesine karşılık, Tel Aviv'in İsraillileri öldürmekten "hüküm giyenlerin" de bulunduğu Filistinli esirleri serbest bırakmasının yer aldığı kaydedildi. KAN'ın haberinde, Mossad Başkanı Barnea'nın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Doha'daki müzakerelerin ayrıntıları hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

Haberde Hamas'ın yapılması için çaba harcanan yeni anlaşmanın genel hatlarına onay verdiği, "tam bir ateşkes" istediği ancak İsrail'in halihazırda bunu reddettiği belirtildi.

İŞGALDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

15 BİNDEN FAZLA İNSAN ÖLDÜ

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 242 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.